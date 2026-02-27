Кимаковский спрогнозировал революцию на Украине из-за раскрытия потерь ВСУ

Tекст: Вера Басилая

На Украине может вспыхнуть революция, если население узнает о реальных потерях вооружённых сил страны, передают «Вести».

Такой прогноз дал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он подчеркнул, что украинский народ не осведомлен о масштабах человеческих потерь на передовой и если эта информация станет общедоступной, это «может просто привести к революции».

Кимаковский считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его команда относятся к гражданам Украины исключительно как к пушечному мясу. По его словам, военно-политическое руководство сознательно скрывает потери среди бойцов ВСУ, используя население исключительно для реализации своих корыстных интересов. Он также связал подобную политику с недавними коррупционными скандалами и приватизацией имущества на Украине.

Советник главы ДНР добавил, что западные журналисты начали разрушать миф о минимальных потерях ВСУ для оказания давления на Зеленского. По его мнению, публикации данных о потерях, а также скандалы, связанные с коррупцией и деятельностью украинских спецслужб, контролируемых Западом, – это попытки принудить Киев к заключению мира. Он также отметил, что такие действия могут быть связаны с интересами республиканцев в США.

Кроме того, ранее сообщалось о находке в районе города Купянска: там были обнаружены тела бразильских наемников, сражавшихся на стороне ВСУ. По данным источника, они погибли от голода и переохлаждения.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что неподготовленные офицеры ВСУ, купившие себе звания и должности, командуют боевыми подразделениями на линии соприкосновения, из-за чего подразделения несут потери.

Бывший премьер Британии Борис Джонсон отметил, что украинские генералы стремятся как можно скорее закончить войну из-за больших потерь ВСУ.

Начальник управления Генштаба ВС России Сергей Рудской заявил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 1,5 млн человек.