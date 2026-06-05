Как оформить возврат товара в магазин: права покупателя, сроки и порядок действий в 2026 году

Российское законодательство предоставляет покупателям широкий перечень прав при возврате товара – как надлежащего качества, так и с выявленными недостатками. Процедура возврата регулируется законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – ЗоЗПП) и Гражданским кодексом РФ.

Возврат товара надлежащего качества

Покупатель вправе обменять товар надлежащего качества, если он не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Срок для такого обмена – 14 дней, не считая дня покупки. Обменять или вернуть можно только непродовольственный товар.

Условия возврата товара надлежащего качества:

Товар не находился в употреблении – сохранены товарный вид и потребительские свойства.



Сохранены пломбы и фабричные ярлыки.

Имеется товарный или кассовый чек либо иное подтверждение оплаты (при отсутствии чека допускается ссылка на свидетельские показания или выписку по банковской карте).

Товар не входит в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену.

Обменять товар можно в месте покупки или в других местах, объявленных продавцом. Покупки в торговых сетях можно вернуть в любое представительство той же организации – при условии, что юридически все точки относятся к одному юридическому лицу. При разнице в цене производится перерасчет с продавцом.

Продавец обязан обменять товар, а при отсутствии аналогичного товара – вернуть уплаченную сумму в течение трех дней с момента возврата. При отсутствии аналогичного товара в продаже на день обращения покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата денег. При поступлении нужного товара продавец обязан незамедлительно уведомить покупателя.

Нельзя обменять товар надлежащего качества, если он был изготовлен на заказ под конкретного покупателя: по его размерам, эскизам, цвету или иным индивидуально-определенным характеристикам.

Рекомендуется сохранять кассовый чек и упаковку товара в течение всего установленного срока возврата. Если чек утерян – обратитесь в магазин: по дате, времени и наименованию товара продавец может найти операцию в кассовой системе.

Нюансы перечня товаров, не подлежащих обмену

Перечень товаров, не подлежащих обмену при надлежащем качестве (приложение к постановлению правительства РФ от 31.12.2020 № 2463), содержит формулировки, которые продавцы нередко трактуют расширительно. Необходимо учитывать буквальное значение каждой позиции.

Текстильные товары в перечне – это именно ткани, материалы и продукция, цена которых определяется за единицу длины: ленты, тесьма, кружево, кабельная продукция (провода, шнуры, кабели), строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия). Готовые изделия из текстиля – одеяла, пледы, покрывала, шторы, платья, брюки, юбки – под это ограничение не подпадают и могут быть обменены в течение 14 дней при соблюдении общих условий.

Белье нательное (бельевые изделия) и чулочно-носочные изделия включены в перечень отдельной позицией «швейные и трикотажные изделия». Верхняя одежда в этот пункт не входит – обмену подлежит.

Технически сложные товары бытового назначения с гарантийным сроком не менее одного года не подлежат обмену надлежащего качества. Если гарантийный срок установлен менее одного года или не установлен вовсе – товар обмену подлежит на общих основаниях.

Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, медицинские изделия, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми) также включены в перечень и не подлежат обмену при надлежащем качестве.

Включение товара в перечень не лишает покупателя права вернуть его при наличии недостатков – в этом случае применяются правила о товаре ненадлежащего качества. Расширительное толкование перечня продавцом является нарушением прав потребителя.

Возврат товара ненадлежащего качества

При обнаружении в товаре недостатков покупатель вправе по своему выбору потребовать:

замены на товар той же марки (модели, артикула);

замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с перерасчетом цены;

соразмерного уменьшения покупной цены;

незамедлительного безвозмездного устранения недостатков или возмещения расходов на их исправление;

возврата уплаченной суммы с отказом от исполнения договора купли-продажи.

Требования можно предъявлять как продавцу, так и непосредственно изготовителю или импортеру товара. При возврате денег товар необходимо передать продавцу.

