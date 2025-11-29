Американский стратостат подняли для круглосуточного контроля неба над Венесуэлой

Эксперты спрогнозировали судьбу Ермака после отставки

Политолог Корнилов: Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском

Tекст: Андрей Резчиков

«У Ермака должность номинальная и не предусмотрена конституцией или особыми законами. То, что Зеленский подмял под Ермака все управленческие функции – стало следствием полной узурпации власти с его стороны», – считает политолог Владимир Корнилов.

Сейчас, когда у Зеленского начались проблемы с парламентом и с внешними спонсорами, возникли трудности и с Ермаком. «Но дальше все будет зависеть от того, что американцы решат делать в его отношении: начнут копать глубже и требовать уголовного преследования Ермака, или же он получит должность «мойщика окон», но при этом останется таким же серым кардиналом, каким он был ранее», – добавил политолог.

Корнилов напомнил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) было создано американцами и находится под их контролем. «Никто без ведома США не может в этой структуре совершить серьезные действия. Неслучайно обыски у Ермака прошли накануне приезда в Киев министра армии США Дэниела Дрисколла. Так что действия НАБУ можно рассматривать как прямое давление Соединенных Штатов на своих слегка распаявшихся марионеток», – пояснил политолог.

Обыски и последующая отставка Ермака – это также и предупреждение самому Зеленскому. Эксперт указал, что у НАБУ есть сотни часов записей фигурантов коррупционного скандала, на этих пленках также присутствует и сам Зеленский. На данный момент была опубликована лишь малая часть этих записей.

«Первым предупреждением был удар по «кошелькам» Зеленского, но если в Киеве сначала притихли, то потом снова начали выкаблучиваться. Тогда последовал удар по Ермаку – второму человеку в стране. А если дальше не поймут, то возьмутся за самого Зеленского», – рассуждает Корнилов.

«Ермак был гвоздем, на котором висела вся власть Зеленского. Поэтому вполне возможно, что Ермак просто уйдет в тень и будет числиться, например, каким-нибудь консультантом. Но я не думаю, что он потеряет доступ к Зеленскому и возможности быть одним из руководителей всего процесса», – добавляет Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

Она считает, что утренние обыски у Ермака и его последующая отставка – это элемент давления на Зеленского, «чтобы он адекватно относился к предложениям президента США Дональда Трампа». «Вполне возможно, что НАБУ готовит подозрение Ермаку. Этот документ сделает его причастным к коррупционным скандалам. Хотя пока НАБУ говорит, что он находится в ранге свидетеля. Ермак уже заявил, что всячески содействует следственным действиям и не оказывает никакого сопротивления», – отметила собеседница.

По ее словам, благодаря внешнему давлению со стороны США киевская верхушка «умерит свои коррупционные аппетиты и временно приостановится схема, по которой они воруют». «Но изменить кардинально систему украинской власти невозможно. Она вся построена на воровстве из бюджета», – полагает эксперт.

«Запад стремится минимизировать коррупционные расходы на содержание Украины. Именно поэтому они захотели немного припугнуть киевскую элиту, чтобы она не так беспредельно разворовывала все, что к ней приходит», – считает правозащитник.

В пятницу вечером Владимир Зеленский сообщил о том, что принял отставку Андрея Ермака с должности главы офиса президента. В видеообращении Зеленский сообщил, что в его офисе состоится «перезагрузка» и поблагодарил Ермака за работу. Консультации по новой кандидатуре запланированы на субботу.

«Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения. Состоится перезагрузка офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», – сказал Зеленский.

Утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски на рабочем месте Ермака и в жилом помещении его офиса. Следственные действия связаны с расследованием коррупции в энергетике. Ранее НАБУ проводило обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и «кошельком» Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины в Израиль, гражданином которого он является.

Пока предъявлено обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.

Издание Financial Times писало, что в случае увольнения Ермака Зеленский может лишиться «козла отпущения» для политических критиков.