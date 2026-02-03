  • Новость часаПутин сообщил о запланированном замедлении роста ВВП России
    Зеленский вновь погнал украинцев на мороз
    АвтоВАЗ начал продажи новой битопливной Lada Vesta CNG
    Эксперт: Провайдеры способны выявлять поиск детской порнографии в интернете
    Умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши»
    В Госдуме заявили о стягивании ВСУ к границе с Курской и Белгородской областями
    Россия, Белоруссия, Иран, КНДР и Мьянма начали диалог по созданию нового объединения
    США провели учения в 60 км от Калининградской области
    Из Марокко экстрадировали в Россию «шариатского судью» в Сирии
    Пугачева оказалась в документах по делу Эпштейна
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Анонимность в интернете – это не преступление

    Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?

    3 февраля 2026, 19:56 • Новости дня

    Суд ДНР заочно приговорил наемника из Италии к 14 годам

    Верховный суд ДНР вынес приговор итальянцу Кьяппалоне за бои в составе ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Итальянский наемник Кевин Кьяппалоне был признан виновным в вооруженных действиях против российских военных и получил срок в 14 лет, сообщили в правоохранительных органах ДНР

    Верховный суд ДНР заочно вынес приговор гражданину Италии Кевину Кьяппалоне, сообщает прокуратура ДНР. По решению суда, 23-летний наемник получил 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

    В материалах дела говорится, что Кьяппалоне в апреле 2022 года пересек польскую границу и прибыл на Украину, где вступил в Интернациональный легион. После прохождения военной подготовки он получил навыки обращения с оружием, тактики и стратегии ведения боев. Наемник участвовал в боях против российских военных до февраля 2023 года.

    За участие в боевых действиях Кьяппалоне получил вознаграждение в размере более 590 тыс. рублей. Его объявили в международный розыск, а суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в ДНР заочно назначил гражданину Финляндии те же 14 лет лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины.

    А вот сдавшийся в плен британский наемник Уильям Дэвис получил 13 лет лишения свободы за аналогичные действия. До этого колумбийский наемник Бланко Лопес Оскар Маурисио был приговорен к 19 годам лишения свободы за участие в боях на стороне ВСУ.


    3 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Военный эксперт оценил окончание паузы в ударах по энергетике Украины

    Эксперт Джерелиевский: Первый после паузы удар по энергетике Украины стал наиболее эффективным

    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины дала военному руководству России время, чтобы провести техническую и агентурную разведку. Это позволило сделать новую атаку более адресной и выверенной, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на вторник нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.

    «Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины принесла России два важных результата. Первый – дипломатический. Мы продемонстрировали прежде всего США нашу готовность рассматривать варианты мирного дипломатического урегулирования конфликта», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    Второй результат – военный, продолжил он. «Мы получили возможность подготовиться к новой атаке: накопить некоторые силы, определить цели и возможный ущерб противнику», – уточнил собеседник. Аналитик объясняет: требуется расставить приоритеты, чтобы эффективно выполнить задачу по разрушению украинской энергетической схемы.

    «Важно иметь объективные данные о том, как в действительности складывается ситуация в энергетике противника, потому что сам он зачастую преувеличивает масштабы повреждений в надежде, что мы не нанесем повторный удар. Помогает нашим военным техническая и, конечно, агентурная разведка», – уточнил Джерелиевский.

    По его словам, небольшой перерыв дал военному руководству России время, чтобы провести все необходимые работы. «Другими словами, никакие военные задачи не потеряны и не упущены. Наоборот, повторю, мы получили возможность оценить ситуацию и сделать удары более адресными и выверенными», – подчеркнул аналитик.

    Ранее Минобороны сообщило, что российская войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

    По информации СМИ, в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.

    В Киеве и области удары пришлись, в частности, на Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в городе два района остались без теплоснабжения. Речь идет о Дарницком и Днепровском районах. «В общей сложности по городу сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил он.