Недостаток товара – это несоответствие товара обязательным требованиям, предусмотренным законом, или условиям договора, либо целям, для которых товар такого рода обычно используется. Существенный недостаток – неустранимый, либо требующий несоразмерных затрат или времени для устранения, либо проявляющийся вновь после его устранения.

В отношении технически сложных товаров покупатель вправе отказаться от исполнения договора или потребовать замены в течение 15 дней со дня передачи товара. По истечении 15-дневного срока – только при наличии существенного недостатка, нарушении установленных сроков устранения недостатков или невозможности использования товара в совокупности более чем 30 дней в течение каждого года гарантийного срока из-за неоднократного устранения различных его недостатков.

Изменения в ЗоЗПП с 1 февраля 2026 года

Федеральный закон от 28.12.2025 № 500-ФЗ внес существенные поправки в Закон о защите прав потребителей. Изменения вступили в силу 1 февраля 2026 года и затрагивают три ключевых аспекта.

Новый порядок расчета компенсации при возврате технически сложного товара ненадлежащего качества. Ранее при возврате можно было требовать разницу между ценой по договору и ценой нового товара соответствующей марки (модели, артикула).

С 1 февраля 2026 года расчет производится с учетом фактического износа и года выпуска возвращаемого товара: компенсируется разница между ценой по договору и ценой аналогичного товара той же степени износа и того же года выпуска на момент добровольного удовлетворения требования или на дату вынесения судебного решения (п. 4 ст. 24 ЗоЗПП в ред. ФЗ № 500-ФЗ).

Ограничение максимального размера неустойки. С 1 февраля 2026 года общая сумма неустойки (1% в день) не может превышать цену товара, уплаченную по договору купли-продажи. Суд сохраняет право снизить неустойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения.

Новые основания для освобождения продавца от 50-процентного штрафа. Штраф не взыскивается, если:

требования потребителя не были выполнены по вине самого потребителя (уклонение от необходимых действий);

неисполнение произошло из-за нарушения обязательств контрагентами продавца, если выбор контрагента был добросовестным;

до суда стороны заключили медиативное соглашение в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ.

Дополнительно с 1 февраля 2026 года запрещена уступка права требования неустойки и штрафа третьим лицам (не являющимся потребителями) до вступления судебного решения в законную силу.

Указанные изменения не отменяют права потребителя на неустойку и штраф в целом – они ограничивают случаи их применения и максимальный размер. В большинстве стандартных споров санкции по-прежнему применяются в полном объеме.

Перечень технически сложных товаров в 2025–2026 году

Перечень технически сложных товаров утверждён Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 № 924. В него входят:

легковые автомобили, мотоциклы, мотороллеры, снегоходы, транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания (электродвигателем);

тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы;

суда и иные транспортные плавучие средства с двигателем внутреннего сгорания (электродвигателем);

лёгкие самолёты, вертолёты и летательные аппараты с двигателем;

холодильники, морозильники, стиральные машины, посудомоечные машины, кофемашины с электродвигателем;

телевизоры, мониторы, проекторы с цифровым блоком управления; цифровые фотоаппараты и видеокамеры;

системные блоки, персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны;

игровые приставки с цифровым блоком управления;

навигаторы, роботы-пылесосы.

Алгоритм действий покупателя при возврате товара

Для возврата товара необходимо последовательно выполнить следующие шаги.

Подготовить товар к возврату: убедиться в наличии товарного вида, упаковки, комплектующих, документов. Собрать документы: кассовый или товарный чек (либо иное подтверждение: выписку по карте, электронный чек из приложения ФНС, данные программы лояльности, гарантийный талон с отметкой продавца), паспорт покупателя. Составить заявление на возврат товара в двух экземплярах с указанием причины возврата, даты покупки, суммы к возврату и реквизитов для перечисления средств. Обратиться к продавцу в торговой точке. Покупатели торговых сетей вправе обратиться в любое представительство той же организации. Передать товар и заявление, получить отметку о принятии на втором экземпляре. Ожидать возврата денежных средств в установленные законом сроки.

