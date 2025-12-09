  • Новость часаРоссия и Китай провели совместное авиапатрулирование части Тихого океана
    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
    Путин рассказал о поездках без кортежа и мигалок «по-тихому»
    Западные СМИ запугивают африканцев в Мали «страшными русскими»
    Касперская предложила ограничить использование ИИ в образовании
    Путин поручил разобраться с представляющей опасность для граждан ездой курьеров по улицам
    Путин поручил принимать детей соотечественников в школы без языкового теста
    Путин назвал случаи выселения семей военных СВО из жилья безобразием
    Трамп потребовал выборов президента Украины
    В Совфеде предложили запретить продажу конфет с алкоголем детям
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Брюссель строит круговую поруку вокруг воровства российских денег

    Неискушенный наблюдатель может задаться вопросом: какая связь между решением об изъятии российских активов и обороной ЕС? Самая что ни на есть прямая.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Белый дом затеял контрреволюцию

    «Американская империя», разрушение глобализма и «мир через силу» – вот три главных заявления новой доктрины администрации Трампа. Это, очевидно, отражает реальные взгляды Трампа и звучит достаточно интересно.

    9 декабря 2025, 21:34 • Новости дня

    ООН обвинила Латвию в дискриминации русскоязычных

    ООН обвинил Латвию в дискриминации русскоязычных по закону о НДС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека указало на дискриминационный характер закона о повышении НДС на русскоязычную печать и книги в Латвии.

    Закон о повышении налога на добавленную стоимость на книги и прессу на русском языке в Латвии является дискриминацией по отношению к языковым меньшинствам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

    Официальный представитель УВКПЧ Марта Хуртадо Гомез заявила: «Латвийский законопроект о внесении изменений в закон о налоге на добавленную стоимость вызывает ряд опасений в связи с его дискриминационным воздействием на языковые меньшинства страны». Она также подчеркнула, что любые налоговые или регулирующие меры не должны ограничивать доступ языковых и этнических меньшинств к информации, культуре или образованию, если только такие ограничения не имеют обоснованной законной цели.

    Ранее Сейм Латвии принял решение повысить ставку налога на добавленную стоимость на печатную продукцию и книги на русском языке. Новые правила начнут действовать с 2026 года. Закон не коснется изданий на языках стран – членов Европейской экономической зоны, Организации экономического сотрудничества и развития, а также государств-кандидатов на вступление в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали, что введение нового налога приведет к закрытию частной русской прессы в Латвии.

    До этого бывшему депутату латвийского парламента Алексею Росликову грозит до 25 лет лишения свободы за высказывания в защиту России и русского языка.

    Сейчас в Латвии продолжается массовая депортация сотен русских, в основном пожилых людей, которые долго жили в стране.

    8 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    Макрон заявил о «козырях» Европы по конфликту на Украине
    Макрон заявил о «козырях» Европы по конфликту на Украине
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства располагают «козырями в рукаве» для урегулирования ситуации на Украине и стремятся к единому подходу с США, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Издание Independent пишет, что Макрон заявил, что у Европы имеются «козыри» в обсуждении пути урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Макрон особо выделил существование «позитивных сигналов» в ходе последних переговоров. Он отметил, что европейские страны продолжают оказывать поддержку Украине и стремятся к мирному разрешению конфликта. Макрон также подчеркнул важность сближения позиций между Европой и США для выработки единой стратегии в отношении будущих шагов по украинскому вопросу.

    Ранее лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил о грядущих серьезных потерях для Европы из-за конфликта на Украине.

    Стенограмма переговоров между Владимиром Зеленским и лидерами ЕС стала общедоступной, что вызвало недовольство участников, обвинения в адрес США в предательстве и вопросы о том, кто организовал утечку.

    Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Мерц собрались на встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить переговоры между Киевом и Вашингтоном об урегулировании ситуации на Украине.

    9 декабря 2025, 05:39 • Новости дня
    Жители Херсонской области начали мстить ТЦК за убийство отца с ребенком

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Украины стали активнее сообщать российским военным о местоположении сотрудников ТЦК после гибели отца с ребенком в Херсонской области.

    Данные о передаче координат российским силовикам подтвердили собеседники агентства ТАСС. По их словам, волна сообщений усилилась после инцидентов с гибелью людей по вине сотрудников территориальных центров комплектования, что вызвало особое возмущение у местного населения.

