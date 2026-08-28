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    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

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    28 августа 2026, 14:30 • Новости дня

    ООН забила тревогу из-за массовой гибели лесов в Европе

    Зафиксировано масштабное усыхание европейских лесов из-за жары

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальная засуха, нашествие короедов и болезни привели к катастрофическому повреждению десятков миллионов гектаров зеленых насаждений на европейском континенте.

    Экстремальные погодные условия спровоцировали масштабный экологический кризис, передает ТАСС.

    В Европейской экономической комиссии ООН подчеркнули крайнюю серьезность ситуации. «Сочетание продолжительной засухи, экстремальной жары, риска лесных пожаров, роста численности короедов и распространения болезней среди лесных деревьев приводит к беспрецедентному усыханию лесов в регионе», – говорится в заявлении организации.

    В Центральной и Западной Европе наблюдается сильное опадение листвы на фоне рекордного за шесть десятилетий дефицита осадков. Ежегодно от непогоды, насекомых и болезней страдает до 73 млн га лесных массивов. Городские насаждения также гибнут от нехватки воды, что угрожает качеству воздуха и здоровью людей.

    Минувшим летом европейские страны столкнулись с аномальным потеплением, когда температура превышала 40 градусов. Служба Copernicus признала прошедший июнь самым жарким за всю историю наблюдений. По данным газеты Financial Times, затраты государств Евросоюза на тушение природных пожаров в этом году уже превысили три млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятая за год волна аномальной жары спровоцировала масштабные лесные пожары в странах Европы.

    Европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордные температуры в западной части континента.

    Финансовые потери пяти европейских государств от экстремальных погодных условий составили более 3 млрд евро.

    25 августа 2026, 19:12 • Новости дня
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    @ Antti Aimo-Koivisto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента Финляндии Александера Стубба, комментируя его высказывания о возможности нанесения ударов по российской инфраструктуре.

    Поводом для резкой критики послужило заявление финского лидера о том, что атаки Украины на объекты российского маркетплейса Wildberries являются разумной военной стратегией.

    «Все-таки президент Финляндии реальный дебил. Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса», – написал Медведев в своем канале в Max.

    По словам замглавы Совбеза, Стубб не изменился с тех времен, когда возглавлял финское Министерство иностранных дел.

    «Впрочем, он был таким ещt тогда, когда работал главой финского МИД. Хорошо его помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект…» – добавил Медведев.

    Напомним, финский лидер назвал удары по складам маркетплейса способом принуждения России к переговорам.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник обвинил политика в оправдании военных преступлений Киева.

    Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин увидел в этих призывах попытку срыва мирных инициатив.

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    27 августа 2026, 20:13 • Новости дня
    Лукьянов: Европа паразитировала на других, а теперь не получается

    Европа долгое время строила экономическую модель за счет преимуществ, полученных от других стран, но теперь такая система перестала работать, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя слова Урсулы фон дер Ляйен, что факторы, обеспечивавшие рост экономики ЕС, больше не действуют.

    «Называя вещи своими именами, Европа до недавнего времени паразитировала на других. А теперь уже не получается. Своего же ничего нет. Как минимум, недостаточно для нормального развития. Самокритика достойная уважения», – написал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Ранее фон дер Ляйен заявила на бизнес-форуме в Париже, что экономическая модель Евросоюза столкнулась с изменением условий. По ее словам, Европа больше не может рассчитывать на прежние преимущества, включая дешевую импортную энергию, открытую мировую торговлю, американскую защиту и технологическое лидерство Запада.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    28 августа 2026, 00:28 • Новости дня
    Торговое судно загорелось и затонуло после атаки у берегов Румынии

    Торговое судно загорелось и затонуло у берегов Румынии

    Tекст: Катерина Туманова

    Торговое судно под флагом Доминиканской Республики затонуло в исключительной экономической зоне Румынии в Черном море после пожара, вызванного ударом неясного происхождения.

    «В четверг, 27 августа, около 19.00, сотрудники пограничной полиции береговой охраны получили сообщение о пожаре на борту коммерческого судна, находящегося в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 20 морских милях к юго-востоку от Сфынтул-Георге», – сообщили сотрудники пограничной полиции порталу News.ro.

    По словам президента Румынии Никушора Дана, который пребывает в Молдавии, вечером произошел инцидент на границе, но за пределами территориальных вод страны.

    «Корабль был атакован. К счастью, члены экипажа были спасены. Береговая охрана оперативно вмешалась, никто не пострадал. В него ударили, и, похоже, он затонул. На данный момент мы не знаем, кто это сделал и почему, будет проведено расследование», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкое грузовое судно атаковано дронами ВСУ в Черном море. Судно с китайскими моряками пошло ко дну в Бенгальском заливе. В середине июля в Бенгальском заливе затонули два судна с беженцами.

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    28 августа 2026, 02:15 • Новости дня
    В Швейцарии заявили о перспективе отмены антироссийских санкций
    В Швейцарии заявили о перспективе отмены антироссийских санкций
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители Швейцарии проголосуют в конце сентября за закрепление вечного вооруженного нейтралитета страны и отказ от односторонних экономических ограничений, что лишит ее возможности поддерживать санкции против кого-либо.

    На сентябрьском референдуме в Швейцарии жители проголосуют, стоит ли усилить стране политику нейтралитета настолько, чтобы закрепить в Конституции принцип вечного вооруженного нейтралитета и запрет на любые санкции, в том числе против воюющих стран.

    «Таким образом, в частности, станет невозможным присоединение к санкциям ЕС, подобным тем, которые Евросоюз вводит против России с февраля 2022 года. Исходя из формулировок инициативы, также следует предполагать, что в случае ее принятия уже действующие санкции против воюющих государств должны будут отменить», – заявила «Известиям» представитель МИД Швейцарии Леа Цюрхер.

    По последним данным, сторонников инициативы меньше, чем противников. Но в российском посольстве указали на то, что Берн может сохранить возможность поддерживать санкции против России даже при усилении политики нейтралитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Берне Сергей Гармонин указал на разрушение независимого статуса Швейцарии. Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский констатировал полную утрату Швейцарией нейтралитета.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об изменении швейцарского нейтралитета в пользу Киева.

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    25 августа 2026, 16:05 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали заморозки в шести российских регионах

    Гидрометцентр: В конце лета в шести российских регионах ожидаются заморозки

    Tекст: Ольга Иванова

    В конце лета жителей ряда российских субъектов ожидает резкое похолодание с понижением температуры ниже нуля и осадками в виде мокрого снега, сообщили в Гидрометцентре.

    В последние дни лета на территории Магаданской, Иркутской, Мурманской и Кировской областей, а также в Якутии и Забайкальском крае ожидается минусовая температура, передает РИА «Новости».

    «С 27 по 28 августа в Мурманской области ожидаются ночные заморозки до минус двух градусов, на севере Иркутской области температура ночью до минус трех градусов, а в Магаданской области до минус шести градусов», – рассказали специалисты Гидрометцентра.

    Синоптики добавили, что 26 августа в Забайкальском крае похолодает до минус двух градусов, а 28 августа в Кировской области столбики термометров опустятся до минус одного градуса. Также на юге Якутии ожидается до минус пяти градусов, а на арктическом побережье региона прогнозируется дождь с мокрым снегом и ветер скоростью от 18 до 23 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в Магаданской области выпал летний снег.

    В конце мая синоптики ожидали ночные заморозки в Московском регионе.

    Зимой метеорологи прогнозировали сорокаградусные морозы на северо-востоке Якутии.

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    27 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    Стало известно о рекордном таянии ледников в европейских Альпах

    New Scientist: Аномальная жара приведет к рекордному таянию ледников в Альпах

    Стало известно о рекордном таянии ледников в европейских Альпах
    @ IMAGO/Michelangelo Oprandi/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за аномальной жары альпийские ледники могут побить рекорд таяния, что грозит обмелением крупнейших европейских рек и разрушительными горными обвалами.

    После серии рекордных летних волн тепла ледники в Альпах теряют массу беспрецедентными темпами, передает New Scientist.

    Только с поверхности Ронского ледника растаяло более девяти метров льда. По прогнозам синоптиков, высокие температуры могут сохраниться и осенью.