При отказе продавца принять заявление допускается направление его заказным письмом с уведомлением о вручении по юридическому адресу организации.

Необходимые документы для возврата

Стандартный пакет документов при возврате товара:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность покупателя;

подтверждение покупки - кассовый чек, товарный чек, квитанция об оплате, выписка с банковской карты, электронный чек (в т. ч. из приложения ФНС), скриншот онлайн-заказа, данные карты лояльности или дисконтной программы;

гарантийный талон (при наличии и при возврате по гарантийному случаю);

заявление на возврат товара в свободной форме или на бланке продавца;

товар в комплектации, соответствующей условиям продажи (инструкции, зарядные устройства, аксессуары).

Возврат товара без чека

Отсутствие кассового или товарного чека не является законным основанием для отказа в возврате или обмене товара. Это прямо установлено ст. 25 ЗоЗПП и ст. 493 ГК РФ: покупатель вправе подтверждать факт покупки любыми доступными доказательствами. Данное правило распространяется как на товары надлежащего качества, так и на товары с недостатками.

Продавец может отказать в возврате только по законным основаниям - ненадлежащий вид товара, нарушение комплектности, включение в перечень невозвратных товаров - но не по причине отсутствия чека. Отказ исключительно из-за отсутствия чека является нарушением правил торговли и влечёт административный штраф: от 1 000 до 2 000 рублей для индивидуальных предпринимателей, от 10 000 до 20 000 рублей для юридических лиц.

Что может подтвердить покупку вместо чека:

Выписка по банковской карте. При безналичной оплате выписка о конкретной транзакции содержит дату, время, получателя платежа и сумму. На практике достаточно показать платёж в мобильном приложении банка - при условии, что продавец готов сверить данные.

Электронный чек. Электронная форма кассового чека имеет ту же юридическую силу, что и бумажная. Продавец обязан по требованию покупателя отправить чек на номер телефона или адрес электронной почты. Электронный чек хранится в SMS, письме, приложении ФНС «Проверка чека» или в приложении магазина.

Данные программы лояльности или дисконтной карты. История покупок в приложении магазина или по карте лояльности фиксирует факт и дату покупки. Многие аптеки, сетевые супермаркеты и магазины бытовой техники автоматически привязывают покупки к карте клиента.

Гарантийный талон с отметкой продавца. Если магазин проставил в гарантийном талоне свой штамп, дату и подпись, то это достаточное подтверждение покупки именно у данного продавца.

Технический паспорт, инструкция или иные документы на товар с отметками торговой организации.

Запись в учётной системе продавца. Продавец может добровольно найти в своей кассовой программе запись о продаже по дате, времени и наименованию товара и предоставить дубликат чека.

Запись с камер видеонаблюдения. Магазин может по своей инициативе подтвердить покупку видеозаписью, однако делать это не обязан.

Свидетельские показания. Согласно ст. 493 ГК РФ отсутствие у покупателя чека не лишает его права ссылаться на свидетельские показания. Свидетелем может быть любой человек - другой покупатель, родственник или знакомый.

Порядок действий при возврате без чека.

Собрать альтернативные доказательства покупки из перечисленных выше. Обратиться к продавцу с товаром и заявлением о возврате, приложив имеющиеся подтверждения. Если продавец отказывает - составить письменную претензию с описанием ситуации и имеющихся доказательств, направить заказным письмом по юридическому адресу. При неполучении ответа в течение 10 дней - обратиться в Роспотребнадзор или суд.

Сроки возврата денежных средств

Сроки возврата денежных средств зависят от основания возврата:

Возврат товара надлежащего качества - в течение 3 дней с момента возврата товара (ст. 25 ЗоЗПП).

Отказ от исполнения договора при ненадлежащем качестве - в течение 10 дней с момента предъявления требования (ст. 22 ЗоЗПП).

Возмещение расходов на ремонт - в течение 10 дней.

Соразмерное уменьшение цены - в течение 10 дней.

Возврат при дистанционной торговле (в т. ч. до получения товара) - в течение 10 дней с момента предъявления требования.