    «Жители продолжают присылать координаты. Особенно после случаев, когда ТЦК убивает людей, например, как в Херсонской области, где сотрудники ТЦК сбили отца и его ребенка. Такие случаи определенно подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить сотрудникам центров комплектования», – заявил собеседник агентства.

    С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. С 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон об ужесточении мобилизации, что позволило привлечь в армию еще сотни тысяч человек.

    Власти страны предпринимают меры для предотвращения уклонения от службы мужчин призывного возраста.

    В социальных сетях ежедневно появляются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов силой задерживают мужчин на улицах, в кафе и других общественных местах.

    Жители неоднократно вступали в конфликты с представителями ТЦК, а задержания часто сопровождаются злоупотреблением силой и нарушениями закона. В ряде случаев подобные инциденты приводили к трагическим последствиям, включая гибель граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Одессы разбили автобус сотрудников военкомата, чтобы спасти насильно мобилизованных граждан.

    В разных регионах Украины жители выражают протест против мобилизации и сжигают служебные автомобили военкоматов.

    В Львове мужчина ранил насмерть сотрудника военкомата, пытавшегося его остановить.

    9 декабря 2025, 21:00 • Видео
    Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

    Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    9 декабря 2025, 10:41 • Новости дня
    Глава Евросовета попросил США не вмешиваться в дела Европы

    Глава Евросовета Кошта попросил Трампа не вмешиваться в дела Европы

    Глава Евросовета попросил США не вмешиваться в дела Европы
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о недопустимости вмешательства администрации президента США Дональда Трампа в европейские дела, указав на угрозу суверенитету Европы, пишет Guardian.

    Антониу Кошта предупредил администрацию Дональда Трампа о недопустимости вмешательства США в дела Европы, передает The Guardian.

    Он отметил, что новая американская национальная стратегия безопасности, опубликованная на прошлой неделе, представляет собой «угрозу вмешательства в европейскую политику» и попытку ослабить Евросоюз. В документе указывается, что США будут поддерживать сопротивление в странах ЕС для «коррекции нынешней траектории».

    Кошта отдельно подчеркнул: «Союзники не угрожают вмешательством во внутренние политические выборы союзников. США не могут заменить собой Европу в ее видении свободы выражения мнений. Европа должна быть суверенной». Эксперты заявили, что политика администрации Трампа фиксирует отказ от прежних принципов трансатлантических отношений и открыто поддерживает националистические силы в Европе.

    Аналитики отмечают, что впервые США официально объявили поддержку крайне правых и националистических сил на выборах в странах Европы – в частности, апрельских парламентских выборах в Венгрии. По оценкам специалистов, это решение вызвало одобрение Кремля и новые трения между Брюсселем и Вашингтоном, особенно после штрафа в 120 млн долларов, наложенного Евросоюзом на соцсеть X Илона Маска.

    Немецкий эксперт Николя фон Ондарца заявил, что документ «доказывает радикальное изменение американской стратегии в отношении Европы», а директор Института международных дел Италии Натали Точчи объясняет: «Курс администрации Трампа делит и ослабляет Европу, пользуясь поддержкой националистических движений». Тем временем руководство Германии заявило, что не считает нужным разрывать отношения с США по этому поводу, но требуется прагматичный пересмотр европейской стратегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил нежелание стран Евросоюза конфисковывать российские активы. США решили вылечить Европу от страха перед Россией. Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу российских активов Еврокомиссии.

    9 декабря 2025, 15:44 • Новости дня
    Российский бизнес подал иск к ЕС на 53 млрд евро

    Le Soir: Бизнесмены из России потребовали от ЕС более 53 млрд евро компенсации

    Российский бизнес подал иск к ЕС на 53 млрд евро
    @ Christian Ohde/mageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бизнесмены, попавшие под европейские санкции, подали в суды ЕС иски на сумму 53 млрд евро, пишет Le Soir.

    По данным Le Soir, эти обращения основаны на применении механизма урегулирования инвестиционных споров (ISDS), который служит для защиты иностранных инвесторов от принудительного изъятия активов государством, передает «Фонтанка».

    Издание отмечает, что использование ISDS увеличивает шансы на взыскание компенсации, даже если дело связано с введением санкций. В настоящее время в судах Евросоюза рассматриваются 28 дел, из которых 24 поданы именно в арбитражном порядке в рамках ISDS.

    Все иски относятся к вопросам блокировки частных активов, однако заявленная сумма уже получила макроэкономическое значение. Сумма требований составляет более 53 млрд евро, что превышает четверть всех замороженных в ЕС суверенных резервов Банка России, составляющих примерно 210 млрд евро.

