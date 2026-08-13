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    13 августа 2026, 11:34 • В мире

    Все отказали Зеленскому в самом важном даже за деньги

    Все отказали Зеленскому в самом важном даже за деньги
    @ U.S. Army

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Украинские власти и аналитики НАТО сходятся в том, что главная проблема Украины и ее столицы – ослабление систем ПРО и ПВО из-за дефицита противоракет, особенно к «Пэтриотам». И те, и другие сулят украинцам страшную жизнь этой зимой, если срочно что-либо не предпринять. Почему все, к кому Киев обращается за помощью, отказывают?

    Деятельность Владимира Зеленского теперь всегда подчинена одной глобальной задаче – выжить, но в последние дни он сконцентрирован на конкретном аспекте – противоракетах для американских систем «Пэтриот». Без них и других способов усилить ПВО Украину ждет экстремально тяжелая зима.

    Криворожец рассчитывал, что «экстренный зимний пакет» в 300 снарядов предоставят американцы, но Пентагон израсходовал запасы до критичных значений из-за, по версии большинства, нападения на Иран или, по версии президента США Дональда Трампа, неслыханной щедрости его предшественника Джо Байдена. Как бы там ни было, Зеленскому полагается шиш, распишитесь. 

    Киевом был начат лихорадочный поиск альтернативных поставщиков, и последний по времени отказ Зеленский получил от Южной Кореи. В Сеуле полностью проигнорировали всю ту обработку, которую криворожец вел лично и через МИД, рассказывая об участии КНДР – главного противника южан – в специальной военной операции.

    Речь не о помощи в освобождении Курской области от ВСУ. Речь о значительно более масштабном вовлечении военных КНДР, включающем переброску ракетных частей к украинским границам. Так утверждает Зеленский. Наверняка врет, но было бы хорошо, если бы в кои-то веки говорил правду.

    В любом случае, Южная Корея не собирается вовлекаться в конфликт и противопоставлять что-либо своим северным недругам (они же – российские союзники) на Украине. В ответ на прямое воззвание криворожца Сеул заявил, что готов помочь в гуманитарной области – образовании и здравоохранении, но ничего летального в ВСУ поставлять не станет.

    Американское издание Politico, чрезвычайно сочувствуя Зеленскому в его метаниях, склонно обвинять во всем Трампа, который не подает союзникам США «правильного примера». Тот и впрямь не склонен удовлетворять просьбы Зеленского, но в данном случае нужно отдать должное руководству Южной Кореи.

    Президент Ли Чжэ Мен, возглавивший страну в прошлом году после импичмента предыдущему (и яро проамериканскому) президенту, хочет выстроить новый баланс в отношениях с Америкой и Китаем, который называет дружественной страной (а это для Трампа неприемлемо). В общем, это политик себе на уме, а поддержку ВСУ со стороны Запада он критиковал еще в оппозиции.

    В рот Вашингтону смотрит и во всем его безоговорочно слушается премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, оказывавший Украине военную помощь вопреки протестам на родине. При этом у греков есть существенные запасы американских противоракет, но отдать их Киеву они пока не соглашаются.

    Скорее всего, причина в относительной близости к ближневосточному театру военных действий и в активности вековечного врага – Турции. Угроза потерять пару-тройку островов просто из-за того, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сочтет родину готовой к этому, осознается греками как реальная. Передача дефицитных вооружений кому угодно вызывает напряжение в обществе и противоречит собственному пафосу премьера об укреплении армии эллинов.

    Еще одна страна ЕС, в арсеналах которой есть интересующие Зеленского противоракеты, – это Испания. С нынешним ее правительством Трамп бы не помог, они на ножах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен могла бы попробовать, но без гарантии: у нее с Мадридом тоже сложные отношения.

    Пару лет назад Зеленский сам по себе мог рассчитывать на твердое «да» от испанского премьера Педро Санчеса. Теперь все сложно: Санчес в ситуации, когда очень хочется сказать «нет». Испания – единственная в НАТО, кто наотрез отказывается повышать оборонный бюджет до 3% и находится во фронде к США из-за событий на Ближнем Востоке. Иными словами, именно ей запасы противоракет никто не компенсирует.

    В то же время события в Сеуте спровоцировали разговоры вида «где же наша доблестная армия?», меньше чем через год в стране парламентские выборы, а Испания в целом – не то место, где сейчас можно зарабатывать политические очки на русофобии или поддержке Украины, – спроса нет, своих проблем хватает. 

    В материале о кризисе на рынке «Пэтриотов» упомянутое выше Politico цитирует дипломата ЕС, по словам которого, страны, расположенные ближе к России, «все реже готовы расставаться с имеющимися у них запасами, поскольку их Вооруженные силы и так считают свои системы ПВО недостаточно сильными». Проще говоря, стали думать о собственной безопасности. Прямо говоря, начали готовиться к войне с Россией, в неизбежности которой убедили сами себя.

    Прозрачность этой логики не делает ее менее бредовой. Греция и Испания – это далеко от РФ, они никогда не рассматривались как место возможного конфликта России и НАТО. Ближе всех к российским границам находятся те же страны, которые ближе всех к украинским, а Зеленский лично перессорился с западными соседями – Венгрией, Словакией и Польшей. Будапешт и Братислава вообще не поставляют оружие в ВСУ, а в Варшаве настроения на этот счет радикально изменились, когда шашни криворожца с бандеровцами стало невозможно игнорировать.

    И все же поляки – это пока единственные, кого Зеленский уговорил.

    Точнее, уговорил он нынешнее евроориентированное правительство Дональда Туска и только на передачу пяти противоракет. Но и этого оказалось достаточно, чтобы оппозиция подняла скандал и – вслед за этим – свой рейтинг.

    Согласно опросам, Зеленский вызывает отторжение у трех четвертей поляков – и это то, к чему точно не прикладывали руку ни Россия, ни Трамп, ни любая другая сила, которые криворожец обвиняет сейчас в бесчувствии и уязвимости целей на территории Украины.

    Он все испортил сам. Он же обострил процессы, на фоне которых Европа прониклась идеями второй холодной войны и начала готовится к третьей мировой, а Украину похлопывает по плечу: вы, мол, уж как-нибудь продержитесь.

    Власти тех стран, где до сих пор готовы обеспечивать запросы Зеленского в пику России, в области ПРО уже давно дали все то, что могли дать. В первую очередь это касается Германии, чей канцлер Фридрих Мерц, как бы пытаясь компенсировать «нерешительность» предшественника – Олафа Шольца, выдал Киеву вооружений с запасом. До следующего года, когда в ВСУ по ранее заключенным контрактам должны поступить немецкие перехватчики PAC-2, он ничем не поможет, а до следующего года Киеву еще нужно дожить.

    Лучше всего ситуацию со снабжением в текущий период иллюстрирует передача Украине советской бронетехники из экспозиции Датского военного музея. Если не считать его и Турции, согласившейся продать пакет старых американских вооружений (который включает ракеты ATACMS, но при этом не имеет отношения к ПРО), на скорбный клич Зеленского помочь защитить Киев не откликнулся делом вообще никто. Даже за деньги.

    Отношения киевских властей с Западом никогда за последние пять лет не были хуже, чем сейчас. И никогда еще Украина не чувствовала себя настолько уязвимой.

    Может, зря говорят, что август – это месяц, когда России хронически не везет.

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