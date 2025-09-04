Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.5 комментариев
На ЗАЭС заявили о почти ежедневных обстрелах ВСУ
Обстрелы территории вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) происходят практически каждый день, что угрожает безопасности станции и ее инфраструктуры, рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«Прилегающая к Запорожской атомной электростанции территория подвергается регулярным артиллерийским обстрелам. Подобные инциденты происходят практически на ежедневной основе, что создает прямую угрозу физической безопасности станции и ее критически важной инфраструктуры», – заявила Яшина ТАСС.
В четверг, 4 сентября, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты на станции слышали шесть взрывов в непосредственной близости от ЗАЭС. На этой неделе наблюдатели МАГАТЭ фиксировали звуки взрывов и другие признаки военных действий за пределами ЗАЭС.
Гросси уточнил, что с момента отправки первой группы наблюдателей МАГАТЭ три года назад, ситуация с безопасностью на ЗАЭС не улучшилась и риск инцидента с радиационными последствиями велик, пока длится конфликт.
ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в августе сообщала о критической ситуации на станции из-за обстрелов со стороны ВСУ.
Представители МАГАТЭ покинут Запорожскую АЭС, «когда придет время», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.