    Ранее глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС».

    9 декабря 2025, 06:35 • Новости дня
    Роскачество назвало лучшие игристые вина России по итогам 2025 года
    Роскачество назвало лучшие игристые вина России по итогам 2025 года
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках ежегодного исследования «Винный гид России» наивысшие оценки получили игристые вина и петнаты из Краснодарского края, Ростовской области и Крыма.

    В рамках проекта «Винный гид России» были названы лучшие игристые вина и петнаты страны, передает РИА «Новости». В топ вошли образцы из Краснодарского края, Ростовской области и Крыма, отмеченные за высокое качество и вкусовые характеристики.

    Среди белых брютов, изготовленных классическим методом, первенство получили вина «Brut d'Or Блан де Блан« и »Brut d'Or Блан де Нуар» от «Абрау-Дюрсо», а также «Блан де Блан» от «Фанагория».

    Методом Шарма лидировали «Квинтэссенция Рислинг Зект Касание» от «Мысхако», «Пар ла Мер. Пино Блан» от «Шато Тамань» и «Артэ Просека» от «Аристов».

    Лучшие розовые брюты среди классических вин – «Пино Нуар» от «Новый Свет» и «Империал Кюве» от «Абрау-Дюрсо». Вина резервуарного метода – «Пар ла Мер. Пино Нуар» от «Шато Тамань» и «Рутсток Кобер» от «Мысхако».

    Белые полусладкие вина в топе: «Мускат» от «Винодельня №78», «Граф Воронцов» от «Дербент Вино» и «Брюле. Кюве» от «Фанагория».

    Лучшим розовым полусладким назван напиток «Новый свет» от одноименного производителя. Среди резервуарных вин – «Москато» от «ЗБ вайн» и «Инкерман» от «Инкерманского завода марочных вин».

    Эксперты оценили белые полусухие вина: «Мускат» от «Эссе», розовое «Фриззанте» от «ЗБ вайн» и белое «Кюве» от «Цимлянское».

    Лучшие сладкие игристые – оба «Тет де Шеваль» от «Поместье Голубицкое» и красное «Цимлянское» от «Цимлянские вина».

    В категории петнатов выделены «Кокур Белый» от «Два брата», «Пет-Нат» от «Ведерниковъ» и «Петнат» от «Такое вино».

    Ежегодный проект проводится Роскачеством при поддержке профильных министерств и ассоциаций, а медиагруппа «Россия сегодня» обеспечивает информационное сопровождение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росалкогольтабакконтроль зафиксировал сокращение производства водки в январе–ноябре 2025 года до 69,5 млн декалитров.

    Выпуск вин в России увеличился за тот же период. Средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 10,2%. Цены на шампанское перед Новым годом остаются стабильными.

    9 декабря 2025, 14:48 • Новости дня
    Дробницкий назвал единственный путь для Трампа победить «либеральный зоопарк» в Европе

    Дробницкий: Трамп победит либеральные элиты только, если начнет репрессии

    Дробницкий назвал единственный путь для Трампа победить «либеральный зоопарк» в Европе
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После обнародования новой Стратегии нацбезопасности США ключевой вопрос заключается в том, удастся ли ее воплотить в жизнь. Все силы американского политического мейнстрима и глобального евроатлантического либерализма будут брошены на то, чтобы документ остался на бумаге, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп заявил о движении Европы в плохом направлении.

    «У идеологического раскола между США и Европой долгая история. Так, в XIX веке Америка считала европейские страны вырожденными, коррумпированными и погрязшими во многих грехах и неприятностях. Тогда же впервые появился лозунг «Америка прежде всего» (America First)», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он указал, что Дональд Трамп в ходе своего первого президентского срока пытался направить Штаты на этот курс американской исключительности. «Возрождение идеологии America First требовало отстранения от Западной Европы как одного из идеологических центров современного империализма. Другое дело, что каждый раз и глобально-либеральный политический мейнстрим внутри Штатов, и союзники по НАТО мешали реализации задумки политика», – уточнил собеседник.

    «После возвращения Трампа в Белый дом напряжение возросло: неприязнь к Европе, недовольство странами континента проявлялось открыто», – добавил эксперт, напомнив мюнхенскую речь вице-президента США Джей Ди Вэнса, где он резко раскритиковал руководства европейских государств. Поэтому содержание Стратегии нацбезопасности США относительно Европы – вовсе не неожиданность, это новое издание американского консерватизма, отметил Дробницкий.

