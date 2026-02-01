Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Гришино, Муравки, Криворожья, Нового Донбасса ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 420 военнослужащих, 13 бронемашин, включая три американских бронетранспортера М113, артиллерийское орудие и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Петровку в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Нового Поля, Риздвянки, Копаней, Горького и Комсомольского Запорожской области.
Противник потерял до 375 военнослужащих и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ рядом с Марьино, Сосновкой и Миропольем Сумской области.
А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Зыбино и Графского.
При этом противник потерял свыше 90 военнослужащих, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и матсредств.
Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Петровки, Студенока, Кутьковки, Паламаревки, Глушковки, Новоплатоновки, Боровой, Новоегоровки Харьковской области, Соснового и Красного Лимана ДНР, отчитались в Минобороны.
Потери противника составили более 150 военнослужащих, пять бронемашин, включая два американских бронетранспортера М113, и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ у Закотного, Никифоровки, Миньковки, Резниковки, Кондратовки и Константиновки ДНР.
При этом ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, немецкую боевую машину пехоты Marder и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, десять складов боеприпасов, матсредств и горючего, перечислили в Минобороны.
Напомним, накануне российские войска освободили Бересток в ДНР, Терноватое и Речное в Запорожской области.
За день до этого они освободили Белую Березу в Сумской области. А ранее на этой неделе российские войска освободили Новояковлевку в Запорожской области.