Axios заявил о намерении Трампа напрямую поговорить с Мадуро

Tекст: Катерина Туманова

«Никто не планирует врываться к нему и стрелять в него или похищать его – на данный момент. Я бы не сказал, что это невозможно, но сейчас это не входит в наши планы. Пока мы будем взрывать лодки, перевозящие наркотики. Мы остановим торговлю наркотиками», – сообщил порталу Axios один из чиновников, знакомый с темой.

В настоящее время США продолжают военную операцию «Южное копье» против наркоторговли в Карибском бассейне, в ходе которой были уничтожены суда, перевозившие наркотики, и погибло не менее 83 человек, отмечается в статье.

Одновременно Госдепартамент расширил основания для американских действий в регионе, признав один из наркокартелей Венесуэлы «иностранной террористической организацией».

Дата возможного телефонного разговора Трампа и Мадуро пока не назначена и находится на стадии планирования. Представители американской администрации осторожны в прогнозах и отмечают, что никакие варианты не исключаются, а диалог будет строиться исходя из имиджа Мадуро как «наркотеррориста».

Эксперты подчеркивают, что Венесуэла длительное время является союзником Китая, России, Ирана и поддерживает проправительственные силы на Кубе. Одной из проблем переговорного процесса может стать возможная угроза Мадуро со стороны его кубинских кураторов в случае ухода из власти. В 2020 году власти США уже обвиняли Мадуро в связях с наркокартелями, однако тот отверг их.

В течение последних лет ключевыми фигурами американской политики на венесуэльском направлении значились Дональд Трамп, Стивен Миллер и Марко Рубио, который ранее предлагал отказаться от военной операции из-за недостатка ресурсов. Операция «Южное копье» изначально создавалась как инструмент борьбы с наркоторговлей, но фактически стала частью стратегии давления на режим в Каракасе.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США начали развертывать свою военную группировку в регионе. Трамп заявлял, что сможет бороться с наркокартелями без официального объявления войны. NYT писала, что Трамп утвердил планы ЦРУ по скрытым операциям в Венесуэле. Мадуро призвал США предотвратить трагедию на континенте.