    Политолог допускает, что разработкой документа занимались люди, не связанные с секретариатом Белого дома, иначе бы текст «слили в прессу» задолго до официальной публикации. «В Стратегии сформулирован целый ряд тезисов, который отвечает позиции «Америка прежде всего». Так, Европа в документе представлена как некий либеральный зоопарк. Старый свет ушел куда-то не туда. На этом фоне США будут заниматься прежде всего собой и Западным полушарием», – указал собеседник.

    «На этом фоне неудивительно, что Стратегия вызвала раздражение у европейских политиков. Ключевой вопрос теперь заключается в том, удастся ли ее воплотить в жизнь. Для этого американскому лидеру потребуются соответствующие законодательные акты, а также лояльные действия государственного аппарата. Однако ничего из вышеуказанного на сегодняшний день не наблюдается», – рассуждает аналитик.

    «Более того, все силы американского политического мейнстрима и глобального евроатлантического либерализма будут брошены на то, чтобы документ остался всего лишь на сайте Белого дома», – прогнозирует Дробницкий. В этой связи американист упомянул представленный Палатой представителей законопроект об оборонном бюджете, приоритеты которого противоречат описанному в Стратегии.

    «Что будет делать администрация Трампа? Наложит ли она вето на проект бюджета и преодолеет ли тогда его Конгресс?», – задается вопросами собеседник. По его оценкам, речь пойдет не только о законодательных баталиях. Администрацию Трампа попытаются раскачать и через историю с лодкой в Карибском море.

    Впрочем, у команды президента США есть варианты «встречного наступления». В этом смысле коррупционные скандалы неспроста гремят в Европе. Речь идет и о воровстве на Украине, и о делах против бывшей главы евродипломатии Федерики Могерини и экс-генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино. «Я думаю, что это не последние скандалы», – добавил политолог.

    «Обе стороны – консерваторы и либералы – пытаются победить. Но ни одна из них не может системно переиграть другую. Примирить их тоже невозможно: одержать верх может только один, другой же должен отступить или быть убран с политической арены. Поэтому и стоит ожидать новых порций «грязного белья», – прогнозирует аналитик.

    «Повторю, глобальные либеральные элиты пойдут на что угодно, чтобы ни в коем случае Стратегия не стала претворяться в жизнь. Если Трамп хочет переломить ситуацию, то ему следует воспользоваться опытом Гарри Трумэна и перейти к репрессиям. До сих пор президент США действовал мягко, и его попытки кого-то «прижать», заканчивались фиаско», – напомнил он.

    «Другими словами, пока Трамп не перейдет к действиям, ничего не сдвинется. Более того, никакие разборки с Европой, никакие мирные процессы на Украине не имеют шанса на успех, пока глава Белого дома не начнет репрессии внутри Штатов, потому что подавляющее большинство политического класса и федерального госаппарата не лояльны ему и против того, что написано в Стратегии», – заключил Дробницкий.

    Ранее Дональд Трамп выразил беспокойство из-за политического курса, которого придерживаются страны ЕС. «Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась», – сказал президент США.

    На минувшей неделе ЕС оштрафовал соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в России) на 120 млн евро, обвинив ее в нарушении закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Основная претензия Брюсселя – «синяя галочка» верификации, вводящая в заблуждение аудиторию соцсети, поскольку ее может получить абсолютно любой человек всего лишь за семь евро в месяц.

    Произошедшее вызвало значительное негодование у американского руководства. Так, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что штраф со стороны ЕК является не просто атакой на Х, но «нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ Штатов». Илон Маск призвал упразднить ЕС и вернуть полный суверенитет его странам-участницам. По его оценке, это поможет национальным правительствам «лучше представлять интересы собственных народов».

    Интересно, что конфликт из-за X произошел на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между Вашингтоном и Брюсселем. Так, издание Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности США содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    Европейские страны в Стратегии представлены как приходящие в упадок державы, которые утратили суверенитет в пользу Евросоюза, а их правительства обвиняются в подавлении демократических процессов. В свою очередь ЕС «подрывает политическую свободу и суверенитет», сказано в документе.

    Европе грозит «цивилизационное стирание» из-за миграции. «В долгосрочной перспективе более чем вероятно, что не позднее чем через несколько десятилетий некоторые члены НАТО станут большинством неевропейцев. Таким образом, остается открытым вопрос, будут ли они рассматривать свое место в мире или свой союз с Соединенными Штатами так же, как те, кто подписал Хартию НАТО», – говорится в документе.

