    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем
    Apple пригрозила санкциями индийским продавцам за перепродажу iPhone в Россию
    Глава ФНС предложил ввести налоговые вычеты для арендаторов жилья
    Против продюсера «Ласкового мая» Разина возбудили дело о мошенничестве
    Суд взыскал в доход России Туапсинский порт и Темрюкский терминал
    Ушаков: Россия ознакомлена с одним из вариантов плана США по Украине
    Газпром: Холода в Европу еще не пришли, а отборы газа из ПХГ уже бьют рекорды
    Польша успешно провела испытания суборбитальной ракеты
    Потомки советского информатора Жоржа Пака получили российские паспорта
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    Игорь Макаров Игорь Макаров Смена повестки G20 подрывает монопольные позиции Запада

    Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем плох и чем хорош цифровой рубль

    Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.

    25 ноября 2025, 03:30 • Новости дня

    Axios заявил о намерении Трампа напрямую поговорить с Мадуро

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп якобы рассматривает возможность личных переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро после признания венесуэльского правительства террористической организацией.

    «Никто не планирует врываться к нему и стрелять в него или похищать его – на данный момент. Я бы не сказал, что это невозможно, но сейчас это не входит в наши планы. Пока мы будем взрывать лодки, перевозящие наркотики. Мы остановим торговлю наркотиками», – сообщил порталу Axios один из чиновников, знакомый с темой.

    В настоящее время США продолжают военную операцию «Южное копье» против наркоторговли в Карибском бассейне, в ходе которой были уничтожены суда, перевозившие наркотики, и погибло не менее 83 человек, отмечается в статье.

    Одновременно Госдепартамент расширил основания для американских действий в регионе, признав один из наркокартелей Венесуэлы «иностранной террористической организацией».

    Дата возможного телефонного разговора Трампа и Мадуро пока не назначена и находится на стадии планирования. Представители американской администрации осторожны в прогнозах и отмечают, что никакие варианты не исключаются, а диалог будет строиться исходя из имиджа Мадуро как «наркотеррориста».

    Эксперты подчеркивают, что Венесуэла длительное время является союзником Китая, России, Ирана и поддерживает проправительственные силы на Кубе. Одной из проблем переговорного процесса может стать возможная угроза Мадуро со стороны его кубинских кураторов в случае ухода из власти. В 2020 году власти США уже обвиняли Мадуро в связях с наркокартелями, однако тот отверг их.

    В течение последних лет ключевыми фигурами американской политики на венесуэльском направлении значились Дональд Трамп, Стивен Миллер и Марко Рубио, который ранее предлагал отказаться от военной операции из-за недостатка ресурсов. Операция «Южное копье» изначально создавалась как инструмент борьбы с наркоторговлей, но фактически стала частью стратегии давления на режим в Каракасе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США начали развертывать свою военную группировку в регионе. Трамп заявлял, что сможет бороться с наркокартелями без официального объявления войны. NYT писала, что Трамп утвердил планы ЦРУ по скрытым операциям в Венесуэле. Мадуро призвал США предотвратить трагедию на континенте.

    22 ноября 2025, 20:39 • Новости дня
    Трамп: Если Зеленскому не нравится мирный план, он может биться до разрыва маленького сердца
    Трамп: Если Зеленскому не нравится мирный план, он может биться до разрыва маленького сердца
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования. В то же время он добавил, что разработанный в Вашингтоне план по урегулированию конфликта на Украине не считается окончательным предложением Киеву.

    «Тогда он (Зеленский) может продолжать сражаться до разрыва его маленького сердца», – сказал Трамп журналистам на Южной лужайке у Белого дома, отвечая на вопрос, что будкт, если Зеленский не примет предложение США, передает РИА «Новости».

    В то же время он отметил, что план урегулирования украинского кризиса, предложенный Вашингтоном, не является окончательным предложением для Киева, передает ТАСС.

    На вопрос о том, стоит ли рассматривать американский вариант урегулирования как последнее слово Вашингтона в переговорах с Украиной, глава государства ответил отрицательно: «Нет».

    Трамп подчеркнул: «Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно». Кроме того, по его словам, США продолжают искать способы завершить конфликт: «Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине или продолжать боевые действия.

    Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки предложенного США плана по Украине.

    Президент Владимир Путин сообщил, что текст новой версии мирного плана поступил в Москву и может лечь в основу урегулирования.

    22 ноября 2025, 13:36 • Новости дня
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России

    Рябков: Стратегическая ошибка Запада в пренебрежении решимостью России

    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решимость России защищать свои интересы стала причиной стратегической ошибки Запада, пренебрегающего невозможностью ее поражения как ядерной державы, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», заявил, что Запад совершает стратегическую ошибку, недооценивая решимость Москвы защищать свои интересы и отрицая невозможность стратегического поражения ядерной державы.

    По словам дипломата, идеологических и концептуальных разногласий между ЕС и США нет – их позиции представляют собой «две стороны одной медали», различия возможны только на уровне тактики. Он считает, что в дальнейшем подобная позиция Запада приведет к необходимости для него искать новые основы сосуществования с Россией.

    Дипломат подчеркнул, что другого фундамента для отношений с Западом, кроме как на принципах равноправного и сбалансированного подхода, быть не может. Любые договоренности возможны только с полным учетом интересов России, добавил Рябков.

    Замминистра также сообщил, что существует признание администрацией Дональда Трампа обоснованности вопросов России относительно первопричин конфликта на Украине. Он отметил, что расширение НАТО к российским границам стало одной из причин нынешнего кризиса, а работа над разрешением конфликта невозможна без обсуждения вопросов прав русских, русского языка и православной церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Рябков заявил, что администрация Дональда Трампа ищет устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, при этом рассматривает вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.

    Также Рябков отметил, что политика угроз санкциями во внешней политике властей США показывает алгоритм использования тактики кнута и пряника против непокорных государств.

    Ранее Дональд Трамп поддержал новый мирный план по Украине.


    24 ноября 2025, 20:03 • Видео
    На что рассчитывает Украина

    Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    23 ноября 2025, 17:58 • Новости дня
    Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского

    Дипломат Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского

    Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Слова Трампа о том, что Зеленский вопреки американскому мирному плану может бороться «изо всех своих маленьких сил», означают, что сейчас речь идет о сроках поражения Украины. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал дипломат Константин Долгов.

    «Дональд Трамп сейчас, по сути, ломает Владимира Зеленского. Очевидно, что американскому президенту надо каким-то образом зафиксировать свои личные бонусы, отсюда и различные словесные обороты в его заявлениях», – пояснил дипломат Константин Долгов.

    Спикер также обратил внимание на действия европейцев. «Они неоднократно вставляли палки в колеса Трампу. И сейчас снова пытаются это сделать. Посмотрим, каким будет исход», – добавил он.

    Рассуждая о формулировке главы Белого дома, которая по смыслу означает, в том числе, «биться из последних маленьких сил», Долгов сказал: «Сил там действительно осталось не так много. И это, по сути, синоним поражения. Другими словами, речь идет о войне до поражения Украины. В этом смысле конкретные формулировки Трампа тут не так важны».

    «Очевидно также, что Брюссель и Киев не примут план Трампа в изначальном виде. Соответственно, документ будет претерпевать изменения. И тут крайне важно понять, насколько эти трансформации будут приемлемы для России в качестве основы для ведения переговоров», – заключил Долгов.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования. Также формулировка, которую использовал глава Белого дома, может трактоваться как «продолжать борьбу изо всех его маленьких сил».

    В то же время он отметил, что план урегулирования украинского кризиса, предложенный Вашингтоном, не является окончательным предложением для Киева, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул: «Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно». Кроме того, по его словам, США продолжают искать способы завершить конфликт: «Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом».

    Позднее американский лидер возмутился тем, что «руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России». Он также подчеркнул, что Штаты по-прежнему продают НАТО огромные партии вооружений для ВСУ, в то время как «жулик Джо отдал все даром, даром, даром, включая «большие» деньги».

    Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге, что в Женеве проходят переговоры представителей европейских стран, США и Киева по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Он также пояснил, что речь идет о работе над документом, который создается на основе 28-пунктного плана, представленного американской администрацией. По его словам, стороны стремятся разработать текст, который был бы достоин одобрения и принятия Украиной на переговорах с Россией. Подробности идеи европейцев пока не разглашаются.

    В пятницу президент России Владимир Путин  заявил , что пауза в процессе урегулирования конфликта на Украине после переговоров на Аляске связана с отказом Украины от мирной инициативы, предложенной Дональдом Трампом. «Полагаю, что именно поэтому появилась и новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», – подчеркнул он.

    Глава государства уточнил, что этот проект может лечь в основу урегулирования, однако предметно данный вопрос не обсуждался. «Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», – предположил президент. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, что это означает для возможного диалога и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашингтоном.

    23 ноября 2025, 05:18 • Новости дня
    Стало известно о подготовке США свержения президента Венесуэлы

    Reuters: США могут предпринять попытку свержения Мадуро в Венесуэле

    Стало известно о подготовке США свержения президента Венесуэлы
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники сообщили о планах США начать новые операции против Венесуэлы, вероятно, включая попытку свержения венесуэльского президента Николаса Мадуро, заявляет Reuters.

    Соединенные Штаты в ближайшие дни планируют начать «новую фазу операций, связанных с Венесуэлой», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Согласно публикации, вероятно проведение тайных действий с целью свержения Мадуро. Однако чиновники подчеркивают, что точные сроки начала новой фазы пока не определены, окончательное решение президент США Дональд Трамп еще не принял.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. США концентрируют свои боевые корабли у берегов Венесуэлы. Самый крупный в мире авианосец USS Gerald Ford прибыл в район Карибского моря.

    24 ноября 2025, 06:44 • Новости дня
    FT узнала о подготовке ЕС к скорому прекращению помощи США Киеву
    FT узнала о подготовке ЕС к скорому прекращению помощи США Киеву
    @ LUDOVIC MARIN/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Воскресные переговоры завершили дипломатический марафон после того как президент США Дональд Трамп потребовал от Украины принять сделку до четверга, добавив, что этот план не является «окончательным предложением» Америки, госсекретарь Марко Рубио позже попытался дистанцировать Вашингтон от этого предложения, но через несколько часов заявил, что его автором были США.

    Один европейский чиновник назвал ситуацию в администрации Трампа «беспорядочной», пишет Financiel Times (FT).

    Газета напоминает, что советники по национальной безопасности из Франции, Германии, Великобритании и ЕС встретились в воскресенье в Женеве со своими американскими и украинскими коллегами, в том числе с Рубио, зятем Трампа Джаредом Кушнером, специальным представителем Стивом Уиткоффом – одним из авторов плана – и министром армии США Дэниелом Дрисколлом, близким союзником вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Они встретились с украинской делегацией во главе с Андреем Ермаком, главой офиса президента Владимира Зеленского, и главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а затем к ним присоединились представители Европы.

    В своем выступлении в воскресенье вечером Рубио сказал, что заверил европейских чиновников в том, что любые элементы плана, напрямую касающиеся Европы или НАТО, будут вынесены на «отдельный трек» переговоров, поскольку требуют участия Европы и НАТО.

    «Европейские страны предприняли арьергардные действия, чтобы замедлить реализацию плана США по оказанию давления на Украину», – пишет газета.

    Один европейский чиновник в беседе с FT выразил опасения, что Трамп может в отчаянии отказаться от поддержки Украины со стороны США, что поставит Зеленского и его страну в опасное положение.

    «Мы, очевидно, готовимся к такому сценарию», – сказал он.

    Европейские дипломаты ожидают, что на следующей неделе Франция, Германия и Великобритания проведут дополнительные встречи. Среди других возможных участников – лидеры Польши, Финляндии и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Мы пытаемся придумать что-то, что можно было бы предложить в качестве встречного условия», – сказал европейский дипломат.

    Напомним, 23 ноября в Женеве прошли переговоры американской и украинской делегаций, по итогам которых обе сторон заявили о продолжении тесной работы по мирному плану.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    По итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. В заключение он напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине. В заявлении Белого дома по итогам переговоров сказано, что тесная работа с Украиной по мирному плану продолжится в ближайшие дни.

