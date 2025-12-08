Полосин: Вера в силу единства народа – главный ресурс России

На Всероссийском патриотическом форуме обсудили исторический код нации

Tекст: Антон Антонов

Лекция Полосина «Исторический код нации» прошла в воскресенье на Всероссийском патриотическом форуме в Национальном центре «Россия». В своем выступлении эксперт подчеркнул, что российская идентичность формировалась на протяжении тысячелетней истории через ценности и мировоззрение, которые позволяют стране сохранять суверенитет в современном мире.

Полосин, слова которого приводятся на сайте Национального центра «Россия», пояснил, что наука веками ищет ответы на вопросы о национальном самосознании, и сегодня важно правильно определять ключевые понятия.

«Часто эти понятия используют неправильно. Например, ценности – это не убеждения, а те ориентиры, к которым мы стремимся, даже если не всегда можем им следовать в силу разных обстоятельств. Мировоззрение – не политические взгляды, а фундаментальное понимание мира и своего места в нем. А идентичность ближе всего к патриотизму – понятию, которое сейчас активно развивается в научной среде», – сказал он.

Говоря о том, что определяет нашу идентичность, проректор РАНХиГС обратился к Конституции Российской Федерации.

«Россия – одно из немногих государств с тысячелетней историей. Мы начались не вчера, и это диктует необходимость широкого горизонта планирования. Сегодня идет мировое соревнование: чьи ценности будут определять будущее, и у нас есть все основания предлагать свои, ведь они сформированы из множества испытаний, которые мы прошли», – заявил он.

Лектор выделил ключевые вехи, сформировавшие российскую государственность и стратегию развития: от Крещения Руси, которое заложило систему духовных ориентиров, до опыта с Золотой Ордой, подвига Минина и Пожарского и событий наших дней. Особо Полосин подчеркнул значимость событий 1991 и 2014 годов: «Развал СССР в 1991 году стал мощнейшим геополитическим ударом, а события 2014 года положили начало возвращению нашей силы и заявлению о праве на суверенитет».

По мнению Полосина, главный ресурс и залог национальной устойчивости России – это вера в силу народного единства, основанная на глубоком понимании исторического кода. «Система ломается, когда теряет веру в то, что единство может спасти, – подчеркнул эксперт. – История учит нас простой, но не всегда очевидной истине: когда мы раздроблены, мы входим под внешнее управление, а когда едины, становимся собой».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Всероссийский патриотический форум открылся 7 декабря в Национальном центре «Россия» и объединил более 4 тыс. участников. Темой форума в этом году стала «Герои сквозь века». На форуме собрались ветераны, участники спецоперации на Украине, педагоги, лидеры общественных организаций, волонтеры, представители молодежи из всех регионов России и 24 зарубежных стран.