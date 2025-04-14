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    14 апреля 2025, 14:14 • В мире

    НАТО выбрало новое направление для военного столкновения с Россией

    НАТО выбрало новое направление для военного столкновения с Россией
    @ Frederic Petry/Hans Lucas/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Вербинина

    Помимо концентрации войск в странах Прибалтики, НАТО обратило дополнительное внимание на южное направление – Румынию и украинское побережье Черного моря. Под лозунгом защиты от «российской угрозы» проводятся мероприятия, облегчающие применение крупных группировок войск на данном участке. И похоже, что уже выбрана страна, которая будет за это применение отвечать.

    Французские военные картографы отчитались, что составили подробнейшую трехмерную карту территории на границе Румынии, Молдавии и Украины. Эта часть континента привлекла особенное внимание по той причине, что находящиеся здесь Фокшанские ворота – коридор между предгорьями Карпат и Дунаем – может быть однажды использован российской армией для наступления. По крайней мере, так заявляют в НАТО. А так как спутники в условиях войны могут быть уничтожены, надежнее заранее запастись максимально подробной картой местности.

    Во Франции картографы составляют отдельную воинскую часть, которая насчитывает около 350 человек и, как пишет «Фигаро», «участвует как в операциях, так и в их планировании». На этот раз цель их миссии объяснена предельно прозрачно: «Союзникам были необходимы обновленные данные о возможном поле боя». Мосты, дороги, укрытия, объекты инфраструктуры и т. д. – все это необходимо знать для размещения систем вооружения и передвижений военной техники.

    Между прочим, французский президент Эммануэль Макрон и в целом французское руководство всего лишь три года назад, весной 2022-го, заверяли граждан, что «Франция не находится в состоянии войны с Россией». Местные СМИ также убеждали, что опасаться французам совершенно нечего, им не угрожает отправка в зону боевых действий и вообще какое-либо соприкосновение с военной реальностью.

    Однако в марте этого года вдруг выяснилось, что граждан ЕС, включая Францию, собираются осчастливить «наборами для выживания», а также целым учебником на ту же тему. Хотя СМИ и сообщали, что это делается на случай стихийных бедствий, им пришлось признать, что это делается и на случай войны. С кем – это тоже секрет Полишинеля: само собой, с Россией.

    То, что Европа в целом и Франция в частности готовятся к войне, чувствуется во всем: и в риторике, и в демонизации всего российского, и в наращивании объемов военного производства, и в количестве военных маневров. Наконец, в подготовке граждан к мысли, что их ждет война – когда им начинают внушать, что они обязаны запастись наборами для выживания.

    На 2025 год НАТО, частью которого является Франция, запланировало 107 военных учений. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала план перевооружения Европы на 800 миллиардов евро. На французское военное производство льется золотой дождь – одни гаубицы «Цезарь», которые в 2022-м производились по две штуки в месяц, в этом году будут выпускаться по восемь штук в месяц, и это еще не предел.

    Также Франция пытается сократить отставание от России в передовых видах оружия. В 2023 году прошли испытания гиперзвукового управляемого боевого блока Vmax, а к 2035 году запланирован выпуск гиперзвуковых ракет ASN4G, способных нести ядерные боеголовки.

    Что касается численности французских вооруженных сил, то уже раздаются голоса, что Франции следует равняться на Польшу, чья армия уже сейчас считается самой большой среди стран ЕС. Больше солдат, больше резервистов, больше оружия, больше милитаризации. Основание всегда выдвигается одно и то же: «российская угроза».

    При этом качество уже имеющейся французской армии вызывает вопросы. Например, в Африке под предлогом борьбы с терроризмом французы еще недавно держали свои военные контингенты чуть ли не во всех своих бывших колониях, но когда их просто и без всяких затей выставили за дверь, убрались, поджав хвост. Заявленных целей они не достигли, и толку от них было, прямо скажем, немного. Если же брать период после окончания Второй мировой войны и посмотреть историю реальных больших противостояний, то французов били везде – и во Вьетнаме, и в Алжире. Поэтому они стремятся выступать на стороне кого-то более сильного (чаще всего это США), и отсюда же их стремление держать оборону подальше от Франции.

