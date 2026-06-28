  • Новость часаМэр Энергодара опроверг дезинформацию Украины об эвакуации города
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп пригрозил уничтожить Иран
    Кадыров показал пленных колумбийских наемников ВСУ
    Вучич заявил об отставке через несколько недель
    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани
    США атаковали десять целей в Иране
    Иран атаковал связанные с США цели в Кувейте и Бахрейне
    Нетаньяху выступил за признание Израилем геноцида армян
    Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как трубы «Северного потока» заставят Европу просить мира

    Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад «Катюше» исполнилось 85

    Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации «Ил-2»?

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    12 комментариев
    28 июня 2026, 10:00 • Экономика

    Газпром создает новый более доходный бизнес

    Газпром создает новый более доходный бизнес
    @ Михаил Голенков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Газпром меняет традиционную модель бизнеса. Он хочет не просто добывать и поставлять газ покупателям. Теперь российский гигант намерен перерабатывать газ и создавать продукт добавленной стоимости. Это тот самый случай, когда из обычного сырьевого потока создается отдельный бизнес. И продукция этого нового бизнеса дороже газа и может применяться во многих сферах.

    Речь идет о газоперерабатывающем комплексе «Газпрома». В составе комплекса строится предприятие по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, и это строительство завершено на 80%, заявил глава холдинга Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров компании.

    Мощность завода в Усть-Луге составит 45 миллиардов кубометров этансодержащего газа в год. Это еще более мощный газоперерабатывающий комплекс, чем Амурский газоперерабатывающий завод, проектная мощность которого 42 млрд кубов в год.

    «Российской экономике нужен не только газ, но и продукты его переработки. Они востребованы во многих отраслях - и в качестве именно основы производственных циклов этих отраслей. В том числе для выпуска промышленной продукции, в том числе для выпуска товаров народного потребления», - отметил председатель правления Газпрома.

    По его словам, Газпром реализует эти проекты, используя собственные компетенции и российское оборудование. «Накопленный нами опыт серьезно укрепил технологический суверенитет страны в газовой сфере», - говорит Миллер.

    «Газпром фактически планирует заниматься газохимией, то есть перерабатывать газ в более маржинальные продукты, а также сжижать его. Строительство таких проектов является сложным, долгим и затратным процессом.

    При этом для многих мировых нефтегазовых компаний нефтегазохимия является естественным развитием бизнеса и способом получения дополнительной маржи», - говорит Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

    Однако этот проект претерпел изменения из-за введения санкций и разрыва отношений с ЕС.

    «Изначально концепция этого комплекса была такая же как у Амурского газоперерабатывающего завода. На заводе метан отделают от фракций, далее очищенный метал поступает по «Силе Сибири-1« в Китай, а выделенные компоненты, например, пропан-бутан и этан поставляют на соседний газохимические завод, который строит «Сибур». Здесь их этого сырья делают полиэтилен и полипропилен. Тоже самое примерно планировалось и в Усть-Луге. Выделенные из газа компоненты на первом этапе продаются отдельно, а на втором этапе поставляются на построенный газохимический завод. А очищенный метан без примесей предполагалось направить, во-первых, в «Северный поток-2», во-вторых, сжижать на построенном СПГ-заводе для экспорта», - рассказывает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Однако с тех пор проект «Северного потока-2« вынуждено закрыт, а построить крупнотоннажный СПГ-завод без западных технологий и оборудования Россия пока не может. Но газоперерабатывающий завод, где от метана отделяются все примеси, Россия может построить самостоятельно, так как есть и свои технологии, и оборудование. Постепенно этот пробел закрывают. Например, в июне президент России Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов дали старт работе первого в стране комплекса по производству и испытаниям компрессорных агрегатов для сжиженного природного газа в Зеленодольске.

    «Но все-таки полностью построить крупнотоннажный СПГ-завод мы пока не можем, говорит Юшков. Тем более, ЕС вводит постепенный запрет на покупку российского СПГ. Так как поставить на экспорт очищенный на газоперерабатывающем заводе метан нет возможности, то этот газ будет поступать на внутренний рынок России, говорит Юшков.

    В России две компании заинтересованы в получении СПГ-технологий. Это Газпром и Новатэк. И их технологическая кооперация могла бы убыстрить процесс получения нужных технологий. «У Новатэка больше практического опыта в СПГ, у Газпрома больше ресурсная база и инфраструктура. В нынешних условиях России невыгодно, чтобы каждая компания отдельно изобретала одни и те же решения. Здесь нужен общий промышленный контур, иначе сроки будут длиннее, а стоимость проектов выше», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Global. Однако пока о сотрудничестве в этой сфере двух компаний неизвестно.

