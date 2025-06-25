Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.14 комментариев
Глава нацразведки США заявила об уничтожении ядерных объектов Ирана
Ядерные объекты Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане придется полностью восстанавливать после авиаударов со стороны США, что может занять несколько лет.
Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Ирану потребуется несколько лет для восстановления ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане после авиаударов США, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что объекты были полностью уничтожены и их придется строить заново.
В своем заявлении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) Габбард написала: «Если Иран решит восстановить утраченные объекты, им придется строить все три с нуля, что займет годы».
Габбард также отметила, что сообщения в СМИ о частичном характере разрушений основываются на «утечках секретной информации с низкой степенью доверия» и направлены против решений и действий президента США Дональда Трампа и американских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана. Также американский лидер пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы.