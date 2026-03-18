Захарова: ВСУ запретили собирать ДНК погибших украинцев, чтобы не платить семьям
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что командование ВСУ запретило собирать ДНК погибших, чтобы скрыть реальные потери на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский врет о потерях ВСУ, и все об этом знают.
Захарова во время брифинга заявила, что Владимир Зеленский предоставляет ложную информацию о потерях Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. По ее словам, командование ВСУ недавно издало приказ, запрещающий собирать ДНК материалы погибших военнослужащих, чтобы их родственники не смогли установить личности и получить компенсации. Захарова объяснила, что такой шаг необходим для экономии средств на выплатах семьям погибших и сокрытия настоящих потерь.
В ходе брифинга Захарова сказала: «Почему? Чтобы там эти самые украинские матери, жены, вдовы, сестры, дети никогда бы своих не нашли. Чтобы им не платить, не хочет Банковая и вся эта страшная адская компания тратиться».
Она также подчеркнула, что статистику потерь искусственно занижают – Зеленский называет цифру чуть более 50 тыс. погибших за все годы конфликта, однако, по словам Захаровой, никто этим данным не верит, и «все знают, что Зеленский врет».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генштаб ВС России заявил, что украинские войска потеряли более 2,5 тыс. солдат в районах Великой Михайловки и Покровского.
Потери тыловых подразделений ВСУ, которые перемещаются к линии боевого соприкосновения в Сумской области, начали превышать потери пехоты на передовой.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что раскрытие реальных потерь ВСУ может привести к революции на Украине.