    Частично обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина – взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». «Мы уже приходим к пониманию, что придется принимать сложные решения. Одно из таких решений вынужденное, но единственно возможное. Чтобы предотвратить замерзание системы, необходимо слить теплоноситель в теплосетях, связанных с одним из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающих 820 домов», – заявил харьковский мэр Игорь Терехов.

    Так называемое «энергетическое перемирие» продлевать не стали, указывает военкор Александр Коц. Примечательно, что Владимир Зеленский назвал окончание паузы в ударах эскалацией. «И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет», – громогласно заявил он.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что российская армия воюет не с гражданами Украины, и удары наносит только по военным и околовоенным целям. В этой связи обвинения Зеленского в адрес России выглядят крайне сомнительно.

    Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на прошлой неделе на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».

    В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что приостановка ударов по объектам генерации ничего не меняет на поле боя, при этом дает дипломатическое преимущество России, в том числе в переговорах по вопросу территорий.

    3 февраля 2026, 14:58 • Новости дня
    Политолог: Пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт

    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    По итогам прекращения паузы в ударах по энергетическим объектам можно сделать несколько выводов. Во-первых, на восстановление украинской инфраструктуры требуется много времени. Во-вторых, разборки между центральными украинскими властями и региональными руководителями обостряется. Наконец, в украинцах усилилось желание завершить конфликт, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Пауза в ударах по энергетическим объектам не помогла украинским властям устранить перебои с электричеством и отоплением. Более того, в выходные, когда Россия, соблюдая договоренности, не предпринимала атак, на Украине произошел масштабный блэкаут. Причиной стала авария на линии электропередачи, которая находится между Молдавией и Румынией», – напомнила политолог Лариса Шеслер.  

    По ее мнению, это в очередной раз подтвердило, что украинская инфраструктура «находится сегодня в плачевном состоянии, и исправить это полумерами абсолютно невозможно». Поэтому Владимир Зеленский отчаянно стремится добиться продолжительной передышки.

    «Он надеялся, что Дональд Трамп поможет продлить паузу в ударах до наступления тепла, до весны. В то же время, провокации и обстрелы со стороны Украины не прекращались, а риторика Зеленского свидетельствует о том, что он не собирается серьезно относиться к переговорам. Полагаю, поэтому российское военное руководство приняло решение не продлевать паузу», – рассуждает эксперт.

    Как бы то ни было, приостановка ударов подсветила не только проблемы с ЖКХ на Украине, но и разборки между политиками в стране. «Конфликт связан с тем, что центральные украинские власти и региональные руководители пытаются переложить друг на друга ответственность за то, что население не может воспользоваться в собственных квартирах светом, теплом и водой», – пояснила Шеслер.

    По ее словам, многие украинцы понимают, что вина за это лежит лично на Зеленском и его команде. «Жители украинских городов находятся в очень депрессивном состоянии: никто не хочет воевать, все панически смотрят в будущее, понимая, что продолжение боевых действий не сулит им ничего хорошего», – рассказала политолог.

    Она уточнила, что в этой связи население Украины питало «неустойчивые надежды» на то, что киевские власти, понимая безвыходность положения, все же пойдут на какое-то решение конфликта. «Пауза в ударах по энергетическим объектам усилила в украинцах желание завершить конфликт. Обыватели понимают: чем устойчивее окажется мир, тем им будет легче», – отметила собеседница.

    «Другое дело, что на Украине нет политического субъекта, который бы мог повлиять на власть в Киеве. Под бурные аплодисменты Запада ликвидированы все политические структуры: партии, общественные организации, независимые СМИ, вокруг которых могли бы объединиться люди для защиты своих интересов», – заключила Шеслер.

    Ранее Минобороны сообщило, что российская войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

    По информации СМИ, в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.

    В Киеве и области удары пришлись, в частности, на Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в городе два района остались без теплоснабжения. Речь идет о Дарницком и Днепровском районах. «В общей сложности по городу сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил он.