    24 ноября 2025, 18:34 • Новости дня
    Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор

    Синьхуа: Си Цзиньпин и Трамп поговорили по телефону

    Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщило агентство Синьхуа.

    В ходе беседы Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения между Китаем и США «в целом оставались стабильными» и продемонстрировали улучшение после личной встречи в Пусане, которая состоялась 30 октября, сообщило Синьхуа, передает ТАСС.

    В октябре Трамп и Си Цзиньпин встретились в Южной Корее. Переговоры лидеров длились 1 час 40 минут.

    24 ноября 2025, 01:25 • Новости дня
    Рубио напомнил о необходимости согласия Москвы с планом по Украине
    Рубио напомнил о необходимости согласия Москвы с планом по Украине
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После очередной части переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине между делегациями США и Украины, госсекретарь США Марко Рубио ответил на вопрос журналистов, будет ли Россия принимать участие в процессе согласования пунктов мирного плана.

    «Ну, очевидно, у россиян есть право голоса, не так ли?! Мы начали этот процесс с того, что изложили наше понимание позиции России, о которой нам сообщали различными способами», – ответил Рубио.

    В Госдепартаменте, по его словам, множество письменных неофициальных документов и материалов, которые долгое время обсуждались по позиции России.

    «Таким образом, независимо от того, к чему мы пришли сегодня, очевидно, что теперь мы должны представить это решение, если сможем достичь соглашения с украинской стороной, российской стороне. Это еще одна часть этого уравнения. Они должны согласиться с этим, чтобы все заработало», – добавил госсекретарь США.

    Напомним, по итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективными из всех.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым прибыла в Швейцарию для обсуждения плана урегулирования, предложенного Дональдом Трампом. В  Женеве представители США и Украины приступили к обсуждению возможных решений ситуации на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    24 ноября 2025, 21:08 • Новости дня
    Трамп рассказал о содержании беседы с Си Цзиньпином

    Трамп назвал хорошим разговор с Си Цзиньпином

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о содержании своего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

    По словам американского лидера, диалог был продуктивным и касался широкого круга тем, среди которых особое место заняли ситуация на Украине и вопросы, связанные с Россией, передает ТАСС.

    «У меня был очень хороший телефонный разговор с председателем КНР Си [Цзиньпином]. Мы обсудили много вопросов, включая Украину и Россию, фентанил, соевые бобы и другую сельхозпродукцию», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Напомним, Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор. В ходе беседы глава КНР подчеркнул, что возвращение Тайваня Китаю является ключевой частью международного порядка.

    23 ноября 2025, 18:31 • Новости дня
    Трамп назвал украинское «руководство» неблагодарным за поддержку США

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп обвинил украинское руководство в отсутствии благодарности за предоставленные США усилия, выделив слово «руководство» в кавычках.

     Трамп обвинил нынешнее «руководство» Украины в неблагодарности за усилия США. В своем сообщении в социальной сети Truth Social бывший президент США отметил: «Украинское «руководство» не выразило никакой благодарности за наши усилия».

    Трамп не стал уточнять, идет ли речь об усилиях Вашингтона по урегулированию конфликта или поддержке страны в целом. Однако его высказывание прозвучало на фоне продолжающейся дискуссии в американском обществе о целесообразности и объеме помощи, оказываемой Киеву.

    Кроме того, Трамп обвинил Киев и предыдущее руководство Соединенных Штатов в развязывании конфликта на Украине.

    Ранее сообщалось, что европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.

    Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.


    24 ноября 2025, 04:25 • Новости дня
    NYT заявила об изменениях в мирном плане Трампа после переговоров в Женеве

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на то, что обе стороны женевских переговоров заявили о невероятно «эффективных и конструктивных переговорах», американский президент Дональд Трамп заявлял, что хочет получить ответ Украины на мирный план к четвергу, не исключая возможности продления срока, «если все будет идти хорошо», пишет NYT, сообщая о некоторых изменениях в плане Трампа.