    Если говорить о французском присутствии в Румынии, то в румынском городе Чинку (Cincu) с 2022 года размещено около тысячи французских солдат, и можно с натяжкой сказать, что Франция таким образом пытается защитить своих граждан на дальних подступах. С натяжкой – потому что Чинку находится точно в центре страны, а молдавско-румынско-украинская граница пролегает довольно-таки далеко. Но ожидание военных действий России против Европы – в том числе на территории Румынии – стало для Запада чем-то вроде идеи фикс, которая деятельно поддерживается и румынскими СМИ.

    «Сценарии войны: что произойдет, если Россия нападет на Румынию», – уже в заголовке рассуждал несколько недель назад популярный румынский портал Digi24. Если верить ему, «НАТО срочно направит в нашу страну тысячи солдат. Планы обороны альянса предусматривают отправку 100 000 солдат на передовую в течение первых 10 дней после атаки… В течение максимум 30 дней (день 10-й – день 30-й) НАТО должно бросить в бой около 200 000 солдат… В случае затяжного конфликта (число солдат), отправленных в атакованную страну, может дойти до полумиллиона».

    И самое главное: «Все эти ограничения и сроки будут проверяться в течение 2025 года. Это будет один из годов с наибольшим количеством учений (альянса), и Румыния является главной точкой на карте этих учений».

    Румынские СМИ умело поддерживают градус напряженности.

    «Владимир Путин готовится атаковать НАТО: «Опасность этого реальна к 2030 году», – под таким заголовком 11 апреля вышел материал на популярном румынском портале Libertatea. Ссылаясь на еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, который требует увеличения инвестиций в военный сектор, издание пишет, что «никто не избежит уничтожения, если Путин нападет».

    На этом милитаристском фоне голоса сомневающихся и тем более тех, кто протестует против такой политики, едва слышны, но они есть. Так, 95-летний немецкий философ Юрген Хабермас опубликовал пространное эссе, которое было перепечатано в испанской прессе. Хабермас родился в 1929-м, успел застать правление Гитлера, и нынешняя милитаризация Европы в целом и Германии в частности всерьез его тревожит.

    Как он пишет, «вызывает беспокойство ограниченная точка зрения, с которой обсуждаются... усилия по перевооружению немецкой армии в обстановке острой неприязни к России… Потому что при этом перевооружении, запланированном на долгосрочную перспективу, речь идет не непосредственно о судьбе Украины.... и не о возможной или мнимой нынешней опасности для стран НАТО со стороны России.

    Общая цель этого перевооружения – скорее экзистенциальное самоутверждение Европейского союза, который Соединенные Штаты, возможно, перестанут защищать в геополитической ситуации, которая стала непредсказуемой».

    Если Хабермаса еще цитировали за пределами его страны (и даже перевели на испанский), то напечатанное в Corriere della Sera обращение итальянских ученых прошло незамеченным, даже несмотря на то, что его подписали 2500 человек. В нем они горячо высказались против программы перевооружения Европы и прямо указали, что «сильная милитаризация не защищает мир; она приводит к войне».

    «Последнее, что нам нужно, это чтобы Старый Континент (то есть Европа) превратился из маяка стабильности и мира в нового военачальника. Si vis pacem para pacem. Если вы хотите мира, вы должны строить мир, а не войну», – говорится в обращении.

    Однако пока события продвигаются ровно в противоположном направлении. И если до последнего времени НАТО накачивало войсками прежде всего северные рубежи соприкосновения с Россией – Прибалтику и Польшу, то теперь дошло и до южных направлений. В Прибалтике базируются немецкие и американские войска, а за южное направление, судя по всему, будет отвечать Франция.

    Граница с Россией – Днепр и Херсон – здесь уже вовсе не так далека. Судя по проводимой рекогносцировке, Франция не исключает прорыва российских войск по побережью Черного моря. А картографирование вполне может быть подготовкой к встречному удару, вплоть до интервенции в Одессу – как об этом и предупреждал недавно российский МИД.

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