    Частично обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина – взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». «Мы уже приходим к пониманию, что придется принимать сложные решения. Одно из таких решений вынужденное, но единственно возможное. Чтобы предотвратить замерзание системы, необходимо слить теплоноситель в теплосетях, связанных с одним из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающих 820 домов», – заявил харьковский мэр Игорь Терехов.

    Так называемое «энергетическое перемирие» продлевать не стали, указывает военкор Александр Коц. Примечательно, что Владимир Зеленский назвал окончание паузы в ударах эскалацией. «И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет», – громогласно заявил он.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что российская армия воюет не с гражданами Украины, и удары наносит только по военным и околовоенным целям. В этой связи обвинения Зеленского в адрес России выглядят крайне сомнительно.

    Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на прошлой неделе на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».

    В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что приостановка ударов по объектам генерации ничего не меняет на поле боя, при этом дает дипломатическое преимущество России, в том числе в переговорах по вопросу территорий.

    3 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    3 февраля 2026, 05:24 • Новости дня
    Полтавская область стала лидером по числу погибших в рядах ВСУ
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Наибольшее число погибших военнослужащих ВСУ фиксируют среди уроженцев Полтавской области Украины, сообщили в российских силовых структурах.

    Этот регион практически каждую неделю занимает лидерство по количеству потерь среди всех областей на Украине. «Чем не угодил столь тихий украинский регион для киевского режима, до сих пор не ясно», – приводит ТАСС текст сообщения.

    За последнюю неделю местные СМИ сообщили о гибели 27 человек из Полтавской области, часть из которых были опознаны и переданы Россией в рамках гуманитарного обмена.

    Представители силовых структур уже сообщали, что еженедельно в зоне СВО погибает примерно 20 военных ВСУ родом из этого региона, он стабильно остается лидером по таким потерям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что потери ВСУ за январь 2026 года в зоне спецоперации превысили 38,5 тыс. убитыми и ранеными. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в зоне СВО и наиболее перспективных направлениях для продвижения российских войск.

    3 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и используемым в их интересах объектам энергетики.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и сборки БПЛА дальнего действия.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в канале Max Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, снаряд американской РСЗО HIMARS и 99 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 112 076 беспилотников, 649 ЗРК, 27 459 танков и других бронемашин, 1 657 боевых машин РСЗО, 33 021 орудие полевой артиллерии и минометов, 53 553 единицы спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне сообщалось, что ВС России за сутки уничтожили по три пусковые установки РСЗО HIMARS и ЗРК С-300.

    в выходные ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    ВС России нанесли за прошлую неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.

    3 февраля 2026, 11:33 • Новости дня
    Власти Азербайджана арестовали участвовавших в СВО на стороне России и Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Азербайджанские спецслужбы произвели арест четырех местных граждан, которые участвовали в боевых действиях на стороне России и Украины, сообщили в службе госбезопасности (СГБ) страны.

    Арестованы Реал Набиев (1991 год рождения) Фарис Гусейнов (1993 год рождения), Али Мамедов и Муров Миргашимли (оба 1994 года рождения), указали в СГБ, передает ТАСС.

    Все они участвовали в боевых действиях под контролем ВС России и вооруженных формирований Украины.

    Их арестовали.

    В прошлом году в Узбекистане осудили местного жителя, участвовавшего в боевых действиях на стороне России против Украины. В январе в этой же стране жителя Ферганской области приговорили к трем годам лишения свободы по статье о наемничестве за участие в СВО на стороне России.

    3 февраля 2026, 01:30 • Новости дня
    Глава МИД Украины назвал президента ФИФА «дегенератом»

    Глава МИД Украины Сибига оскорбил президента ФИФА Инфантино из-за слов о России

    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на призыв президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пересмотреть запрет на участие российских команд в международных турнирах украинский министр иностранных дел Андрей Сибига оскорбил главу ФИФА.

