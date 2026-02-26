Foreign Affairs: Украина уступила России по военным, экономическим и людским ресурсам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украина проигрывает в конфликте с Россией, поэтому Киев должен согласиться на компромиссный мир и территориальные уступки, пишет американский журнал Foreign Affairs. По мнению издания, ситуация на фронте складывается не в пользу Владимира Зеленского, который ставит перед страной недостижимые задачи. «У него нет ни военных ресурсов для успешного наступления, ни политической воли для надежной обороны», – говорится в публикации.

Издание отмечает, что Украина уступает России по численности армии, экономической мощи и вооружению, несмотря на помощь западных стран. Также подчеркивается, что коррупция подорвала все аспекты военных усилий Украины, включая строительство укреплений.

Журнал считает, что цели России соответствуют ее возможностям и ситуации на поле боя, тогда как задачи Украины выглядят нереалистичными. Киев, по мнению Foreign Affairs, не располагает временем и инвестициями, чтобы противостоять преимуществам России, и ему, вероятно, придется согласиться на мирное соглашение, предусматривающее сдачу части украинской территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Megaupload Ким Дотком также отметил, что стратегическое преимущество России распространяется не только на Украину, но и на западных союзников Киева, включая ЕС и НАТО.

Ранее французское издание Le Monde заявило, что Москва обладает решающим преимуществом по массе, огневой мощи и мобилизационному потенциалу. А немецкая Berlin Zeitung признала, что Россия располагает промышленной базой, которую ЕС уже утратил, и это делает европейские державы лишь наблюдателями на мировой арене.



