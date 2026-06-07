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    Зачем нам Золотая Орда

    @ общественное достояние

    7 июня 2026, 13:45 Мнение

    Зачем нам Золотая Орда

    История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории XIII-XIV веков невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.

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    Удивительно, что новость о призыве Казахстана переосмыслить историю Золотой Орды вызвала многочисленные негативные отклики. Некоторые даже стали искать турецкий след и чуть ли не антироссийскую политику. Тем более что в этом заявлении нет ничего ни нового, ни неожиданного. Еще в 2019 году, когда отмечалось 750-летие независимости Улуса Джучи, а именно так называлось это государство современниками, Казахстан уделил юбилею должное внимание.

    Россия и тогда не горела, и сейчас явно не горит желанием признавать историю Золотой Орды своей. Для большинства россиян она ассоциируется с игом, которое почему-то принято называть трехвековым, накидывая почти столетие, и иллюстрировать знаменитой картиной «Баскаки собирают дань».

    Ну а что касается наследия... В XVI веке еще кто-то мог претендовать на него всерьез, но уже в XVII всё свелось разве что к тому, что Посольский приказ старательно следил, чтобы на письма от крымского хана не ставили синюю печать – как для подданных. То есть уже в XVII веке потуги вспоминать давно ушедшие порядки уже ничего, кроме усмешки, не вызывали.

    Казахстан – молодое государство, которое очень заботится о государственной идеологии. В принятой совсем недавно конституции у них написано: «сохранение преемственности Великой степи с ее тысячелетней историей является нашим священным долгом». Казахи трепетно относятся к наследию скифов и других народов, чья судьба связана с регионом. В качестве примера, достойного подражания, назову фильм «Томирис» о легендарной царице саков, снятый несколько лет назад. Хочется надеяться, что после громкого заявления президента Казахстана Токаева появятся и фильмы о Золотой Орде.

    Но оставим казахов и вернемся к родным пенатам. Ведь что ни говори, а сердце Золотой Орды всегда было на территории современной России. Величественные города, приводившие в изумление путешественников, роскошные мавзолеи, превосходившие по размерам знаменитые некрополи Самарканда – все это было на Волге.

    Археологи только-только начинают раскрывать тайны Золотой Орды. Один список золотоордынских городов, известных только историкам (и то не всем), вызовет немалое удивление читателей: Сарай, Хаджи-Тархан, Гюлистан, Азак – самые знаменитые. Слышали вы о них что-нибудь? Кстати, знаменитый Булгар в Татарстане, который причислен к наследию ЮНЕСКО, тоже золотоордынский город.

    Может, теперь к раскопкам присоединятся казахстанские ученые? Было бы здорово. Зря что ли Токаев в своем выступлении особо отметил, что история Золотой Орды принадлежит всему человечеству?

    Предвижу резонный вопрос: а где же все эти памятники, города, мавзолеи? Хотя бы величественные руины? Ответ прост до банальности. Эти города строились из обожженного кирпича, для производства которого нужно много дров.

    В степные низовья Волги их везли с верховьев. Поэтому потом, при строительстве на месте ордынских уже русских городов намного дешевле было разбирать на стройматериалы ордынские руины, чем затеваться с производством новых. А еще в XVIII веке путешественники описывали древние здания, которые были видны за два дня пути.

    Думаю и сейчас в той же Астрахани можно найти здания, построенные из добытых на месте столицы Золотой Орды материалов. Да и вообще кирпич в историческом масштабе материал не самый долговечный – не камень. Поэтому сейчас на месте золотоордынских городов археологи находят в основном лишь фундаменты.

    История Золотой Орды чрезвычайно богата и интересна. В ней невообразимое количество сюжетов для книг и фильмов, которые не уступили бы тому самому «Великолепному веку», по которому так фанатели наши телезрители. Заговоры, интриги, перевороты, роковые красавицы. Хан-мистик Туда-Менгу, который отказался от трона и ушел в суфии. Ханша Тайдула, попавшая на русские иконы с житием митрополита Алексия.

    Да и сама история Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории XIII-XIV веков невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами. Самым знаменитым из которых можно считать то же свержение монголо-татарского ига в 1480 году.

    Судьба Золотой Орды может многому научить. Это была империя, где главным было служение государству. Можете смеяться, но хан мог пожаловать любого человека в монголы. Дарил монгольский халат, чашку для кумыса – и человек переходил в привилегированную категорию, подсудную отныне только особому суду яргу. Именно так был пожалован в монголы знаменитый князь Даниил Галицкий.

    Языковая политика Орды очень напоминала ситуацию в СССР. Языком межнационального общения был кипчакский, родственник современного татарского. Его было достаточно знать, чтобы быть понятым в любом закоулке огромного улуса, протянувшегося от Финского залива и Карпат до Алтая и Каракумов. В то же время можно было прекрасно обойтись без него. Жить в своей общине, судиться у своих судей и по своим законам.

    Веротерпимость в Золотой Орде поражала иностранцев. В ордынской столице была русская епархия, епископ. В Ростове Великом – целая слобода выходцев из степи, один из которых – Петр Ордынский – стал святым Русской церкви. Ростовский князь Глеб Василькович был женат на внучке Батыя.

    Держалось всё на сильной центральной власти, с нею же и закончилось. Для пришедших на смену национальных государств имперские идеи не годились.

    Поэтому у Золотой Орды и нет наследников. Татарстан считает себя наследником Волжской Булгарии, русские привычно ищут истоки в Киевской Руси. Целые регионы, вошедшие в состав России в более позднее время, вообще оказываются без средневековой истории. То же Среднее и Нижнее Поволжье, которое каких-то полтора века назад и Русью не считалось. Говорили – «Низ», имея в виду низовья Волги. А ведь здесь веками жили народы с древней самобытной культурой. Исторические памятники мирового значения исчисляются десятками. В качестве примера приведу тот же Булгар. Не самый, кстати большой памятник эпохи Золотой Орды.

    А какие сокровища спят под землей в бывших ордынских столицах! Из самого последнего открытого – фундамент строения, раскапываемого на месте предполагаемого погребального комплекса недалеко от Астрахани размером 50 на 50 метров. Представляете, какой он был высоты? Неудивительно, что руины видели за два дня пути.

    Решение Казахстана актуализировать наследие Золотой Орды вроде должно радовать. Это ведь наша общая история. Вот только политики в этом всем быть не должно. Для истины это плохо.

    Как заметил поэт и философ Поль Валери: «История – самый опасный продукт, вырабатываемый химией интеллекта... Она заставляет мечтать, она опьяняет народы, порождает у них ложные воспоминания... вызывает у них манию величия и манию преследования и делает нации желчными, нетерпимыми и тщеславными. История оправдывает все что угодно. Она не учит абсолютно ничему, ибо содержит в себе всё и дает примеры всего».

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