    «Моральные дегенераты предлагают отменить запреты», – заявил Сибига в соцсетях.

    Он также заявил о «неспособности России» завершить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФИФА заявил о необходимости отмены санкций против российских команд. Он отметил, что действующий запрет не принес желаемого результата и только усилил негативные эмоции среди болельщиков и спортсменов.

    Президент УЕФА Александер Чеферин также указывал, что отстранение российских футболистов не изменило ситуацию на Украине и подверг сомнению действенность подобных санкций.

    2 февраля 2026, 22:50 • Новости дня
    Британия запросила заседание по Украине в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания, которая в феврале председательствует в Совете Безопасности ООН, намерена провести специальное заседание по ситуации на Украине 24 февраля, сообщил временный поверенный в делах Британии при ООН Джеймс Кариуки.

    Британия, председательствующая в феврале в Совете Безопасности ООН, намерена провести 24 февраля заседание по Украине, передает РИА «Новости». Об этом сообщил временный поверенный в делах Британии при ООН Джеймс Кариуки. Заседание приурочено к четвертой годовщине начала спецоперации на Украине.

    На данный момент в официальном расписании Совбеза заседание пока не значится. В прошлом году Британия уже пыталась инициировать подобную встречу к очередной годовщине, однако Россия заблокировала инициативу, сославшись на несоответствие мандатно-отчетному циклу Совбеза.

    В 2025 году по инициативе США была принята резолюция с призывом к немедленному прекращению конфликта и установлению прочного мира между РФ и Украиной. Информации о том, собираются ли США или другие страны вновь выносить аналогичные документы на голосование в этом году, пока нет.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что число стран, голосующих за резолюции Киева в ООН, заметно сократилось по сравнению с началом 2022 года.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что европейские союзники Владимира Зеленского заняты торпедированием мирных инициатив, которые предпринимают власти России и США по урегулированию ситуации на Украине.

    3 февраля 2026, 04:54 • Новости дня
    Италия потребовала олимпийского перемирия на время зимних Игр

    Маттарелла потребовал олимпийского перемирия на время зимних Игр в Италии

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Италии Серджо Маттарелла на открытии 145-й сессии Международного олимпийского комитета потребовал олимпийского перемирия во время зимних Игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

    «Мы с непоколебимой решимостью требуем, чтобы олимпийское перемирие соблюдалось повсюду. Пусть безоружная сила спорта заставит замолчать оружие», – приводит слова Маттареллы РИА «Новости».

    Он отметил, что спорт – это форма мирного взаимодействия, утверждающая братство и честную конкуренцию, и противопоставил его миру, в котором преобладают барьеры и насилие. По его словам, любое насилие приводит к новым конфликтам, нарушает достоинство людей и ухудшает качество их жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с шестого по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступал с инициативой прекратить огонь на Украине во время Олимпийских игр в Париже. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал тогда, что Украина использует такие инициативы, как олимпийское перемирие, для перевооружения.

    Вооруженные силы России в январе 2023 года объявили рождественское прекращение огня, однако Киев отказался прекращать огонь, а глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал это перемирие попыткой России выиграть время для перегруппировки войск.

    3 февраля 2026, 11:57 • Новости дня
    Российские бойцы ликвидировали группу англоговорящих военных ВСУ в Торецке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе зачистки зданий в Торецке российские военные столкнулись с группой противника, которая общалась на английском языке и вела ожесточенный огонь из подвала, сообщил штурмовик 102-го мотострелкового полка группировки «Центр» Дмитрий Акименко.

    Подразделение выполняло боевую задачу по разведке и зачистке местности, когда бойцы подошли к одному из зданий, сказал Акименко ТАСС.

    Он добавил, что была слышна английская речь, из подвала раздались очереди из автоматов.

    «Ну, мы уже были наготове, мы закидали гранатами, отбежали в сторону, постояли минут 10», – рассказал военный.

