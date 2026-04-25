США из мести превратят Испанию в неполноценного члена НАТО

Tекст: Андрей Резчиков

В Пентагоне обсуждают возможность применения жестких мер в отношении Испании на фоне серьезных разногласий по иранскому вопросу. Среди основных вариантов – приостановка участия Мадрида в Североатлантическом альянсе. Эту информацию подтвердил Reuters источник, знакомый с содержанием внутренней электронной переписки Пентагона.

«Мы вынуждены рассматривать все доступные инструменты влияния, включая пересмотр статуса в альянсе», – отметил источник.

Американцы также готовят ряд других ответных шагов. Дальнейшее развитие ситуации зависит от готовности испанских властей пойти на компромисс. Ранее администрация США рассматривала возможность вывода военных из стран НАТО, отказавшихся от поддержки кампании против Ирана.

Мадрид в ответ демонстрирует спокойствие. Премьер-министр Испании Педро Санчес на саммите в Никосии дипломатично проигнорировал «кулуарные обсуждения», назвав свою страну надежным членом блока и подтвердив приверженность международному праву. Он подчеркнул, что его правительство «не работает по имейлам» и будет реагировать только на официальные документы.

При этом в альянсе уточнили, что действующими положениями устава исключение стран-участниц не предусмотрено, пишет Би-Би-Си. Однако в статье 13 указано, что государство имеет право покинуть блок по собственному желанию, но лишь при условии уведомления других членов за год до намеченной даты выхода.

Напомним, Испания занимает одну из самых жестких позиций в НАТО и в Европе, отказавшись от поддержки войны США и Израиля против Ирана, начатую в конце февраля. Мадрид не только осудил удары, но и заблокировал использование своих военных баз (Рота и Морон) и воздушного пространства для нужд американских ВВС.

Санчес назвал военные действия «неоправданным и опасным военным вмешательством», которое выходит за рамки международного права и Устава ООН. В своем телеобращении под лозунгом «Нет войне» премьер говорил, что Испания не будет повторять ошибок прошлого и не поддастся страху перед репрессиями.

По мнению Мадрида, удары по Ирану наносились в одностороннем порядке без одобрения мирового сообщества. Санчес опасается, что атаки на Иран приведут к «дорогостоящей военной трясине» на Ближнем Востоке, аналогично кампаниям США в Ираке и Афганистане. Он сравнил военные действия в регионе с «игрой в русскую рулетку с миллионами жизней».

Испания настаивает на деэскалации и возвращении за стол переговоров. Глава МИД Хосе Мануэль Альбарес заявлял, что «голос Европы должен быть голосом баланса и умеренности». Париж и Лондон заявляли, что участие в конфликте на условиях США равносильно вступлению в войну, и предложили помощь в формате «после прекращения огня».

Президент США Дональд Трамп считает позицию Испании «ужасной», а также «предательством», пригрозив введением пошлин и разрывом торговых соглашений. В частности, он поручил министру финансов Скотту Бессенту проработать вопрос о разрыве всех деловых связей с испанцами даже несмотря на то, что торговые отношения с Испанией регулируются на уровне Евросоюза.

По словам Трампа, США могут использовать испанские базы «когда захотят», просто «прилетев, поскольку «никто не может нам запретить». Президент также высмеял низкие расходы Мадрида на оборону (1,3% от ВВП), напомнив, что Испания была единственной страной, не согласившейся на целевой показатель в 5%.

Причина угроз в адрес Испании – это резкая и наиболее радикальная позиция руководства страны,

пояснил американист Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук. «Нынешнее руководство теснейшим образом было связано с экс-президентом США Джо Байденом и новым мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, которого лично приезжал поздравлять с победой на выборах посол Испании, чего не сделали другие дипломаты. Так что это давнее противостояние», – напомнил он.

В случае реализации угрозы США Испанию ждут дисциплинарные меры, добавляет редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Вопрос об исключении Испании из НАТО не стоит. Теоретически возможна некая неформальная заморозка ее участия в альянсе. То есть страну могут отключить от многих программ. В этот период, например, на Испанию не будет распространяться защитный купол НАТО, кроме случаев прямой агрессии. Заказы вооруженных сил страны зависнут не только на американских, но и на европейских заводах», – пояснил спикер.

Кроме того, может быть приостановлено присутствие испанских военачальников в структурах НАТО.

«Никто из союзников не станет вступаться за Испанию. Европа сегодня находится в слишком зависимом военном положении от США, но при этом Вашингтон будет применять не только кнут, но и пряник. Например, Штаты могут не препятствовать планам Франции распространить свой ядерный зонтик в странах Европы», – рассуждает Леонков.

По мнению экспертов, отвлечение США на Ближний Восток и внутренние разборки в НАТО временно снижают интенсивность давления на российском направлении. Глубокий раскол внутри альянса создает для Москвы стратегическое окно возможностей.

По мнению Леонкова, в НАТО «наблюдается негативное единство по отношению к России». «Нынешние противоречия в альянсе – это «болезни», связанные с изменением структуры самого блока. Сегодня американцы берут все под жесткий контроль, закручивают гайки. Европе дают лишь операционную автономность. По мнению Белого дома, подобное ограничение роли Старого Света пойдет блоку на пользу», – пояснил эксперт.

Для Москвы это повод для «проверки» альянса на прочность

«НАТО находится в уязвимом положении, поэтому помимо украинского конфликта начинает разыгрывать прибалтийский сценарий. С территории стран Прибалтики (лидируют в рейтинге недружественных правительств, составленным газетой ВЗГЛЯД) начинают устраивать все больше провокаций», – рассуждает собеседник.



Он поясняет, что для для решения внутренних проблем альянсу требуется время, и его Запад может получить за счет продолжения конфликта на Украине. Поэтому Киеву будут выделяться средства для дальнейшего сопротивления до полного исчерпания человеческого потенциала. «А потом в альянсе включат «прибалтийский кейс». Но успешное продолжение СВО может разбить эти планы противника», – завершил Леонков.