    Одним из приоритетов США в отношениях с Европой в Стратегии указана необходимость обеспечить самостоятельность Европы, чтобы она могла действовать как «группа объединенных суверенных государств, в том числе берущих на себя основную ответственность за свою обороноспособность». Целью политики Вашингтона в регионе названо «поощрение в европейских странах сопротивления их нынешней траектории развития».

    Новая Стратегия США фиксирует кардинальные изменения в трансатлантических отношениях при Трампе, говорят эксперты The Guardian. Неудивительно, что Европа оказалась страшно возмущена позицией Вашингтона. Так, глава Евросовета Антониу Кошта, комментируя Стратегию, заявил, что в Евросоюзе не должны допустить вмешательства во внутренние дела извне. «США не могут решать вместо европейских граждан, какие стороны являются хорошими, а какие – плохими», – приводит его слова «Интерфакс».

    9 декабря 2025, 09:51 • Новости дня
    Япония не поддержала план Европы о конфискации российских активов
    Япония не поддержала план Европы о конфискации российских активов
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Япония отказалась участвовать в европейском плане передачи Украине замороженных российских госактивов, подчеркнув невозможность выделить сумму около 30 млрд долларов на эти цели, сообщило Politico.

    Япония отказалась поддержать инициативу Евросоюза по использованию замороженных российских государственных активов для финансирования Украины, передает Politico.

    На встрече министров финансов G7 Токио отверг просьбу Брюсселя поддержать план выплаты Украине денежных средств, полученных за счет российских активов, находящихся в банке Euroclear в Бельгии.

    Япония заявила, что не сможет использовать примерно 30 млрд долларов замороженных российских активов на своей территории для предоставления займа Украине, отметили два дипломата ЕС. По их словам, отказ Японии продиктован нежеланием действовать вразрез с позицией США, которые выступают против конфискации замороженных активов России.

    Напомним, Европейская комиссия добивается согласия стран ЕС на использование до 210 млрд евро замороженных средств до саммита 18 декабря, однако Бельгия опасается, что ей придется возмещать всю сумму в случае возврата денег России.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер настаивает, что участие других стран G7 снизит риски ответных мер со стороны России против самой Бельгии. Тем не менее США и Япония отказались присоединиться к европейской схеме, оставив ЕС основным источником финансирования для Украины. В ходе встречи представитель США заявил, что поддержка Украины будет прекращена после выдачи последних траншей займа, согласованного администрацией Байдена.

    Страна сталкивается с дефицитом бюджета почти 71,7 млрд евро, а уже с апреля 2025 года правительству Украины придется сокращать расходы, если не поступят новые средства. Министры финансов G7 в совместном заявлении подчеркнули, что продолжат искать способы финансирования Украины, в том числе за счет замороженных российских активов, однако любые решения будут соответствовать национальным законодательствам.

    Глава Минфина Японии Сацуки Катаяма уточнил, что использование российских активов невозможно из-за юридических сложностей, а анонимные официальные лица отмечают: позиция Токио во многом связана с отказом США использовать эти активы для Украины. Президент Дональд Трамп дал понять, что намерен применить российские средства как инструмент давления на переговоры с Владимиром Путиным и предлагал вернуть их России частично, а остальное использовать для инвестиций в Украину.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по-прежнему поддерживает использование российских активов для поддержки Украины.

    «Наш проект репарационного займа сложен, но его суть – увеличить цену войны для России», – заявила она после встречи с Владимиром Зеленским, Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем.

    Британия и Канада выразили готовность последовать примеру Европы при условии, что ЕС реализует свой план – этот вопрос станет ключевым на переговорах между Стармером и Де Вевером в пятницу.

    Ранее Франция поддержала идею предоставления Киеву «репарационного кредита», но отказалась использовать замороженные в частных банках страны российские активы в этой схеме.

    Германия, Франция и Италия должны стать обеспечителями такого кредита для Украины. Венгрия заблокировала вариант финансирования Киева за счет выпуска евробондов на 90 млрд евро на заседании послов Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии заявил, что страна не готова передавать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае конфискации активов Россия будет добиваться их возврата в виде репараций в натуральной форме.

    9 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин поручил принимать детей соотечественников в школы без языкового теста
    Путин поручил принимать детей соотечественников в школы без языкового теста
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы СПЧ Валерия Фадеева о пересмотре порядка приема в образовательные учреждения детей соотечественников, вернувшихся из-за рубежа, если для ребенка русский язык является родным.

