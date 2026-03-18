Tекст: Елизавета Шишкова

Захарова во время брифинга заявила, что Владимир Зеленский предоставляет ложную информацию о потерях Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. По ее словам, командование ВСУ недавно издало приказ, запрещающий собирать ДНК материалы погибших военнослужащих, чтобы их родственники не смогли установить личности и получить компенсации. Захарова объяснила, что такой шаг необходим для экономии средств на выплатах семьям погибших и сокрытия настоящих потерь.

В ходе брифинга Захарова сказала: «Почему? Чтобы там эти самые украинские матери, жены, вдовы, сестры, дети никогда бы своих не нашли. Чтобы им не платить, не хочет Банковая и вся эта страшная адская компания тратиться».

Она также подчеркнула, что статистику потерь искусственно занижают – Зеленский называет цифру чуть более 50 тыс. погибших за все годы конфликта, однако, по словам Захаровой, никто этим данным не верит, и «все знают, что Зеленский врет».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генштаб ВС России заявил, что украинские войска потеряли более 2,5 тыс. солдат в районах Великой Михайловки и Покровского.

Потери тыловых подразделений ВСУ, которые перемещаются к линии боевого соприкосновения в Сумской области, начали превышать потери пехоты на передовой.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что раскрытие реальных потерь ВСУ может привести к революции на Украине.