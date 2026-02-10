Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
Из-за ограничений в Сочи семь рейсов направились на запасные аэродромы
Семь рейсов перенаправлены на запасные аэродромы из-за введенных ограничений на полеты, сообщили в сочинском аэропорту.
В частности, рейсы FV-6602, DP-338 и FV-6562 отправились во Владикавказ, SU-1126 и FV-6875 – в Грозный, DP-344 – в Нальчик, а SU-1140 – в Махачкалу, передает РИА «Новости».
В аэропорту сообщили, что обстановка в терминале спокойная, температурный и санитарный режимы соблюдаются в соответствии с установленными нормами. Также организована уборка и контроль чистоты мест размещения пассажиров.
Пассажирам задержанных рейсов предоставляются напитки и питание. В случае длительных задержек авиаперевозчики готовы предложить размещение в гостиницах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи.