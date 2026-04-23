После назначения Краснова председателем ВС десятки судей лишились мантий
После назначения Игоря Краснова председателем Верховного суда России десятки судей в разных регионах страны лишились мантий из-за выявленных коррупционных связей и неправосудных решений.
Массовые отставки судей в России последовали после вступления Игоря Краснова в должность председателя Верховного суда в сентябре 2025 года.
Одним из первых случаев стало лишение полномочий Виктора Момотова, судьи Верховного суда и председателя Совета судей, у которого государство изъяло имущество на сумму 9 млрд рублей, передает РИА «Новости».
Впоследствии аналогичные меры были применены к Александру Чернову, бывшему председателю Краснодарского краевого суда: его отставка была прекращена, а имущество на сумму более 7 млрд рублей перешло в доход государства.
Антикоррупционная кампания затронула также родственников судей. Краснов поручил инициировать иски против судей арбитражного суда Краснодарского края Анастасии Шепель и Наталии Хахалевой, связанных с Черновым и бывшим заместителем председателя суда. Высшая квалификационная коллегия судей прекратила отставку экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, чьи активы на 13 млрд рублей были конфискованы. Его сын Рустем Трахов и судья Владимир Бахметьев также лишились почетных должностей.
ВККС инициировала иски против председателя гражданской коллегии Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги и судьи Виктора Фомина, оставшихся без имущества на сумму более 200 млн рублей. В Подмосковье председатель Истринского суда Ирина Путынец и судья Федор Григорьев были отправлены в отставку после скандала с арестом Алии Галицкой, закончившегося ее самоубийством. Возмущение Краснова по этому поводу привело к немедленной отставке Путынец.
В целом, за шесть месяцев после назначения Краснова десятки судей по всей стране лишились мантий из-за коррупции и нарушений профессиональных стандартов. Сам Краснов заявил о курсах на ротацию кадров в судебной системе и жестком пресечении любых проявлений коррупции.
На ежегодном совещании судей с участием президента Владимира Путина он подчеркнул, что компромиссы и двойные стандарты по этим вопросам невозможны.
Судью Арбитражного суда Ивановской области Анастасию Саландину лишили должности из-за приобретения недвижимости по заниженной цене.
Председатель Верховного суда России Игорь Краснов инициировал передачу документов по делу судьи в Генпрокуратуру.
Краснов также распорядился направить материалы для проверки активов судей Краснодарского края.
Высшая квалификационная коллегия судей ранее передала в Генпрокуратуру результаты проверки доходов заместителя председателя Воронежского областного суда и главы совета судей Подмосковья.