    Другое дело, газоперерабатывающий завод, который открывает для Газпрома и его доходов новые двери. «Для Газпрома проект в Усть-Луге важен в том числе как попытка поменять саму модель работы. Раньше основная часть бизнеса была простой, добыть газ и отправить его по трубе. Сейчас после потери значительной части европейского направления гораздо важнее не просто продать сырье, а вытащить из него максимум стоимости внутри страны», - говорит Чернов. По его словам, этан здесь ключевой элемент.

    «Если этан не выделять, он остается в составе газа и фактически продается как топливо. А если его отделить, то из него можно делать этилен и дальше полиэтилен. То есть маржа становится уже не газовой, а газохимической.

    Это тот самый случай, когда из обычного сырьевого потока создается отдельный бизнес. Выгода в том, что полиэтилен стоит дороже газа и имеет более широкий рынок применения.

    Это упаковка, трубы, пленка, строительные материалы, бытовая химия, тара, промышленная упаковка. Для Газпрома это способ уйти от зависимости только от трубопроводного экспорта и сделать из газа продукт с большей добавленной стоимостью. Для экономики это тоже плюс, потому что часть цепочки переработки остается в России», - говорит Чернов.

    Не смотря на удар по технологиям и оборудованиям после 2022 года, уход западных подрядчиков и сдвиг сроков, газоперерабатывающий завод должен заработать в конце 2026 года, а вторая очередь - в 2027 году.

    Правда, есть вопрос сбыта по полиэтилену. «Российский рынок не сможет спокойно проглотить весь новый объем по полиэтилену, тем более если спрос в строительстве, транспорте и трубной продукции останется слабым. Поэтому проект изначально должен жить не только на внутреннем рынке. Часть продукции придется отправлять на экспорт. Европа сейчас как базовый покупатель выглядит почти закрытым направлением, поэтому основной фокус будет на Азии, Турции, Ближнем Востоке, Африке и, возможно, Латинской Америке. Но там конкуренция жесткая, особенно со стороны Ближнего Востока и Китая. Значит, придется конкурировать ценой, логистикой и стабильностью поставок», - заключает Чернов.

    Главное
    Средства ПВО сбили 213 украинских БПЛА над регионами России
    Украина держала похищенных курян в лагерях для военнопленных
    Ликвидирован пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Украины
    Российские военные ликвидировали офицера украинских «рейнджеров»
    Сбой на немецкой железной дороге выявил уязвимость логистики НАТО
    «Мои документы» опровергли изменения в оформлении загранпаспорта
    Московская школьница сдала ЕГЭ на 500 баллов

    Газпром создает новый более доходный бизнес

    Газпром меняет традиционную модель бизнеса. Он хочет не просто добывать и поставлять газ покупателям. Теперь российский гигант намерен перерабатывать газ и создавать продукт добавленной стоимости. Это тот самый случай, когда из обычного сырьевого потока создается отдельный бизнес. И продукция этого нового бизнеса дороже газа и может применяться во многих сферах. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Макрон лишил США «нейтралитета» по Украине

    «Они больше не являются нейтральным посредником», – так Эммануэль Макрон описал статус США в переговорах по Украине. Президент Франции отметил, что администрация Дональда Трампа ранее поддержала документ, в котором Штаты выступают партнерами Украины по вопросам военной помощи и антироссийских санкций. В ответ в Кремле отметили, что США никогда и не обладали «абсолютной нейтральностью» в украинском конфликте. С какой целью Макрон выступил с этим заявлением? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия лишает Украину остатков фронтовой авиации

    Украина за сутки потеряла три истребителя МиГ-29, которые до сих пор остаются основой ее фронтовой авиации. Две машины были уничтожены на аэродроме в Николаевской области, еще одна рухнула в Полтавской области. Как говорят эксперты, для ВСУ это очень серьезный звонок. Россия достигла нового уровня разведки в реальном времени и вновь начала методично уничтожать самолеты противника на земле и в воздухе. Подробности

    Перейти в раздел

    Отказ Кубы от социализма неправильно поняли

    «Агрессия США усиливается из-за невозможности нас победить», – заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель. В то же время кубинский парламент утвердил огромный пакет либеральных реформ, которые со стороны оценивают как переход к капитализму. Разве это не победа США? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Зеленскому война с Белоруссией

      Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    • Мир или террор: чего добивается Зеленский?

      Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации