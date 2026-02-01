  • Новость часаИран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    1 февраля 2026, 11:20 • Новости дня

    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими ударными дронами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские ударные беспилотники БМ-70 с системой спутникового управления нанесли точечные удары по аэродрому украинских войск в районе Миргорода Полтавской области.

    В Telegram-канале «Северный ветер» уточнили, что «инновационные дроны БМ-70 на спутниковом управлении работают в тылу врага».

    «Наши расчеты ударных БпЛА навели шороху на вражеском аэродроме в районе Полтавской области. Точными ударами уничтожены РЛС П-18, а также самолеты F-16 и Су-27 противника», – говорится в сообщении.

    В субботу военный эксперт Юрий Кнутов сказал газете ВЗГЛЯД, что возможное отключение терминалов Starlink не будет иметь кардинального значения на фронте, у ВС России есть другие возможности для навигации беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink.

    Во вторник министр обороны Украины Михаил Федоров заявил об использовании Россией дронов с системой Starlink.


    31 января 2026, 16:24 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе освобождения Берестка российские военнослужащие ликвидировали взвод боевиков «Кракен», обнаружив западное оружие и иностранные медикаменты на позициях противника.

    Российские военнослужащие уничтожили взвод бойцов подразделения «Кракен» (запрещено в РФ) при освобождении населенного пункта Бересток, который примыкает к южной окраине Константиновки в ДНР, передает РИА «Новости».

    Старший стрелок группировки «Южная» с позывным «Орех» рассказал, что бойцы смогли зайти в глубокий тыл противника, где находились позиции украинских сил.

    По его словам, основное столкновение произошло в ходе стрелкового боя: «Контакты у нас были – это «Кракен». Нашивки соответствующие. Кто конкретно там находился, разбираться времени не было – шел стрелковый бой», – сообщил он. Он также отметил, что за всю операцию был уничтожен взвод противника.

    После зачистки позиций российские бойцы обнаружили большое количество медицинских препаратов и снаряжения иностранного производства. Все медикаменты имели англоязычные надписи, а сухие пайки оказались польского происхождения. По словам «Ореха», все вооружение противника было западного образца, в основном американские винтовки М16.

    Позиции ВСУ в этом районе, по его информации, были тщательно укреплены: глубокие окопы, бетонные укрытия с вентиляцией и железными дверями. Захват Берестока позволяет российским подразделениям создавать давление на южные подступы к Константиновке, нарушать логистические потоки противника и обеспечивать условия для дальнейшего наступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожный состав с бойцами 17-го центра военной службы правопорядка ВСУ был уничтожен в Харьковской области.

    Ранее бойцы подразделения донецкого управления ФСБ уничтожили украинских диверсантов на окраине Димитрова ДНР. А Минобороны России показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.

    Комментарии (5)
    31 января 2026, 19:44 • Новости дня
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Дмитрий Стешин поделился своими впечатлениями о первой встрече с так называемым «шушпанцером» в зоне спецоперации.

    Военный корреспондент Дмитрий Стешин поделился своими впечатлениями о первой встрече с так называемым «шушпанцером» на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, сообщает «Комсомольская правда».

    По словам журналиста, к 2024 году танки без дополнительной защиты стали легкой мишенью для дронов, поэтому бойцы с обеих сторон вынуждены модернизировать технику с помощью подручных средств.

    Стешин рассказал, что российские военные накрывают бронемашины экранами из транспортерной ленты, сосновых бревен, горбыля и металлических сеток. В результате, как пишет журналист, «на выходе получался эталонный «шушпанцер» – уродливая, но эффективная самодельная бронетехника, предназначенная для защиты от беспилотников.

    Сам военкор впервые увидел такую машину под Марьинкой в ДНР в конце марта 2024 года.

    «Я, например, при первой встрече с «шушпанцером» испытал натуральный культурный шок… Мимо нас по дороге промчалось нечто гигантское и бесформенное», – вспоминает военкор

    Военные объяснили Стешину, что конструкция основана на обычном МТЛБ, который был покрыт экранами и металлическими решетками – так называемыми «мангалами». Журналист также узнал, что этот «шушпанцер» выдержал уже десятки попаданий дронов, но продолжал выполнять боевые задачи.

