Американский стратостат подняли для круглосуточного контроля неба над Венесуэлой

Стратостат США подняли над Карибским морем для контроля неба над Венесуэлой
В районе побережья Пуэрто-Рико над Карибским морем начал работать американский стратостат, способный вести контроль на высоте до 20 километров.
Специальный стратостат, зарегистрированный в США, был поднят над Карибским морем в районе побережья Пуэрто-Рико для постоянного мониторинга воздушного пространства, сообщает ТАСС.
Стратостат функционирует на высоте около 18-20 километров, обеспечивая контроль над авиационным трафиком в зоне, граничащей с Венесуэлой.
Как пояснили в диспетчерской службе района полетной информации «Сан-Хуан», все пользователи воздушного пространства заранее получили уведомления о запуске этого объекта. Подчеркивается, что его задачей является отслеживание ситуации вокруг ключевого района Карибского моря.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и призвал все авиакомпании, пилотов, а также лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков и людьми, учитывать этот запрет.
Вашингтон неоднократно высказывал претензии к властям Венесуэлы в связи с недостаточно решительной борьбой с контрабандой наркотиков. В составе американского военного контингента в Карибском регионе сейчас находятся ударная группа кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомная подводная лодка и более 16 тыс. военнослужащих.
С сентября Вооруженные силы США потопили здесь не менее 20 быстроходных лодок, в результате чего погибли более 80 человек. Американские СМИ сообщают о возможности проведения военных операций на территории Венесуэлы, однако подробностей о них пока не озвучено.
В четверг Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон «очень скоро начнет на суше» борьбу с наркотрафиком из Венесуэлы.
Издание The New York Times заявило о приближении военного конфликта между США и Венесуэлой.
При этом ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность проведения личных переговоров с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро после признания венесуэльских властей террористической организацией.