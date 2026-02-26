Сотрудники посольства России в Абхазии поздравили ветерана Ягупу со 100-летием

Tекст: Валерия Городецкая

На торжественной церемонии сотрудники посольства России в Абхазии, представительства Россотрудничества и Дома Москвы в Сухуме поздравили юбиляра, вручили ему цветы, подарки, а также передали поздравительные адреса от президента России Владимира Путина и правительства Москвы, сообщается в Telegram-канале Русского дома в Абхазии.

Особую атмосферу празднику создал оркестр российской 7-й военной базы, исполнив для ветерана патриотические музыкальные произведения. Гости постарались сделать этот день особенным для Алексея Александровича.

«Я этого никогда не забуду!», – поделился своими эмоциями сам юбиляр. Известно, что Ягупу призвали на службу, когда ему было еще неполных 18 лет, и он сопровождал бойцов на фронт.