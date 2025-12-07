Рябков: Россия призвала США удержаться от «сползания» к конфликту с Венесуэлой

Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул, что в Москве происходящее вокруг Венесуэлы вызывает «большую тревогу и обеспокоенность», поскольку ситуация не стабилизируется, а только «нагнетается», передает ТАСС.

Рябков отметил, что напряженность в регионе связана, прежде всего, с попытками Вашингтона утвердить безусловное доминирование – это он назвал «товарным знаком» администрации Трампа. Дипломат напомнил, что между Москвой и Каракасом недавно был подписан договор о стратегическом партнерстве.

По словам Рябкова, Россия и Венесуэла взаимодействуют и оказывают поддержку друг другу на различных международных площадках. «В этот час испытаний мы стоим с Каракасом, с руководством Венесуэлы плечом к плечу. Рассчитываем, что администрация Трампа все-таки удержится от дальнейшего сползания в направлении полноформатного конфликта. Мы ее к этому призываем», – заявил он.

В пятницу американский госсекретарь Марко Рубио сменил приоритеты в своей внешнеполитической деятельности, отказавшись от активного участия в украинской тематике и сосредоточившись на отношениях с Венесуэлой.

Ранее сообщалось, что Венесуэла предусмотрела создание партизанского движения и организацию массовых беспорядков в Каракасе на случай новой военной угрозы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Американский стратостат начал работать в районе побережья Пуэрто-Рико над Карибским морем.