    После короткой паузы солдаты бросили в укрытие еще несколько боеприпасов для гарантии поражения противника. Спустившись в подвал, российские бойцы обнаружили тела трех погибших мужчин.

    Ранее сообщалось, что группа наемников из Аргентины собирается поехать на Украину для участия в боевых действиях в составе «Специальной латинской бригады».

    Также ВСУ стали вербовать женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях на Украине.

    2 февраля 2026, 21:07 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 12 украинских БПЛА над двумя областями России

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение пяти часов дежурные силы ПВО ликвидировали девять беспилотников над Белгородской областью и три – над Курской.

    Силы противовоздушной обороны России уничтожили двенадцать украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями, передает ТАСС.

    Операция прошла второго февраля в период с пятнадцати до двадцати часов по московскому времени. В Министерстве обороны России уточнили, что девять БПЛА были сбиты над Белгородской областью, еще три – над Курской областью.

    Других подробностей в заявлении не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области.

    Силы противовоздушной обороны России за четыре часа сбили 15 украинских беспилотников самолетного типа в разных регионах страны.

    2 февраля 2026, 22:10 • Новости дня
    Мирный житель Брянской области пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В Климовском районе мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника вооруженных сил Украины на автомобиль, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Украинские БПЛА атаковали деревню Рудня Цата. По сообщению губернатора, удар был нанесен по движущемуся гражданскому автомобилю. В результате атаки тяжелые осколочные ранения получил мирный житель, который был оперативно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Автомобиль получил повреждения. На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы, сообщил Богомаз в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области.

    2 февраля 2026, 23:36 • Новости дня
    Мужчина получил ранение в результате атаки беспилотника в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотника в районе села Сурково пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В Шебекинском округе Белгородской области дрон атаковал ГАЗель. В результате атаки мирный житель получил минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. Пострадавший самостоятельно обратился в Волоконовскую ЦРБ, где ему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего его отпустили на амбулаторное лечение. Автомобиль получил повреждения, сообщил Гладков в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мирный житель Брянской области пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ. В Белгородской области из-за атаки БПЛА пострадали три мирных жителя.

    3 февраля 2026, 06:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В селе Подывотье Севского района атака беспилотников привела к ранению водителя и уничтожению техники на территории агрохолдинга, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    «В Севском районе ВСУ нанесли удар по сельхозпредприятию. Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Подывотье Севского района», – сообщил Богомаз в Telegram.

    Удар был нанесен по территории агрохолдинга «Мираторг», в результате чего водитель получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Пострадавшего доставили в больницу. В результате атаки были полностью уничтожены кормовоз и легковой автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Климовском районе Брянской области мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника вооруженных сил Украины на автомобиль.

    3 февраля 2026, 07:23 • Новости дня
    Российские военные выбили два взвода ВСУ из Торецкого

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие ликвидировали два взвода пехоты боевиков ВСУ и отразили все попытки контратаковать в населенном пункте Торецкое на Дружковском направлении ДНР, рассказал командир штурмового взвода 102-го гвардейского полка группировки войск «Центр» Олег Лозовой.

    Российские военнослужащие уничтожили два взвода пехоты ВСУ и отбили все попытки контратак в населенном пункте Торецкое на Дружковском направлении Донецкой Народной Республики, передает РИА «Новости». Об этом рассказал командир штурмового взвода 102-го гвардейского полка группировки войск «Центр» Олег Лозовой.

    Он отметил, что после занятия выгодных позиций российские подразделения начали тщательно зачищать дома по всему населенному пункту. По словам Лозового, «деваться противнику было некуда – либо контратаковать, либо отходить. Но отходить им было некуда, наш солдат был везде». Противник пытался подтянуть резервы, но российская артиллерия полностью перекрыла пути снабжения ВСУ.

