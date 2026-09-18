США выдали визы иранской делегации на Генассамблею ООН

Tекст: Катерина Туманова

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила выдачу въездных документов иранской делегации для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

«В соответствии с нашими обязательствами как страны, принимающей штаб-квартиру, основной состав делегации иранского режима сможет принять участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. На делегацию будут распространяться ограничения на передвижение, а также запрет на покупку предметов роскоши и других товаров», – заявили в Госдепартаменте.

Разрешение на въезд получили только президент Масуд Пезешкиан, министр иностранных дел Аббас Аракчи и необходимый технический персонал.

В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Общие прения состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ульянов обвинил Запад в визовом беспределе против делегации Ирана. Власти Ирана выразили протест Австрии из-за отказа выдать въездную визу на саммит МАГАТЭ вице-президенту Мохаммаду Эслами.



