Мадьяр призвал Зеленского отказаться от шантажа и возобновить работу нефтепровода «Дружба»

Елизавета Шишкова

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, который в скором времени займет пост главы венгерского правительства, призвал Киев возобновить прокачку сырья по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС. На пресс-конференции в Будапеште политик выразил надежду на продолжение поставок российских энергоресурсов по этой магистрали.

Журналисты попросили будущего премьера оценить заявления Владимира Зеленского, который увязал запуск нефтепровода со снятием Будапештом возражений против выделения Евросоюзом кредита Киеву на 90 млрд евро. «Я бы не рекомендовал президенту Украины идти по этому пути», – сказал Мадьяр, комментируя позицию украинского руководства.

Политик подчеркнул, что ему категорически не нравится подобный подход. Он посоветовал украинским властям не заниматься шантажом по отношению к Венгрии и другим государствам Евросоюза. Лидер «Тисы» призвал открыть пригодный для транспортировки трубопровод в соответствии с ранее данными обещаниями.

Мадьяр также обратился к российской стороне с просьбой продолжить поставки нефти, отметив, что без выполнения каждого из этих условий ничего не получится. По его словам, Будапешт располагает информацией о возможном возобновлении транзита в ближайшие дни, однако Венгрия не намерена мириться с каким-либо шантажом.