При нарушении установленных сроков продавец обязан уплатить покупателю неустойку в размере 1 % от цены товара за каждый день просрочки (ст. 23 ЗоЗПП). С 1 февраля 2026 года общая сумма неустойки не может превышать цену товара по договору.

Продавец обязан вернуть денежные средства тем же способом, которым производилась оплата, если иное не согласовано с потребителем. При оплате картой - возврат на ту же карту, при оплате наличными - наличными.

При безналичной оплате возврат обычно производится тем же способом, и наличными он, как правило, не оформляется. Если карта заблокирована или перевыпущена, необходимо уведомить продавца и согласовать реквизиты для перечисления.

Особенности возврата товаров, купленных онлайн

Дистанционная торговля регулируется ст. 26.1 ЗоЗПП и Правилами продажи товаров по договору розничной купли-продажи (Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463). Принципиальное отличие: покупатель не может лично ознакомиться с товаром до получения, поэтому права на возврат шире.

Ключевые особенности:

Покупатель вправе отказаться от товара до его передачи - в любой момент. Продавец обязан вернуть деньги в течение 10 дней. После получения товара надлежащего качества - в течение 7 дней без объяснения причин. Если в момент доставки продавец не предоставил информацию о порядке возврата в письменном виде - срок отказа увеличивается до 3 месяцев. Перечень невозвратных товаров при дистанционной торговле не применяется - вернуть можно в том числе товары из перечня (косметику, постельное бельё и др.). Исключение - товары с индивидуально-определёнными свойствами, изготовленные под конкретного покупателя. Возврат также невозможен, если товар утратил товарный вид или потребительские свойства. Расходы на обратную доставку несёт покупатель. При возврате товара ненадлежащего качества расходы на доставку несёт продавец. При возврате товара ненадлежащего качества, приобретённого дистанционно, продавец не вправе требовать оплаты расходов на транспортировку.

Некоторые товары не могут продаваться дистанционно в принципе: алкогольная и табачная продукция, оружие и патроны к нему, драгоценные металлы и камни.

Продажа лекарственных препаратов (отпускаемых по рецепту) дистанционно на территории Москвы, Московской и Белгородской областей допускается в рамках эксперимента по Постановлению Правительства РФ от 22.02.2023 № 292.

При возврате крупногабаритного товара ненадлежащего качества через маркетплейс продавец обязан организовать вывоз за свой счёт. Небольшой товар покупатель сдаёт в пункт выдачи заказов самостоятельно.

При оформлении возврата через маркетплейс или официальный сайт магазина следует действовать через личный кабинет пользователя или специальную форму на сайте. При покупке иным дистанционным способом (например, по телефону) - направить продавцу письменное заявление об отказе от товара в свободной форме лично, по почте или иным способом, позволяющим подтвердить факт обращения.

Проведение экспертизы товара

При споре о причинах возникновения недостатков продавец обязан провести экспертизу за свой счет. Покупатель имеет право присутствовать при ее проведении.

Продавец организует экспертизу в сроки, установленные законом (для замены – 20 дней, для возврата денег – 10 дней, для устранения недостатков (ремонта) – 45 дней).



Если экспертиза установит, что недостаток возник по вине покупателя – расходы на ее проведение возмещает покупатель.



Если экспертиза установит производственный дефект – продавец удовлетворяет требования покупателя.



Покупатель вправе провести независимую экспертизу, а также оспорить результаты экспертизы продавца в судебном порядке.

Независимая экспертиза проводится аккредитованными организациями. Средняя стоимость экспертизы бытовой техники – от 3000 до 15 000 рублей в зависимости от вида товара и региона. При выигрыше спора расходы на экспертизу взыскиваются с продавца.

Порядок действий при отказе продавца

При неправомерном отказе продавца принять товар или вернуть денежные средства покупатель вправе предпринять следующее.

Направить продавцу письменную претензию заказным письмом с уведомлением о вручении. Претензия не может быть анонимной. В ней указываются: описание товара, дата покупки, суть требования, срок для ответа (10 дней). Составить претензию или исковое заявление можно по готовым шаблонам на портале prav.mos.ru.

