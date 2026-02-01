Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.2 комментария
Минобороны сообщило об освобождении Сухецкого в ДНР войсками России
В результате действий Вооружённых Сил России освобождены Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в Донецкой Народной Республике, противник потерял свыше 950 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
Российские войска продолжают проведение спецоперации на Украине, сообщает
Минобороны России. По данным ведомства на 1 февраля 2026 года, подразделения группировки «Север» освободили населённый пункт Зеленое Харьковской области. В этом районе российские силы нанесли удары по формированиям трех механизированных бригад и двух бригад теробороны вооружённых сил Украины, а также по позициям подразделений в Сумской области.
На Харьковском направлении поражены объекты механизированной бригады, бригады теробороны, бригады нацгвардии и пограничный отряд Украины. Противник потерял более 130 военнослужащих, девять автомобилей, радиолокационную станцию и три склада различного назначения. В группировке «Запад» отмечается продвижение по переднему краю, поражены силы и техника нескольких бригад и полков Украины в районах Харьковской области и Красного Лимана.
Подразделения «Южной» группировки улучшили тактическое положение, поразив подразделения ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери противника – до 125 человек, танк, три бронированные машины, 27 автомобилей и три склада. Подразделения группировки «Центр» освободили населённый пункт Сухецкое в ДНР, а также нанесли существенный урон технике и личному составу вооружённых формирований Украины.
Общие потери ВСУ на этом участке, по российским данным, превысили 375 человек, уничтожены пять бронированных машин, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция.
Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях, уничтожив до 275 военнослужащих и склад боеприпасов. В районах Орехова и Балабино «Днепр» уничтожил до 30 военных, 11 автомобилей и склад боеприпасов. Кроме того, российская авиация, артиллерия и беспилотники нанесли удары по 158 объектам инфраструктуры и временным дислокациям ВСУ и иностранных наемников.
Средствами ПВО за сутки были сбиты четыре управляемые авиабомбы, реактивный снаряд HIMARS и 94 беспилотника. С начала спецоперации, по информации Минобороны, уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, более 111 тыс. беспилотников, 27 тыс. танков и почти 33 тыс. артиллерийских орудий вооружённых формирований Украины.
