В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.13 комментариев
Трамп: До 95% вопросов удалось урегулировать в ходе переговоров по Украине
При переговорах с лидерами Европы и Владимиром Зеленским получилось добиться согласия по большинству вопросов украинского урегулирования, заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы покрыли, можно сказать, 95% (вопросов урегулирования конфликта на Украине). Я не знаю, сколько процентов, но мы добились большого прогресса», – цитирует Трампа РИА «Новости».
До этого Трамп заявлял, что не исключает возможного референдума для мирного урегулирования на Украине. Он пояснял, что в ходе переговоров не шла речь о перемирии и остановке огня для проведения референдума.