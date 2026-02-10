Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
США решили передать Азербайджану катера для защиты территориальных вод
В рамках развития стратегического партнерства США предоставят Азербайджану катера для укрепления охраны территориальных вод и поддержки безопасности региона.
США намерены поставить Азербайджану новые катера для усиления защиты территориальных вод, передает РИА «Новости». Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время совместного выступления с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на церемонии подписания хартии о стратегическом партнерстве.
«Мы направим Азербайджану новые катера, чтобы помочь с защитой его территориальных вод», – заявил Вэнс. Он также подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на укрепление экономических связей между двумя странами, что, по его мнению, поспособствует закреплению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Вэнс анонсировал новый инфраструктурный проект, получивший неофициальное название «дорога Трампа для международного мира и процветания». Инициатива нацелена на соединение двух частей Азербайджана и развитие сотрудничества в сфере природных ресурсов и критически важных минералов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства. Детали соглашения пока не раскрываются.