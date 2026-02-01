Шойгу назвал отношения России и КНР высокоэффективными и доверительными

Эксперт объяснил причины масштабного блэкаута на Украине

Tекст: Андрей Резчиков

«К началу СВО у Украины был двойной запас по генерации и значительный задел по сетям, но в последние годы энергосистема «упрощалась», становилась слабее. Россия основательно ослабила энергетическую систему Украины, лишив ее запаса прочности по генерации и сетям», – отметил экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050.

Параллельно, подчеркивает собеседник, происходила деградация в сфере управления энергетикой. «За последние десять лет на Украине привыкли к тому, что зим с долгими морозами не бывает, поэтому на национальном уровне, на уровне городов и управляющих компаний к сильным холодам не готовились в принципе. А теперь все сошлось в одной точке в один момент», – пояснил спикер.

Мороз и обледенение вызвали такие масштабные проблемы на Украине, потому что в ходе СВО «была выведена из строя генерация». «По мере того, как выбивается генерация, увеличивается потребность в перетоках электроэнергии в случае потери электростанций в отдельных регионах. В результате увеличивается нагрузка на сети, по которым тоже наносились удары. Россия выводила из строя украинские трансформаторы сверхвысокого напряжения, в результате дополнительная нагрузка ложилась на менее мощные трансформаторы, которые тоже начинали работать с перезагрузкой», – объяснил экономист.

На бытовом уровне все это приводило к выводу из строя трансформаторных подстанций, от которых электричество поступает к потребителям. «Граждане, которым подают энергию в определенные часы, подключали к сети максимальное количество электроприборов, что дополнительно увеличивало нагрузку. В один момент Россия ужесточила удары и выбила еще больше электростанций и трансформаторов. Система начала работать с еще большей перезагрузкой. Отключения электроэнергии стали более длительными, а пиковые нагрузи на сеть стали еще выше», – добавил эксперт.

Затем российские военные начали наносить удары по теплоцентралям Украины и в результате «централизованное теплоснабжение стало невозможным». «Как на это отреагировали люди? Они стали согреваться с помощью электроприборов, а одновременно морозы становились крепче, поэтому сети не выдерживают, многоквартирные дома стали быстро остывать», – пояснил Лизан.

Ситуацию усугубило то, что с 2022 года на Украине активно мобилизовали сотрудников ремонтных бригад, многие увольнялись сами из-за низких зарплат. «Брони никто им не давал, денег адекватных не платили. После 2014 года система управления ЖКХ и тарифы на коммунальные услуги по факту превратились в квазиналоги по выкачиванию денег из населения... Средства в инфраструктуру никто не вкладывал, к ней относились как к вечной. К началу СВО в Киеве в отдельных котельных стояли котлы, полученные по репарациям от нацисткой Германии. А сейчас это оборудование не работает», – отметил эксперт.

Таким образом, на сегодня сложилась ситуация, при которой не удается полностью восстановить поврежденные объекты и система работает в аварийном режиме, что делает ее сверхчувствительной к любым дополнительным нагрузкам и сбоям, подчеркивает Лизан.

В субботу из-за технологического сбоя и аварий на линиях электропередач Украины были остановлены атомные энергоблоки, а в Киеве и других регионах введены аварийные отключения.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе остановилось метро из-за низкого напряжения в сети. Жители отмечали перебои с водоснабжением и отоплением в отдельных районах столицы.

В Одесской области экстренные отключения электричества введены в пяти районах: Подольском, Березовском, Роздольнянском, Белогород-Днестровском и Одесском. По данным ДТЭК, причиной стал обрыв проводов из-за замерзания линий.

СМИ указывают, что экстренные отключения введены и в других регионах Украины из-за сложностей в работе энергосистемы.

Власти Молдавии также сообщили, что почти вся страна осталась без света из-за проблем в энергосистеме Украины.

Неделю назад Россия и Украина прекратили до 1 февраля взаимные удары по объектам энергетики. Первым об этой договоренности сообщил президент США Дональд Трамп, который обращался с соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину. В Кремле подтвердили эту информацию, отметив, что «речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров».