Reuters: Венесуэла подготовила два сценария ответа на возможное нападение США

Tекст: Ольга Иванова

Власти Венесуэлы разработали два варианта действий на случай атаки со стороны США, сообщает ТАСС. По данным агентства, планы предусматривают либо развертывание партизанского сопротивления по всей стране, либо намеренное создание беспорядков в Каракасе для дестабилизации обстановки.

Первая стратегия предполагает использование небольших воинских подразделений в более чем 280 точках по всей Венесуэле. Основная задача таких групп – проводить акты саботажа и использовать другие методы партизанской борьбы.

Второй сценарий, который получил название «анархизация», связан с организацией хаоса в столице. Для этого могут быть привлечены спецслужбы и вооруженные сторонники правящей партии, чтобы сделать страну, по словам источников, «неуправляемой» в случае внешнего вмешательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Американский стратостат начал работать в районе побережья Пуэрто-Рико над Карибским морем.

Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. США концентрируют свои боевые корабли у берегов Венесуэлы.