    «По словам западного чиновника, осведомленного о ходе переговоров, украинские и американские официальные лица уже обсуждали изменения в плане из 28 пунктов до встречи в Женеве. Чиновник заявил, что рабочая версия теперь отличается от той, что опубликовал в четверг украинский депутат», – сказано в материале New York Times (NYT).

    Упомянутым украинским депутатом является внесенный в российский список террористов и экстремистов Алексей Гончаренко, который выложил в Telegram-канале документ, который называл переведенным на украинский язык новым мирным планом США по Украине.

    Напомним, 23 ноября в Женеве прошли переговоры американской и украинской делегаций, по итогам которых обе сторон заявили о продолжении тесной работы по мирному плану.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    По итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. В заключение он напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине.

    24 ноября 2025, 00:45 • Новости дня
    Дуров счел правомерной версию о причастности Франции к покушению на Кирка

    Tекст: Катерина Туманова

    Сооснователь Telegram Павел Дуров высказался о версии американской публицистки и политактивистки Кэндис Оуэнс о причастности Франции к покушению на соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка.

    «Изучив все, что Чарли Кирк когда-либо говорил о Франции Макрона, я нахожу информацию Кэндис [Оуэнс] о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной. Чарли даже призывал ввести 300-процентные пошлины для Франции, пока обвинения против меня не были сняты», – написал Дуров в соцсети Х.

    Он сделал репост реплики Чарли Кирка в те дни, когда Франция задержала предпринимателя к своему высказыванию.

    «Президент Трамп должен объявить о планах введения 300-процентных пошлин на французское вино, если с Павла Дурова немедленно не будут сняты все обвинения. Если Европа собирается сажать в тюрьму руководителей платформ, где процветает свобода слова, последствия должны быть жесткими и болезненными», – говорилось в посте Кирка.

    Напомним, 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк  скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

    Илон Маск в день панихиды метафорической фразой объяснил причину убийства Чарли Кирка. А гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев приложил видео с ответами Чарли Кирка на вопросы об украинском кризисе, назвав его самым пророссийским консерватором США. Трамп посмертно присвоил Чарли Кирку высшую гражданскую награду США.

    23 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Рубио назвал переговоры США и Украины в Женеве наиболее эффективными из всех

    Рубио назвал переговоры США и Украины в Женеве наиболее эффективными

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые состоялись в Женеве между делегациями США и Украины, американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что этот раунд оказался одним из самых результативных.

    «По моему личному мнению, у нас были, пожалуй, самые продуктивные и содержательные встречи за все время нашего участия в этом процессе, с самого начала. У нас есть очень хороший рабочий продукт, который уже был создан на основе вклада всех заинтересованных сторон, и теперь мы смогли проработать некоторые из этих пунктов шаг за шагом», – цитирует Госдепартамент заявление Рубио для прессы.

    Он отметил, что стороны добились значительного прогресса, и команды разошлись по своим комнатам, чтобы проработать дополнительные предложения, которые были получены на переговорах.

    «Поэтому мы работаем над внесением некоторых изменений, некоторых корректировок в надежде на дальнейшее сокращение разногласий и приближение к чему-то, что устраивает как Украину, так и, очевидно, Соединенные Штаты», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым прибыла в Швейцарию для обсуждения плана урегулирования, предложенного Дональдом Трампом. В  Женеве представители США и Украины приступили к обсуждению возможных решений ситуации на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    24 ноября 2025, 01:55 • Новости дня
    Reuters узнало о готовности ЕС вернуть Россию в G8 в контрплане по Украине

    Reuters узнало о готовности ЕС вернуть Россию в G8

    Tекст: Катерина Туманова

    В одном из пунктом европейского контрпредложения к проекту мирного плана Соединенных Штатов по Украине, состоящему из 28 пунктов, есть гарантия возвращения России в G8.

    Встречное предложение, подготовленное европейскими державами – Британией, Францией и Германией, берет за основу план США, но затем прорабатывает его пункт за пунктом с предлагаемыми изменениями и изъятиями, сообщает Reuters, располагая текстом полного контрплана ЕС.

    «13. Россия будет постепенно реинтегрирована в мировую экономику <...> c. Россию снова пригласят в G8», – говорится в одном из пунктов плана.