    Путин отметил, что основной задачей должна стать помощь детям в адаптации и освоении учебных предметов, если такая поддержка необходима, а не проведение дополнительных экзаменов. Глава государства также поручил внести коррективы в ранее утвержденные нормативные документы.

    «Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. <...> Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    В ноябре переехавшая из Казахстана в Тобольск 12-летняя Таисия Блаженская записала обращение из-за невозможности учиться в российской школе.

    Ранее в Москве Олю, переехавшую с Латвии, не приняли в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка.

    В октябре в Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.

    9 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС»

    Фон дер Ляйен назвала изъятие 210 млрд евро российских активов защитой ЕС

    Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов под «репарационный кредит» ключевым актом для защиты Евросоюза.

    Европейская комиссия рассматривает экспроприацию российских активов как «ключевой акт для обороны» Евросоюза, передает ТАСС. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам видеоконференции международной коалиции в Лондоне.

    По ее словам, «обеспечение финансовой поддержки позволит обеспечить выживание Украины и является ключевым актом для обороны Евросоюза».

    Фон дер Ляйен пояснила, что в рамках схемы «репарационного кредита» Еврокомиссия намерена использовать заблокированные российские активы, денежная стоимость которых составляет порядка 210 млрд евро. Из них 185 млрд размещены в бельгийском депозитарии Euroclear, однако Бельгия требует юридических гарантий компенсации возможных убытков от ответных российских мер.

    На предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят этот вопрос, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.

    Ранее российский посол в Бельгии Денис Гончар предупредил, что любые попытки экспроприировать российские активы будут расценены как воровство.

    Германия, Франция и Италия должны стать обеспечителями кредита Киеву.

    Франция поддержала предоставление Украине так называемого «репарационного кредита», но не стала включать в эту схему замороженные российские активы в частных банках страны.

    Венгрия заблокировала вариант финансирования Украины посредством выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

    Япония отказалась использовать замороженные российские активы для займа Киеву.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае конфискации Россия будет добиваться возврата активов в виде репараций в натуральной форме.

    9 декабря 2025, 01:01 • Новости дня
    Полянский обвинил Европу в подрыве мирных усилий России и США

    Tекст: Денис Тельманов

    Представители европейских стран, поддерживающие власти на Украине, препятствуют диалогу Москвы и Вашингтона о мирном урегулировании, несмотря на недавние контакты в Кремле и планы США. Об этом заявил первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

    Европейские союзники Владимира Зеленского «заняты торпедированием» мирных инициатив, которые предпринимают власти России и США по урегулированию ситуации на Украине, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА «Новости».

    По его словам, украинское руководство пытается любой ценой удержаться у власти, пренебрегая правами человека, а европейские партнеры Киева всеми способами стараются не допустить провала антироссийского проекта.

    Полянский на заседании Совбеза ООН подчеркнул, что европейские страны подрывают «дух Анкориджа» и мешают продвижению диалога Москвы и Вашингтона. «История станет им за это безжалостным судьей», – заявил дипломат.

    Ранее Владимир Путин провел в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, прибывшим для обсуждения американского плана по урегулированию на Украине. Как рассказал Путин, Вашингтон представил России 27 пунктов, разделенных на четыре пакета, предложив обсуждать их поэтапно.

    В конце ноября США объявили о подготовке собственных предложений по урегулированию, а Москва подтвердила готовность к диалогу и участие в дискуссионной платформе в Анкоридже.

    По словам Путина, план США мог бы лечь в основу итоговых договоренностей, однако пока документ подробно с Россией не обсуждается, поскольку США не получили согласия от Киева.

    Президент России также выразил мнение, что Украина и ее союзники до сих пор испытывают иллюзии относительно боевых успехов и рассчитывают нанести Москве поражение на поле боя. По его словам, такая позиция обусловлена отсутствием объективных данных о ситуации на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о необходимости разобраться с европейским законодательством, которое влияет на американский агробизнес.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты 9 декабря получат обновленный мирный план, созданный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до 20 пунктов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что европейские государства располагают «козырями в рукаве» для урегулирования ситуации на Украине и стремятся к единому подходу с США.

    9 декабря 2025, 16:57 • Новости дня
    В Петербурге суд наказал клинику за требование к внешности медсестер

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд в Петербурге привлек к ответственности медклинику за публикацию вакансий с ограничениями по внешности и семейному положению кандидатов.

