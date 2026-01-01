Траур объявлен в Херсонской области после атаки ВСУ

Сальдо подписал указ об объявлении траура в Херсонской области после атаки ВСУ

Tекст: Антон Антонов

Текст указа опубликован в Telegram-канале администрации региона.

2 и 3 января 2026 года объявлены днями траура в связи с трагическими событиями в Хорлах. В эти дни будут приспущены государственные флаги, а организациям культурной сферы и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Кроме того, губернатор велел правительству Херсонской области принять необходимые меры поддержки семей погибших и пострадавших. Документ вступает в силу со дня подписания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава региона сообщил, что число погибших растет по мере расчистки завалов на месте происшествия, уже более 24 жертв. Установлены личности семи погибших. Сальдо доложил по телефону президенту России Владимиру Путину о последствиях удара ВСУ по Хорлам.