    При этом в подпункте а. уточняется, что смягчение антироссийских санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом конкретном случае.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа решила разработать контрпредложение по урегулированию на Украине. Условия для возвращения России в формат G8 не сложились, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на полях саммита G20.

    23 ноября 2025, 23:25 • Новости дня
    Пушков объяснил, почему Трамп не дождется от Киева благодарности за усилия

    Пушков объяснил, почему Трамп не дождется благодарности за свои усилия от Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп напрасно ждет благодарности от киевских властей за его усилия по спасению Украины, так как предыдущая администрация Джо Байдена и руководители ЕС утвердили Украину во мнении, что ей все должны, считает сенатор Алексей Пушков.

    «Весь мир должен ее понимать, финансировать, вооружать и поддерживать. То есть, Украина «благодаря» нынешнему «руководству»" (уже и Трамп ставит это слово в кавычки), по уши ввязалась в войну с куда более мощной Россией, чего, по убеждению Трампа, не надо было даже начинать, войну предсказуемо проигрывает, а теперь ждет, что ее будут из этого положения вытаскивать», – пишет сенатор в Telegram-канале.

    При этом Пушков недоумевает, почему это должны делать, и тут же отвечает.

    «Безумие евролидеров, стремящихся и далее вбрасывать в украинскую топку десятки миллиардов евро, ограничивается европейским континентом, а Трамп впадать в байденовское безумие, судя по всему, не намерен. Украина же готова только требовать и требовать. Чувство благодарности? Not in Kiev, Mr. Trump», – иронично резюмирует сенатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования. Кроме того, он назвал украинское «руководство» неблагодарным за поддержку, не уточняя, за какую именно и используя кавычки в слове «руководство».

    24 ноября 2025, 02:10 • Новости дня
    Белый дом сообщил о продолжении тесной работы с Украиной по мирному плану

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам встречи делегаций США и Украины в Женеве было составлено совместное заявление, в котором обе стороны договорились продолжать тесное сотрудничество в ближайшие дни.

    «США и Украина договорились продолжить интенсивную работу над совместными предложениями в ближайшие дни. Они также будут поддерживать тесный контакт со своими европейскими партнерами по мере продвижения процесса. Окончательные решения в рамках этого процесса будут приняты президентами Украины и США», – приводит Белый дом текст совместного заявления.

    Отдельно в заявлении выделена благодарность украинской делегации США и лично президенту Дональду Трампу за «неустанные усилия, направленные на прекращение войны и человеческих жертв».

    Отмечается, что обе делегации согласились с тем, что встреча в Женеве оказалась конструктивной и эффективной, нацеленной на поиск долгосрочного прочного мира.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым прибыла в Швейцарию для обсуждения плана урегулирования, предложенного Дональдом Трампом. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    По итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективными из всех. В заключение он напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине.

    Окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в Вашингтон
    Подростку предъявили обвинение после нападения с ножом на охранника в Москве
    Колесник: Брать наш боевой корабль на таран у Британии не хватит духу
    Си Цзиньпин назвал возвращение Тайваня частью послевоенного порядка
    Глава МИД Литвы призвал срочно конфисковать российские активы
    Комментатор Шнякин передал слова Алдонина из клиники
    Брижит Бардо госпитализировали во Франции

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Если восемь лет назад доходы бюджета делились 50 на 50, то теперь 70 на 30, заявили в ФНС. Сырьевой российскую экономику теперь не назовешь так однозначно. Что изменилось? Подробности

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Европа предложила абсурдный план урегулирования на Украине

    Европа пытается выиграть время. По мнению экспертов, именно поэтому представители ЕС и Британии разработали встречный план по украинскому урегулированию. Так, территориальные переговоры предлагается вести по текущей линии боевого соприкосновения и после прекращения огня, а вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса. Зачем ЕС понадобился очередной нереализуемый план? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными словами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • Православный календарь на 2026 год: главные праздники и посты для верующих

      Издательство Московской Патриархии опубликовало официальный православный календарь на 2026 год с датами всех церковных праздников и постов, которые будут определять духовную жизнь миллионов верующих в России.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