    По оценкам командира, ВСУ потеряли не менее двух взводов личного состава. После этого украинская сторона прекратила попытки организованных контратак. На завершающем этапе операции сопротивление окончательно ослабло, и по радиоперехвату стало известно о бегстве противника.

    Ранее, 31 января, Минобороны РФ сообщило, что силы группировки войск «Центр» освободили Торецкое в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные России также освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.

     Российские подразделения освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    3 февраля 2026, 06:58 • Новости дня
    Потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 190 человек

    Tекст: Антон Антонов

    За сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 190 человек.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный ветер».

    Ожесточенные бои продолжаются на всех участках фронта в Сумской области. Штурмовые подразделения группировки войск «Север» продвинулись на восьми направлениях в Сумском районе, на трех – в Краснопольском и на двух – в Глуховском, достигнув общего продвижения до 1 тыс. м.

    В Краснопольском районе оборона ВСУ не выдержала натиска, личный состав украинской армии покидает позиции, бросая вооружение. «На занятых позициях обнаружены пустые бутылки от спиртного, личное оружие и средства индивидуальной защиты военнослужащих ВСУ», – говорится в сообщении.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не произошло, однако российская авиация и расчеты ударных беспилотников продолжали наносить удары по украинским позициям в районах Ястребиного и Бояро-Лежачей.

    На Харьковском направлении штурмовые группы «Северян» продвигались в населенных пунктах и лесных массивах возле Волчанска, а также на Хатненском участке.

    В лесу рядом со Старицей российские силы продвинулись на двух направлениях на 300 м, заняв участок леса. В районе Симиновки удалось овладеть двумя опорными пунктами ВСУ, продвинувшись на четырех участках на 300 м вглубь леса.

    ВСУ, потерпев неудачу в попытках вернуть утраченные позиции, оборудуют запасные рубежи южнее Симиновки и Графского и продолжают дистанционное минирование местности. В районе Волчанских Хуторов российская авиация и ТОС нанесли удары по украинским позициям, а на Хатненском участке штурмовые группы продвинулись по лесополосам на пяти направлениях до 400 м. На Липцовском участке фронта существенных изменений не было, однако артиллерия и FPV-дроны наносили удары по пунктам управления БпЛА и маршрутам снабжения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, наступление российских сил в Сумской и Харьковской областях сопровождается активной работой авиации, артиллерии и применением комплексов «Солнцепек».

    Эксперт: Пауза в ударах по энергетике усилила желание украинцев завершить конфликт
    Макрон сообщил о начале консультаций по возможности переговоров с Москвой
    Солдаты НАТО пожаловались на отказы оружия в арктические морозы
    В РПЦ заявили о росте сквернословия среди дошкольников
    Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог препарата от рака головы
    Все российские олимпийцы прошли допинг-тесты перед Играми
    Температура на Кубе впервые достигла нуля градусов

    Золото и доллар штормит в противоположные стороны

    После долгого роста цены на золото пережили в пятницу самое резкое однодневное падение. Серебро просело еще сильнее. Биткоин и вовсе катастрофически улетел вниз. Зато американский доллар вновь почувствовал свою силу и крепость. Однако эксперты не верят, что это надолго: металлы сдаваться не собираются. Что за ценовые качели происходят на рынках? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Россия создает условия для победы в 2026 году

    На фоне активизации дипломатических усилий по украинскому урегулированию все чаще звучат оценки о том, что СВО может завершиться на условиях России уже в этом году. Западные аналитики все больше пишут о фактической неизбежности проигрыша Украины, чьи ресурсы близки к истощению. По мнению экспертов, таким образом 2026-й может стать годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла. Подробности

    Почему США стремятся добить Иран

    В конфликте между Ираном и США появился проблеск надежды – обе стороны заявляют о готовности к переговорам, к решению споров мирными методами. Однако условия, которые де-факто выдвигает иранским властям Дональд Трамп, категорически не могут быть приняты Тегераном. Почему – и каковы в таком случае реальные замыслы Вашингтона? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    • В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