Обратиться в Роспотребнадзор с жалобой – территориальный орган при наличии оснований вправе провести проверку магазина. По результатам проверки магазин может быть оштрафован.

Обратиться в общество защиты прав потребителей (ОЗПП) – общественные организации оказывают бесплатную юридическую помощь потребителям.

Подать исковое заявление в суд. Потребительские иски при цене иска до 100 000 рублей рассматриваются мировым судьей, свыше – районным судом. Государственная пошлина по потребительским спорам не уплачивается при цене иска до 1 000 000 рублей; при превышении этой суммы пошлина уплачивается с части, ее превышающей.

При удовлетворении иска суд вправе дополнительно взыскать с продавца:

неустойку в размере 1% от цены товара за каждый день просрочки – в пределах суммы договора (ст. 23 ЗоЗПП с учетом изменений ФЗ № 500-ФЗ);



компенсацию морального вреда (ст. 15 ЗоЗПП);

штраф в размере 50 % от суммы, присужденной в пользу потребителя, при отсутствии оснований для освобождения от штрафа (п. 6 ст. 13 ЗоЗПП);

судебные расходы: на юридические услуги, экспертизу и почтовые отправления.

Возврат товара, купленного в кредит или в рассрочку

При возврате товара, приобретенного в кредит, покупатель вправе требовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения уплаченных процентов и иных платежей по договору потребительского кредита (ст. 24 ЗоЗПП). Продавец обязан вернуть:

уплаченную за товар денежную сумму;

проценты и иные платежи, уплаченные по договору потребительского кредита (займа);

убытки в части, превышающей уплаченные проценты.

Порядок действий:

Предъявить требование продавцу с приложением документов о кредите (кредитный договор, график платежей, чеки об оплате процентов). Продавец возвращает стоимость товара, которая направляется на погашение кредита или передается покупателю. Кредитный договор расторгается после полного погашения задолженности перед банком.

При рассрочке продавец возвращает только сумму фактически уплаченных покупателем взносов. Верховный Суд РФ подтвердил: если кредит брался покупателем как индивидуальным предпринимателем, права потребителя на возмещение процентов не применяются (п. 5 Обзора практики по делам о защите прав потребителей).

Банк не является стороной спора между покупателем и продавцом. Уведомление банка о возврате товара – обязанность покупателя во избежание штрафных санкций за несвоевременное погашение кредита.

Можно ли вернуть товар без упаковки?

Отсутствие оригинальной упаковки не является безусловным основанием для отказа. Продавец вправе отказать в обмене товара надлежащего качества, если нарушен товарный вид (ст. 25 ЗоЗПП). При возврате товара ненадлежащего качества наличие упаковки не является обязательным условием.

Обязан ли покупатель объяснять причину возврата?

При возврате товара надлежащего качества – нет, мотивировать решение не обязательно. Достаточно указать, что товар не подошел. При возврате товара ненадлежащего качества – описание недостатка обязательно.

Что делать, если продавец навязывает обмен вместо возврата денег?

Покупатель самостоятельно выбирает способ удовлетворения требования из перечня ст. 18 ЗоЗПП (для товара ненадлежащего качества); при надлежащем качестве по ст. 25 первичен обмен, а возврат денег возможен лишь при отсутствии аналогичного товара. Навязывание обмена вместо возврата денег по товару ненадлежащего качества – нарушение прав потребителя. Можно обжаловать в Роспотребнадзоре или суде.

Распространяется ли право на возврат на товары, купленные на распродаже?

Да, все нормы ЗоЗПП применяются вне зависимости от размера скидки. Исключение – товар с заранее оговоренными недостатками, о которых покупатель был уведомлен.

Можно ли вернуть товар без гарантийного талона?

Да. Гарантийный талон не является обязательным условием для предъявления претензии по качеству. Гарантийный срок действует вне зависимости от его наличия. Дату покупки подтверждают кассовый чек или иной документ.