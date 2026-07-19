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    19 июля 2026, 10:10 • Экономика

    Запад распространяет фейки о Газпроме

    Запад распространяет фейки о Газпроме
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Акции Газпрома на этой неделе поставили антирекорд. Они упали до минимального за 20 лет уровня. Даже в 2008 году, когда случился мировой финансовый кризис, такого обвала не было. И он не соответствует прибылям, которые генерирует компания. Что же случилось и кто виноват в таком антирекорде? Одной из причин эксперты называют фейковые новости западных СМИ.

    Такого падения акций Газпрома не было и после 2022 года, когда из-за подрывов «Северных потоков» и отказа части европейских стран от газпромовского газа, привела к небывалому сокращение экспорта компании на 80 млрд кубов.

    В 2023 поставки на европейский рынок по трубам упали еще, но даже тогда акции Газпрома стоили дороже, чем сейчас.

    При этом, важно отметить, что финансовое состояние национального достояния совершенно не соответствует такому обвалу на фондовом рынке.

    «Финансовое состояние Газпрома не соответствует цене его акций. Компания сильно отчиталась за первый квартал и продолжает генерировать прибыль и FCF, учитывая текущий повышенный уровень цен на нефть и газ. Долговая нагрузка составляет 1,9 чистый долг/EBITDA, что в целом является комфортным уровнем», - говорит Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

    «В 2025 году экспорт Газпрома в ЕС снизился до минимального уровня в 18 млрд кубов. Газпрому пришлось сократить расходы, однако он остается прибыльной компанией. Он зарабатывает на поставках газа в Китай и Ближнее Зарубежье. Например, нарастил экспорт в Узбекистан. Плюс внутренние тарифы на газ растут»,

    - рассказывает Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ.

    Что же стало причиной такого антирекорда акций Газпрома?

    Стоит отметить, что тучи на фондовом рынке вокруг компании начали сгущаться еще с конца марта. С тех пор акции компании потеряли почти 40%. Выделить какую-то одну причину невозможно. Поэтому эксперты указывают на целый ряд факторов, которые сработали одновременно. При этом, исторический минимум по акциям вызван скорее не фундаментальными факторами, а эмоциональной реакцией на геополитическую картину, говорит Кауфман.

    Во-первых, «Локальным триггером стали публикации ряда СМИ относительно приостановки переговоров по «Силе Сибири-2». По данным СМИ, Китай готов согласиться на проект только при значительном снижении цены реализации, что делало бы проект нерентабельным. Ни официальных подтверждений, ни опровержений этой информации не было. Если Китай действительно выдвинул такое условие, то это равнозначно отказу от проекта», - рассуждает Кауфман.

    Речь идет о публикации The Wall Street Journal, в которой неофициальные источники заявили, что Китай согласится на строительство «Силы Сибири-2« только если Россия будет поставлять газ по внутрироссийским ценам на газ. А это самые низкие в мире цены - под 70 долларов за тысячу кубометров. Никакой официальной информации по этому вопросу нет. И российские эксперты считают, что это фейковая информация, такой специальный вброс в СМИ. Подобная история уже муссировалась в западной прессе в 2024 году. Только тогда ровно об этом писало другое западное издание - FT.

    «Я не верю в эти негативные публикации о том, что китайцы отжимают по «Силе Сибири-2« у Газпрома низкие цены на уровне внутрироссийских.

    Это делается для того, чтобы даже когда Газпром подпишет этот контракт, можно было вывернуть это так, что он якобы согласился на внутреннюю российскую цену и будет работать себе в убыток. Хотя это может быть не так», - рассуждает Игорь Юшков.

    Ценовые параметры контрактов не раскрываются из-за коммерческой тайны. Неофициально, цена в контракте Газпрома с китайской CNPC по поставкам газа по «Силе Сибири-1« привязана к индексу нефтепродуктовой корзины, и цены пересматриваются с лагом в 9 месяцев. Цена в итоге получается ниже по сравнению с ценами на газ для европейского рынка, где доминирует привязка цены к спотовому газовому рынку. Однако речь точно не идет о внутрироссийской цене в 70 долларов за тысячу кубометров. Такой стоимости газа от России не может добиться даже Белоруссия, хотя это Союзное государство. Тем более, что стоимость доставки на экспорт тоже всегда будет учитываться. Какой смысл Газпрому поставлять газ себе в убыток, даже если его покупатель Китай?

    То, что подписание коммерческого контракта по «Силе Сибири-2« так затянулось как раз подтверждает, что Россия не готова идти на абсурдные истории, идет торг.

    Вторая причина постепенного падения акций может заключаться в том, что Еврокомиссия, не смотря на нарушение процедуры, ввела эмбарго на поставки трубопроводного газа из России с ноября 2027 года. Юшков не исключает, что опасения вызывает то, что следом могут последовать санкции против самого Газпрома как компании как со стороны ЕС, так и со стороны США.

    «Интересно, что 2022 год для Газпрома оказался самым удачным с точки зрения прибыли за всю историю компании. Потому что сошлись два фактора - сверхвысокие цены и сохраняющиеся объемы поставок в ЕС. А вот 2023-2024 года были тяжелыми, потому что сократились объемы и снизилась цена. Кроме того, на фоне этой рекордной выручки в 2022 году государства повысило НДПИ, и компания каждый месяц независимо от объемов добычи выплачивала налог. Таким образом государство изъяло у Газпрома существенную долю тех рекордных доходов 2022 года. Этот период был сложным еще и потому, что Газпром убирал с баланса европейские активы, и фиксировал бухгалтерский убытков», - говорит Юшков. С 2027 года придется зарабатывать только на Китае и Узбекистане.

    В-третьих, влияние оказывает геополитическая ситуация. «Глобально причина именно в геополитической ситуации, а не в новостях о «Силе Сибири-2». На текущем рынке инвесторы редко смотрят на проекты развития, тем более такие отдаленные, как «Сила Сибири-2»,- говорит Кауфман.

    Акции Газпром лучше чувствуют себя в те моменту, когда появляются новости в сторону возможности мирного урегулирования конфликта на Украине. И, наоборот, в период эскалации конфликта, которая наблюдается этим летом, бумаги компании падают.

    «Также не исключаем, что акции Газпрома могли пострадать от набравших в последнее время популярность схем по продаже заблокированных активов нерезидентов - по-другому настолько монотонное снижение на фоне ралли в ценах на нефть и газ объяснить достаточно сложно»,- говорит Кауфман.

    Главным негативным фактором для Газпрома является, конечно, потеря европейского рынка. «В 2021 году Газпром поставлял в ЕС около 140 млрд кубометров газа, а сейчас почти в 10 раз меньше. Пока его покупают Венгрия, Словакия, Греция и пара менее крупных покупателей, но с ноября 2027 года ожидается полный запрет»,- говорит Кауфман. В 2025 году экспорт в ЕС упал до 18 млрд кубометров. В этом году, вероятнее всего, будет такой же результат.

    Вернуться к объемам экспорта в дальнее зарубежье уровня 2021 года нельзя сказать, что невозможно, но будет сделать очень сложно, считает Юшков.

    «С 2021 года Газпром, конечно, увеличил поставки по «Силе Сибири-1« до проектной мощности и даже немного выше, а также нарастил поставки в Среднюю Азию. Однако это не те объемы и не по тем ценам, которые могут компенсировать выпадение рынка ЕС», - говорит Кауфман.

    «Частичное восстановление экспорта в ЕС в случае радикальной смены политической ситуации возможно - отдельные политики в ЕС правой направленности периодически делают такие заявления.

    Однако речь может идти максимум о нескольких десятках млрд кубометров в год. Сейчас у ЕС развиваются ВИЭ, а также вырос импорт из других источников - в первую очередь из США. Фактически Газпром отдал свой самый маржинальный рынок американским производителям СПГ», - говорит Кауфман.

    «Газпрому сложно будет вернуться к объемам добычи и экспорта, какие были в 2021 году. Даже если построить «Силу Сибири-2»,то это даст только 50 млрд кубов в год, тогда как сокращение было порядка 140 млрд кубов. То есть нужно три такие «Силы Сибири« построить, чтобы компенсировать сокращение поставок газов в Европу», - говорит Юшков.

    «Чтобы Газпрому достичь уровня экспорта 2021 года, должны сложиться ряд условий. Во-первых, должно произойти частичное восстановление поставок газа в Европу. Во-вторых, должен вырасти объем экспорта в Ближнюю Азию. В-третьих, должен быть подписан контракт по «Силе Сибири-2». Плюс быть реализован Дальневосточный маршрут. Вот тогда есть вероятность, что Газпром выйдет на показатели по объему 2021 года. Но пока с европейцами мы продолжаем расходиться», - заключает Игорь Юшков.

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