    Позже Стешин вновь встретил необычную бронемашину, когда та вывозила с линии фронта раненого бойца. По его словам, не возникало сомнений, что, несмотря на свой внешний вид, техника быстро доставит пострадавшего к медикам и вновь отправится к передовой.

    В преддверии Дня инженерных войск Минобороны получило партию инженерных машин разграждения ИМР-3М с современной антидроновой и радиоэлектронной защитой.

    Комментарии (3)
    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    1 февраля в ОЭА должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 20:47 • Новости дня
    Военкор Коц рассказал о дерзкой операции морпехов с угоном двух Humvee
    Военкор Коц рассказал о дерзкой операции морпехов с угоном двух Humvee
    @ Maciej Luczniewski/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал об операции морпехов 61-й бригады Северного флота, которые смогли угнать два американских бронеавтомобиля Humvee в тылу противника.

    Подробности дерзкой операции морпехов 61-й бригады Северного флота рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале.

    По его словам, российские военные не только захватили два американских бронеавтомобиля Humvee, но и успешно использовали их для рейда в тыл противника.

    Ранее сообщалось о захвате одного «Хамви», однако стало известно, что морпехи угнали сразу две машины Вооружённых сил Украины. В ходе операции они уничтожили группу противника и вывезли трофейную технику на свою территорию.

    Один из участников операции рассказал, что командир группы лично сел за руль первой машины, а ему было приказано вести вторую.

    «Командир, у меня прав нет. Но долго думать времени не было, сели да поехали», – приводит слова бойца журналист.

    Александр Коц отмечает, что военные переоделись в украинскую форму и использовали трофейные бронемашины для сбора разведданных, проникнув на ту сторону передовой в районе Доброполья. По его словам, благодаря этому рейду удалось получить ценные сведения о расположении противника.

    Военкор Александр Сладков рассказал о подвиге танкистов Пятой бригады 51-й армии ВС России, которые угнали танк ВСУ, мешавший прорыву на Курахово.

    Комментарии (4)
    31 января 2026, 21:55 • Новости дня
    Гладков обратил внимание на поведение птиц во время ракетной опасности

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео массового скопления птиц над городом в момент ракетной тревоги.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поделился в Telegram-канале наблюдением за необычным поведением птиц во время ракетной тревоги.

    Он опубликовал видео того, как огромные стаи птиц кружат над городом в момент включения сирены. По словам Гладкова, «ни разу не видел такого поведения птиц во время ракетной опасности».

    На опубликованных кадрах запечатлены тысячи птиц, совершающих скоординированные и стремительные маневры прямо под звук сирены. Птицы образуют в небе динамичные и постоянно меняющиеся фигуры, создавая необычное и завораживающее зрелище.

    В субботу Гладков объявил угрозу ракетного обстрела для жителей Белгорода, а также Белгородского и Шебекинского округов.

    Ранее силы ПВО сбили девять беспилотников над Белгородской областью.

    Комментарии (11)
    1 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    Названо число потерь среди личного состава ВСУ за январь
    Названо число потерь среди личного состава ВСУ за январь
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооружённые силы Украины (ВСУ) за январь 2026 года потеряли в зоне СВО более 38,5 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, следует из сводок Минобороны России.

    Согласно данным оборонного ведомства, с 1 по 9 января ВСУ лишились 11 355 человек в зоне действия российских группировок. С 10 по 16 января – 8 695 человек, а с 17 по 23 января – 8 810 солдат. В период с 24 по 31 января – 9 785 военнослужащих, подсчитали в ТАСС.

    В целом потери в личном составе ВСУ за месяц достигли 38 645 военнослужащих, при этом наибольшие потери армия Украины понесла в секторах действия бойцов. российской группировки «Центр».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Центр» водрузили российский флаг в Димитрове. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об оголенном участке фронта из-за дезертирства в ВСУ. Россия в 2026 году поведёт наступление на двух основных направлениях СВО.


    Комментарии (4)
    31 января 2026, 23:03 • Новости дня
    Численность «армии людоловов Зеленского» сравнили с войсками стран Европы
    Численность «армии людоловов Зеленского» сравнили с войсками стран Европы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    В арсенале ВСУ – порядка 46 тыс. сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), численного которых превышает половину состава Вооруженных сил Британии, сообщил представитель российских силовых структур.

    «Армия «людоловов» Зеленского насчитывает около 46 тыс. военнослужащих. Это половина численного состава Вооруженных сил Великобритании, в три раза больше армии Хорватии, в семь раз больше армии Латвии и в два раза больше армии Финляндии», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что Киев использует почти 50 тыс. сотрудников ТЦК для насильственной мобилизации даже больных людей с хроническими заболеваниями. Однако это не гарантирует того, что мобилизованные через ТЦК отправятся на фронт.

    ПО данным источника, на фронт попадает четверть от общего числа мобилизованных ТЦК, остальные списываются по здоровью, стоит только попасть в бригады после учебки.

    «Однако военнослужащие из бригад, подготовленных за границей, независимо от состояния здоровья в первых рядах отправляются на самые горячие направления СВО», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил  об оголенном участке фронта на Украине из-за дезертирства в рядах ВСУ. Газета Wall Street Journal сравнила оставшуюся у Киева армию с короткой простыней из-за нехватки личного состава. Украинские офицеры массово дезертировали перед отправкой на Украину из Британии.

    Комментарии (7)
    31 января 2026, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области
    Российские войска освободили Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Торецкое в Донецкой народной республике (ДНР), а «Восток» зачистил от противника Петровку в Запорожской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Гришино, Муравки, Криворожья, Нового Донбасса ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 420 военнослужащих, 13 бронемашин, включая три американских бронетранспортера М113, артиллерийское орудие и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Петровку в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Нового Поля, Риздвянки, Копаней, Горького и Комсомольского Запорожской области.

    Противник потерял до 375 военнослужащих и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ рядом с Марьино, Сосновкой и Миропольем Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Зыбино и Графского.

    При этом противник потерял свыше 90 военнослужащих, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и матсредств.

    Между тем подразделения группировки  «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Петровки, Студенока, Кутьковки, Паламаревки, Глушковки, Новоплатоновки, Боровой, Новоегоровки Харьковской области, Соснового и Красного Лимана ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили более 150 военнослужащих, пять бронемашин, включая два американских бронетранспортера М113, и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ у Закотного, Никифоровки, Миньковки, Резниковки, Кондратовки и Константиновки ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, немецкую боевую машину пехоты Marder и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, десять складов боеприпасов, матсредств и горючего,  перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Бересток в ДНР, Терноватое и Речное в Запорожской области.

    За день до этого они освободили Белую Березу в Сумской области. А ранее на этой неделе российские войска освободили Новояковлевку в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 21:41 • Новости дня
    Украинские офицеры массово дезертировали перед отправкой на Украину из Британии

    Tекст: Мария Иванова

    Большинство украинских офицеров, проходящих обучение в Британии, дезертируют перед отправкой на Украину из-за отсутствия должного взаимодействия в подразделениях, сообщили в российских силовых структурах.

    Большинство украинских офицеров, которые проходят подготовку в Британии, дезертируют перед отправкой на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

    По словам собеседника агентства, «в Великобритании не уделяется должного внимания слаживанию подразделений. По этим причинам большинство офицерского состава попросту убегает в самовольное оставление части перед отправкой на Украину».

    Кроме того, источники отмечают, что подготовленные за рубежом бригады ВСУ в первую очередь отправляются на самые опасные участки фронта. Представитель силовых структур пояснил, что такие части оказываются в первых рядах на горячих направлениях спецоперации на Украине.

    Также сообщается о массовых потерях среди личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Зыбино Харьковской области. По данным силовых структур, бойцы этой бригады массово пропадают из-за ежедневных ударов тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об оголенном участке фронта на Украине из-за дезертирства в рядах ВСУ.

    Американская газета Wall Street Journal сравнила оставшуюся у Киева армию с короткой простыней из-за нехватки личного состава.

