Глава нацразведки США заявила об уничтожении ядерных объектов Ирана

Tекст: Евгения Караваева

Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Ирану потребуется несколько лет для восстановления ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане после авиаударов США, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что объекты были полностью уничтожены и их придется строить заново.

В своем заявлении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) Габбард написала: «Если Иран решит восстановить утраченные объекты, им придется строить все три с нуля, что займет годы».

Габбард также отметила, что сообщения в СМИ о частичном характере разрушений основываются на «утечках секретной информации с низкой степенью доверия» и направлены против решений и действий президента США Дональда Трампа и американских военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана. Также американский лидер пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы.