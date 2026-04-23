    23 апреля 2026, 10:56 • Справки

    Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

    Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц
    @ Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    Приметы погоды на май 2026: что важно знать

    Май – переходный месяц между весной и летом. Именно в мае происходит самый активный рост растений, цветут сады, высеваются основные огородные культуры. Народные наблюдения за погодой в этот месяц позволяли крестьянам планировать полевые работы и прогнозировать урожай.

    Главные ориентиры мая распределяются по декадам. Первая декада – время повышенного риска возвратных холодов и даже заморозков. Середина мая – период стабилизации погоды, когда природа окончательно поворачивается к теплу. Конец мая дает уже прогноз на предстоящее лето: дождливая погода в последних числах месяца сулит сырой июнь, а теплое и солнечное завершение мая предвещает жаркое лето.

    Приметы погоды на май 2026 по дням (календарь)

    Ниже представлен полный календарь народных примет на каждый день мая 2026 года. В нем собраны наблюдения, которые передавались из поколения в поколение и помогали нашим предкам предугадывать погоду.

    1–10 мая

    1 мая. Если в первый день мая идет дождь, это предвещает урожайное лето. Крестьяне говорили: «Май сырой – июнь холодный, зато хлеб уродится». Солнечный и теплый день сулит раннюю и дружную весну.

    2 мая. Теплый день – к раннему лету. Если на Егория (6 мая) ожидаются холода, то 2 мая часто бывает ясным и солнечным – народ подмечал, что такая погода держится несколько дней.

    3 мая. Ветер в этот день предвещает переменчивый май. Если ветер северный – к затяжным холодам, южный – к скорому теплу.

    4 мая. Ясный день без осадков – к теплому и сухому июню. Если небо затянуто облаками, лето будет дождливым.

    5 мая. Гром в этот день – к богатому урожаю. Считалось, что если гром гремит, а дождя нет, год будет урожайным на зерновые.

    6 мая (Юрьев день). Один из самых важных дней мая. Если на Юрия холодно, весна будет поздней. «Юрий холодный – к затяжным холодам, а если на Юрия тепло – лето будет жарким». Также в этот день обращали внимание на росу: обильная роса – к хорошему урожаю.

    7 мая. Дождь в этот день – к сырому лету. Если осадки идут с утра, то и июнь будет дождливым.

    8 мая. Солнечная погода – к засушливому периоду в конце мая и начале июня. Ясное небо сулит жаркую погоду на ближайшие две недели.

    9 мая. Ветер в этот день – к переменам погоды в середине месяца. Если ветер сильный и порывистый, май будет нестабильным.

    10 мая. Туман утром – к теплу. Считалось, что если после тумана быстро выглянуло солнце, день будет ясным и жарким.

    11–20 мая

    11 мая. Ясное утро – к жаркому лету. Если с самого утра небо чистое, а солнце яркое, то и лето будет солнечным и знойным.

    12 мая. Дождь – к хорошему урожаю. Особенно ценился теплый дождь с грозой – он считался благословением для земли.

    13 мая. Ветер в этот день – к засухе. Если ветер дует с юга или юго-востока, лето будет сухим и жарким.

    14 мая. Тепло – к мягкому и умеренному лету. В народе говорили: «Каков день на 14 мая, таким будет и август».

    15 мая. Холод – лето будет прохладным. Если в этот день еще держатся ночные заморозки, то и июнь будет нежарким.

    16 мая. Дождь – к грибному сезону. Считалось, что если 16 мая прошел хороший дождь, то осенью будет много грибов.

    17 мая. Солнце – к устойчивому теплу. С этого дня, по народным наблюдениям, обычно устанавливалась стабильная теплая погода.

    18 мая. Ветер – к смене погоды в ближайшие дни. Если ветер меняет направление несколько раз за день, жди перемен.

    19 мая. Дождь – к урожаю хлеба. «Майский дождь – не помеха, а благо для крестьянина», – говорили в народе.

    20 мая. Тепло – к раннему лету. Если 20 мая уже жарко, то лето придет на неделю-две раньше обычного срока.

    21–31 мая

    21 мая. Дождь – к сырому июню. Если 21 мая идет дождь, то и первый месяц лета будет дождливым и прохладным.

    22 мая (Никола Вешний). Важный церковный праздник, с которым связано множество примет. Тепло на Николу – к хорошему, урожайному лету. Холод и ветер – к затяжной весне и прохладному июню. В народе говорили: «До Николы крепись, а с Николы живи не тужи».

    23 мая. Ветер – к грозам в начале июня. Если ветер сильный и порывистый, в первой декаде июня вероятны грозы и ливни.

    24 мая. Ясный день – к засухе в июле. Если 24 мая солнечно и безоблачно, то в середине лета будет мало дождей.

    25 мая. Дождь – к богатому урожаю. Особенно ценится дождь, который идет не переставая несколько часов – он сулит отличный урожай зерновых.

    26 мая. Тепло – к жаркому июню. Если 26 мая воздух прогрелся выше обычного, то и июнь будет знойным.

    27 мая. Холод – к затяжной весне. Если в конце мая еще холодно, то весна затянется, а лето начнется с опозданием.

    28 мая. Солнце – к сухому лету. Ясный день сулит мало осадков в июле и августе.

    29 мая. Дождь – к грибному сезону осенью. Считалось, что дождь в этот день «открывает» грибной сезон.

    30 мая. Ветер – к переменам в погоде в первой декаде июня. Если ветер с севера – к похолоданию, с юга – к теплу.

    31 мая. Ясный день – к теплому июню. Завершение мая солнечной погодой сулит хорошее начало лета.

    Главные приметы мая, которые сбываются чаще всего

    Среди множества майских примет есть несколько самых надежных, проверенных веками. Дождливый май предвещает богатый урожай. Влага, пропитывающая землю весной, – основа для хороших всходов и крепких растений. Холодный май – к жаркому июню. Народная мудрость гласит: «Май холодный – год хлебородный».

    Частые ветры в мае сулят нестабильное лето с резкими перепадами температур. Грозы в мае – к плодородию. Считалось, что майские грозы «заряжают» землю энергией.

    Приметы на май по церковным праздникам

    В мае Православная церковь отмечает несколько важных дат, с которыми связаны погодные приметы. Юрьев день (6 мая) – один из самых значимых. В этот день крестьяне начинали полевые работы, и погода на Юрия считалась предвестником всего лета. Никола Вешний (22 мая) – завершение весны и начало лета по народному календарю. Погода на Николу определяла характер всего летнего сезона.

    Когда в мае 2026 возможны заморозки по приметам

    По народным наблюдениям, самые вероятные заморозки в мае приходятся на первую декаду. Особенно известны так называемые «черемуховые холода». Примета гласит: как зацветет черемуха – жди похолодания. Цветение черемухи в средней полосе приходится на начало или середину мая, и именно в этот период часто случаются кратковременные возвраты холодов. Дачникам и садоводам стоит быть внимательными и не высаживать теплолюбивые культуры в открытый грунт до того, как черемуха отцветет.

    Каким будет лето 2026 по приметам мая

    По народным наблюдениям, характер мая напрямую определяет погоду на все лето. Сухой и жаркий май предвещает засушливое лето с возможными лесными пожарами. Дождливый и прохладный май сулит умеренное тепло и хороший урожай. Ветреный и нестабильный май – к переменчивому лету с резкими перепадами температур и частыми грозами. Теплый и солнечный конец мая – к жаркому началу июня.

    Стоит ли верить народным приметам

    Народные приметы – это результат многовековых наблюдений, которые передавались из поколения в поколение. Многие из них действительно работают, поскольку основаны на повторяющихся природных циклах. Однако важно понимать: приметы не заменяют научные прогнозы синоптиков. Они могут служить дополнительным ориентиром, но не абсолютной истиной. Климат меняется, и то, что работало 100 лет назад, сегодня может давать сбой. Разумный подход – сочетать народную мудрость с современными метеоданными. Так вы получите наиболее полную картину того, что ждать от погоды в мае 2026 года.

    Главное о майских приметах:

    • Майские приметы помогают прогнозировать не только погоду на ближайшие дни, но и характер всего лета.

    • Самые важные приметные дни мая – 6 мая (Юрьев день) и 22 мая (Никола Вешний).

    • Черемуховые холода – самый надежный признак возвратных заморозков.

    • Дождливый и холодный май часто сулит урожайный год.

    • Народные приметы – это результат многовековых наблюдений, но их стоит дополнять прогнозами синоптиков.

    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему Зеленский боится Белоруссию

      «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

      0 комментариев
    • Антон Крылов Антон Крылов
      Зачем русской кухне стандарт

      Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

      3 комментария
    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Молюсь о тумане в Донбассе

      Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

      18 комментариев
    Перейти в раздел