    Ранее сообщалось, что украинские военные, подписавшие краткосрочные молодежные контракты, отправляются на наиболее опасные участки фронта для сдерживания наступления российских сил.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 06:10 • Новости дня
    Сальдо призвал освободить умы жителей правобережной Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Кроме правобережья Днепра в Херсонской области, в освобождении нуждаются умы местных жителей, охваченных западной идеологией, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Наша цель благородна и справедлива: нам нужно всё сделать для того, чтобы освободить людей, живущих на правобережной части Украины от вторгшегося в их умы и вторгающегося в дальнейшем духа, который навеян западными идеологами», – заявил он ТАСС.

    По его словам, иначе всё ведёт к уничтожению личности, идентичности, уничтожению культурных традиций, насаждению чуждых традиций и идей, которые не свойственны людям, проживающим на этой территории.

    Сальдо считает освобождение «от вторжения в умы» такой же важной задачей спецоперации, как освобождение территорий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявил о переходе в собственность России имущества украинских олигархов. Также он сообщал, что власти Украины перестали помогать оставшимся в Херсоне гражданам.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 00:25 • Новости дня
    ВС России за январь освободили 24 населенных пункта в зоне СВО
    ВС России за январь освободили 24 населенных пункта в зоне СВО
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала 2026 года российские военнослужащие взяли под контроль 24 населённых пункта в различных областях зоны спецоперации, включая Запорожскую и Донецкую, следует из сводок Минобороны России.

    На основе сводок Минобороны, российские военные с начала 2026 года освободили 24 населённых пункта, десять из которых – в Запорожской области. Там бойцы группировок «Восток» и «Днепр» взяли под контроль Терноватое, Новояковлевку, Речное, Прилуки, Павловку, Жовтневое, Белогорье, Новобойковское, Зеленое и Петровку, согласно подсчетам ТАСС.

    В Донецкой Народной Республике (ДНР) бойцы группировок «Центр» и Южной группировки войск освободили шесть населенных пунктов: Бересток, Закотное, Приволье, Новопавловка, Бондарное и Торецкое.

    В Харьковской области подразделения «Запад» и «Север» взяли под контроль Купянск-Узловой, Старицу, Симиновку и Подолы.

    В Сумской области группировка войск «Север» освободили Грабовское, Комаровку и Белую Березу. Также усилиями бойцов группы «Восток» под контроль российских сил перешёл населённый пункт Братское в Днепропетровской области.

    Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов 15 января заявил, что в первые две недели января российские войска освободили около восьми населенных пунктов и взяли под контроль более 300 кв. км.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Терноватого в Запорожской области. Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бересток в ДНР, а группировка «Восток» завершила зачистку Терноватого. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 08:29 • Новости дня
    Сеть «Дарвин 3М» начали применять против дронов в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сеть «Дарвин 3М», совмещающая функции маскировки и физического барьера, начала применяться в зоне спецоперации для защиты техники и укрытий от дронов-камикадзе, сообщил представитель предприятия-разработчика «Системы механической защиты» (СМЗ).

    Сеть «Дарвин 3М», предназначенная для маскировки и защиты техники, а также укрытий от дронов-камикадзе, начала применяться в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС. Разработчиком выступило предприятие «Системы механической защиты» (СМЗ). Представитель компании сообщил: «На смену классическим маскировочным сетям приходит комплексное решение, предназначенное для защиты техники и укрытий от малых БПЛА. Сеть «Дарвин ЗМ» совмещает функции маскировки и физического барьера. Новое изделие уже начало применяться в зоне СВО».

    Сеть представляет собой полотно шириной 12 метров и плотностью 160 грамм на квадратный метр, которое натягивается на расстоянии от двух метров перед объектом. В СМЗ объяснили, что конструкция останавливает или детонирует дроны-камикадзе до их контакта с целью. Монтаж не требует специального оборудования, а в качестве опор можно использовать подручные материалы.

    Система модульная, что позволяет создавать укрытия разной сложной формы и защищать объекты различной площади. В компании подчеркнули, что производство сетей налажено в промышленных масштабах, что позволяет стабильно обеспечивать подразделения новым изделием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех поставил в войска новые машины «Зубр» для защиты от беспилотников.

    Госкорпорация также передала армии машины ИМР-3М с системами противодействия дронам.

    Вооруженные силы Украины перестали подъезжать ближе 10 км к линии фронта из-за эффективности атак российских беспилотников.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду

    Tекст: Катерина Туманова

    Артиллерийскую бригаду ВСУ, которая в прошлом году отличилась тем, что растеряла все РСЗО HIMARS, переформировали и направили в Сумскую область, сообщили в российских силовых структурах.

    «В Сумскую область переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, которая в конце прошлого года была переформирована из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех реактивных установок HIMARS», – рассказал источник РИА «Новости».

    Переформированную бригаду теперь вооружили украинскими САУ «Богдана», добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.


    Комментарии (0)
    31 января 2026, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS и 47 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 111 681 беспилотник, 646 ЗРК, 27 423 танка и других бронемашин, 1 653 боевые машины РСЗО, 32 972 орудия полевой артиллерии и минометов, 53 267 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    ВС России нанесли за прошлую неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине. В частности, они поразили предприятие ВПК Украины. А до этого поразили места подготовки к запуску украинских БПЛА дальнего действия.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 17:49 • Новости дня
    Очевидцы рассказали о попытках спасти погибшую в Хорлах мать пятерых детей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара ВСУ по кафе в Хорлах пострадала многодетная мать, которую очевидцы попытались доставить в больницу, но спасти не удалось.

    Многодетная мать Ольга Темежникова погибла после удара украинских военных по кафе в поселке Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь. Очевидцы пытались спасти женщину: Татьяна, жительница села Максима Горького, рассказала агентству ТАСС, что вместе со знакомым они вывезли тяжелораненую Ольгу в больницу Каланчака, но через 15 минут после приезда пострадавшая скончалась.

    Татьяна сообщила, что из-за тяжелых ранений не сразу узнала свою подругу. По ее словам, «мы попросили еще одного парнишку погрузить ее в машину, он помог, и мы повезли ее в Каланчак». Лишь в морге она поняла, что пыталась спасти именно Темежникову, которая работала барменом и официантом в этом кафе.

    У погибшей остались пятеро детей. Четверо из них жили с матерью, а самый младший с отцом, поскольку Ольга часто работала. В тот трагический день она вышла на смену по просьбе коллег.

    По информации, опубликованной 28 января на сайте губернатора региона Владимира Сальдо, среди опознанных жертв удара по кафе числится Ольга Темежникова 1995 года рождения. Галина Перелович, временно исполняющая обязанности главы Каланчакского муниципального округа, сообщила агентству, что четверых детей погибшей планируют направить в интернат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал киевские власти и их главу главными причастными к теракту в Хорлах.

    А официальный представитель МИД Мария Захарова указала на гибель 29 человек в результате атаки ВСУ дронами с немецкими комплектующими и потребовала реакции от Берлина.

    Напомним, ночью 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар по кафе и гостинице, где мирные жители встречали Новый год. Один из беспилотников нес зажигательную смесь, из-за чего в кафе произошел пожар. Погибли 29 человек, в том числе двое детей, а всего пострадали не менее 60 человек.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 14:39 • Новости дня
    Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области

    Минобороны показало кадры освобождения Петровки силами группировки «Восток»

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовые подразделения 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» успешно выбили противника из опорных пунктов и закрепились на новых позициях, освободив населенный пункт Петровка в Запорожской области, сообщило Министерство обороны России.

    Населенный пункт Петровка Запорожской области была освобождена штурмовыми подразделениями 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток», следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    По сообщению ведомства, бойцы развили успех, выбили противника из укрепленных районов и закрепились на занятых позициях.

    Под контроль российских сил взят оборонительный район площадью до 5 кв. км, при этом были очищены прилегающие лесополосы и важные узлы обороны, которые ранее позволяли удерживать населенный пункт. Потери украинских войск на данном участке составили до десяти единиц техники и значительное количество личного состава.

    Попытки противника удержать Петровку за счет переброски резервов не увенчались успехом – техника с личным составом ВСУ была уничтожена на подступах к населенному пункту.

    Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Центр» освободили Торецкое в Донецкой народной республике. Группировка «Восток» зачистила от противника Петровку в Запорожской области.

    Комментарии (0)
