История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.13 комментариев
США выдали визы иранской делегации на Генассамблею ООН
Американские власти выдали визы президенту Ирана Масуду Пезешкиану и министру иностранных дел Аббасу Аракчи для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила выдачу въездных документов иранской делегации для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».
«В соответствии с нашими обязательствами как страны, принимающей штаб-квартиру, основной состав делегации иранского режима сможет принять участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. На делегацию будут распространяться ограничения на передвижение, а также запрет на покупку предметов роскоши и других товаров», – заявили в Госдепартаменте.
Разрешение на въезд получили только президент Масуд Пезешкиан, министр иностранных дел Аббас Аракчи и необходимый технический персонал.
В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Общие прения состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ульянов обвинил Запад в визовом беспределе против делегации Ирана. Власти Ирана выразили протест Австрии из-за отказа выдать въездную визу на саммит МАГАТЭ вице-президенту Мохаммаду Эслами.