    Петербургскую медицинскую клинику привлекли к административной ответственности за размещение дискриминационных вакансий. Руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщила РИА «Новости», что ООО «ОЗ Мед» опубликовало два объявления о поиске медсестры: в одном требовалась одинокая гражданка России в возрасте 45 лет, во втором – девушка приятной внешности.

    Как отметила Лебедева, мировой судья судебного участка № 165 города признала компанию виновной по статье 13.11.1 КоАП РФ. Речь в этой статье идет о распространении информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера.

    Суд назначил медклинике два штрафа по 10 тыс. рублей за каждое нарушение. Компания должна выплатить в общей сложности 20 тыс. рублей.

    Лебедева напомнила, что российское законодательство строго запрещает дискриминацию работников по признакам пола, возраста, происхождения, вероисповедания, а также по другим обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мосгорсуд признал незаконным один из пунктов требований «Аэрофлота» к размеру одежды бортпроводников.

    До этого суд отказал в иске стюардессе Ирине Иерусалимской, оспаривавшей критерии внешности компании.

    Сообщалось, что около 400 стюардесс «Аэрофлота» оказались в группе, которую они в шутку называют «СТС» – «старые, толстые, страшные» – и которую не допускают к работе на международных рейсах.

    9 декабря 2025, 04:20 • Новости дня
    Подполье: Французские наемники приготовились проникнуть в Херсон

    ТАСС: Французские наемники приготовились проникнуть в Херсон

    Tекст: Денис Тельманов

    В подполье появилась информация о готовности иностранных боевиков поддержать Вооруженные силы Украины в Херсоне, где их группа может насчитывать около 20 человек.

    Около 20 наемников из Франции намеревались приехать в Херсон для содействия украинским войскам в разведывательных действиях, передает ТАСС.

    По сообщению представителей пророссийского подполья, французы планировали помощь ВСУ, однако точный состав и детали их пребывания неизвестны. Собеседник агентства пояснил, что данная группа французских боевиков относительно небольшая.

    Также источник рассказал о происшествии с одним из канадских наемников, который приобрел жилье за доллары в Николаеве. Как сообщили жители, координаты его нового дома стали известны, и в этот район произошло случайное попадание.

    В результате канадец получил ранения и на прошлой неделе отправился домой, однако происшествие не получило огласки в СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, не менее шести датских наемников в рядах ВСУ были ликвидированы или пропали без вести с начала конфликта.

    Диверсионно-разведывательный отряд из колумбийцев и украинских военных был уничтожен в Харьковской области.

    Российские силы между Кучеровкой и Петропавловкой в Харьковской области обнаружили и уничтожили диверсионную группу ВСУ, состоящую из иностранцев.

    9 декабря 2025, 18:24 • Новости дня
    Япония отвергла сообщения об отказе использовать замороженные российские активы

    Reuters: Япония отвергла сообщения об отказе использовать замороженные российские активы

    Япония отвергла сообщения об отказе использовать замороженные российские активы
    @ Ina Hesmer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра финансов Японии по международным делам Ацуси Мимура опроверг сведения о том, что Токио отказывается использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, пишет Reuters.

    «Это полная ложь», – приводит Reuters слова Мимуры, который прокомментировал публикацию Politico о якобы отказе Японии привлечь около 30 млрд долларов в виде замороженных средств на ее территории для выдачи кредита Украине по предложению ЕС, передает РИА «Новости».

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова предупредила Японию о последствиях передачи активов России.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что в случае конфискации активов Россия будет добиваться их возврата в виде репараций в натуральной форме.

    9 декабря 2025, 13:22 • Новости дня
    Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google AI
    Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google AI
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская комиссия начала расследование по подозрению в нарушении Google антимонопольных правил ЕС из-за использования контента издателей и авторов для искусственного интеллекта, пишет Politico.

    Европейская комиссия открыла антимонопольное расследование против Google по подозрению в нарушении правил конкуренции, передает Politico.

    Власти намерены выяснить, предоставлял ли Google себе преимущество за счет доступа к материалам интернет-издателей и видео на YouTube для разработки своих AI-моделей, не предлагая создателям компенсации и не обеспечивая возможность отказа от использования их контента.

    В заявлении комиссии отмечается обеспокоенность тем, что Google мог применять нечестные условия к издателям и авторам, чтобы внедрять AI-сервисы на страницах поисковых результатов, снижая посещаемость новостных сайтов. Ведомство также проверит, тренирует ли компания свои генеративные AI-модели на видео и других материалах YouTube без компенсации авторам.

