Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.3 комментария
Зампред Верховного суда Глазов ушел в отставку
Зампред Верховного суда России Юрий Глазов ушел в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно поддержала прошение заместителя председателя Верховного суда России Юрия Глазова об уходе в отставку.
«Заявление Глазова Юрия Владимировича о прекращении его полномочий судьи, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации удовлетворено единогласно», – приводит РИА «Новости» сообщение ВККС.
В Верховном суде Глазов занимал должность руководителя судебной коллегии по гражданским делам. Кроме того, коллегия рассмотрит аналогичное прошение от судьи Второго кассационного суда Марии Земцовой.
Также разрешения уйти в отставку запросили еще трое судей из различных регионов. Помимо кадровых вопросов, ВККС предстоит утвердить новый состав коллегии Московского областного суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Пленум Верховного суда сократил численность президиума с участием Юрия Глазова до 11 человек.
Массовые отставки судей в России последовали за назначением Игоря Краснова председателем инстанции.
В июле текущего года Верховный суд передал в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционных исков против двух руководителей областных судов.