    Поводом к проверке стал запуск Google поисковых результатов на базе искусственного интеллекта, приведший к сокращению аудитории онлайн-изданий. Ранее, в сентябре, Google оштрафовали почти на 3 млрд евро за злоупотребления на рынке онлайн-рекламы. Компания предложила технические меры для устранения нарушений, однако отказалась выполнить требование о разделении бизнеса, выдвинутое еврокомиссаром по вопросам конкуренции Терезой Рибейрой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия решила оштрафовать Apple и Meta на фоне торговой войны.

    ЕС анонсировал ответные меры против технологических гигантов из США.

    В январе 2025 года ЕС приостановил штрафы для Apple, Google и Meta.

    9 декабря 2025, 15:30 • Новости дня
    Касперская предложила ограничить использование ИИ в образовании

    Касперская назвала ИИ монстром и призвала запретить его в образовании

    Касперская предложила ограничить использование ИИ в образовании
    @ Polozovsky

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская высказалась за введение запретов на применение искусственного интеллекта в ряде сфер.

    Во время выступления на открытой конференции ИСП РАН, глава правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская заявила, что искусственный интеллект стал «монстром», призвав к существенному ограничению его внедрения во всех областях, способных нанести вред человеку, передает ТАСС. Она особо отметила опасность проникновения ИИ в образовательные процессы, где, по ее словам, дети используют генеративные технологии для написания сочинений, что приводит к утрате самостоятельного мышления.

    Касперская сообщила: «Самое страшное катастрофическое последствие – они отучиваются думать. Мы рискуем вырастить поколение вообще ничего не понимающих людей». Она подчеркнула, что учащиеся все чаще обращаются к ИИ даже по простейшим вопросам, теряя навыки запоминания.

    В связи с этим Касперская предложила запретить разработку образовательных материалов и автоматизацию обучения с помощью ИИ, а также ограничить автоматизацию в государственном управлении, включая запрет на автоматическое начисление штрафов и введение социальных рейтингов. Также она выступила против создания нормативно-правовых актов и законопроектов через ИИ и их проверки автоматизированными системами.

    В области правосудия Касперская призвала не использовать искусственный интеллект для генерации судебных решений и исков. В сфере искусства она отметила необходимость решить вопросы авторских прав, не допускать генерацию образов известных личностей и предотвращать мошенничество с дипфейками.

    Выступление завершилось призывом к широкой общественной дискуссии и введению запретов во всех сферах, где ИИ потенциально может нанести вред людям: «ИИ – это некая экзистенциально угрожающая технология, которая вообще угрожает жизни на Земле» – резюмировала Касперская.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Касперская объявила о создании рабочей подгруппы для поддержки экспорта российских технологий.

    Также в «Отечественном софте» рассказали о деградации иностранного программного обеспечения. На Западе опасаются окончательного ухода с российского рынка, чтобы не потерять влияние на россиян через интернет-технологии.

    А сама Касперская подчеркнула, что компания Google продолжает работать на рынке России как инструмент влияния, несмотря на начало спецоперации на Украине.


    Россия превратила продажу подсанкционного СПГ в рутину

    Уже второй российский СПГ-проект начал продавать подсанкционный газ в Китай, причем в том же китайском терминале, что и первый продавец – «Арктик СПГ 2». Это все больше говорит о политических договоренностях на высшем уровне, нежели о коммерческих подвижках самих поставщиков, считают эксперты. Ждать снятия санкций от США по нашему СПГ – утопично. Подробности

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    В России появилось новое поколение героев и защитников

    В России отмечается День Героев Отечества. Сегодня праздник приобрел еще большее значение, потому что 2025-й был объявлен Годом защитника Отечества. Как говорят участники СВО, ставшие Героями России, рассказы о подвигах резонируют в душах молодых людей, защитник – это не просто человек с оружием в руках, поэтому полученный боевой опыт необходимо передавать будущим поколениям. Подробности

    Членство в НАТО помогает Финляндии стирать с лица земли древний народ

    Финский премьер-министр Петтери Орпо вынужден приносить извинения целому народу – саамам, которые в результате деятельности государственных властей подверглись тотальной ассимиляции. Давление на саамов усилилось после вступления в Финляндии в НАТО и целой серии военных учений. Особенно цинично происходящее выглядит на фоне обвинений, которые в Хельсинки выдвигают против Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