    «Я слежу за тем, чтобы они были просверлены достаточно глубоко, чтобы выжить. За исключением случаев, когда у нас такие особые условия, как этим летом», – рассказал исследователь Андреас Баудер из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Он отметил, что таяния было слишком много.

    Ученые предупреждают, что в 2026 году потери льда могут превысить рекордные показатели 2022 года, когда из-за сахарской пыли растаяло 6% всех альпийских ледников. За последние 50 лет в Швейцарии уже исчезло более тысячи ледников, что составляет 40% от их общего числа. Этим летом могут растаять еще 30 ледников.

    Ронский ледник, питающий одноименную реку, потерял 30 млн тонн льда только в этом году. Сокращение ледников угрожает уровню воды в крупнейших реках Европы, включая Рону, По, Рейн и Дунай. Это может привести к проблемам с гидроэнергетикой, охлаждением атомных станций и судоходством, а также усугубить будущие засухи.

    Вместе с ледниками оттаивает и вечная мерзлота, что повышает риск катастрофических обвалов. В мае 2025 года обрушение ледника Бирч привело к сходу 20 млн тонн камней и льда. Эксперты подчеркивают необходимость перехода от попыток сохранить ледники к мониторингу для предотвращения стихийных бедствий, так как при текущей климатической политике более 97% альпийских ледников исчезнут к 2100 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальный зной досрочно завершил сезон на итальянском леднике Стельвио.

    Ученые спрогнозировали пик сокращения числа ледников на середину этого столетия.

    Ранее массовый обвал ледника на юге Швейцарии частично разрушил небольшую деревню Блаттен.

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    27 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Синоптик рассказал о заморозках в центральных регионах в последние дни лета

    Синоптик Леус: В ЦФО ожидаются самые холодные ночи лета

    Tекст: Денис Тельманов

    Жителей центральных регионов ожидают заморозки и резкое снижение температуры до отрицательных значений в темное время суток до конца текущей недели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «ЦФО ждут самые холодные ночи нынешнего лета… Ближайшие три ночи в регионе станут самыми холодными за все нынешнее лето», – приводит слова Леуса РИА «Новости».

    Специалист отметил, что в Москве до конца недели ночная температура составит от семи до десяти градусов тепла. В Подмосковье воздух остынет до плюс трех градусов.

    В Калужской и Тверской областях ожидается от двух до семи градусов тепла, а в Ивановской области столбики термометров могут опуститься до нуля.

    Самым холодным регионом станет Костромская область, где возможны первые заморозки до минус одного градуса. Днем погода останется комфортной, воздух прогреется до 23 градусов, а на юге округа – до 25 градусов тепла.

    С началом следующей недели в центральные регионы придут дожди и плотная облачность. Это остановит ночное выхолаживание, благодаря чему в темное время суток станет заметно теплее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе в начале текущей недели.

    В середине августа метеоролог Евгений Тишковец сообщил о потеплении после самого холодного дня лета. Годом ранее специалист Татьяна Позднякова предупредила о сохранении прохладных ночей до наступления осени.

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    26 августа 2026, 01:20 • Новости дня
    Замглавы Пентагона Колби посетил Европу для продвижения инициативы «НАТО 3.0»

    Tекст: Антон Антонов

    Замминистра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби проводит эту неделю в Европе, где встречается с военным и политическим руководством союзников по НАТО, продвигая американскую инициативу «НАТО 3.0», сообщает Пентагон.

    «Заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби находится на этой неделе в Европе для взаимодействия с высокопоставленными военными и правительственными чиновниками и продвижения американской повестки «НАТО 3.0», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Поездка Колби охватывает Германию и Бельгию. В Штутгарте он проведет переговоры с командованием сил США в Европе и Африке, в Монсе посетит штаб стратегического командования операций НАТО, а в Брюсселе выступит с брифингом перед Североатлантическим советом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, идею перезапуска альянса по модели времен холодной войны Колби впервые озвучил в феврале. Колби выступил в Брюсселе с требованием к европейским партнерам увеличить расходы на оборону в рамках новой концепции блока.

    Пентагон начал обзор размещения американских войск в Европе для ускорения передачи ответственности за безопасность региона союзникам по НАТО.

    Генсек альянса Марк Рютте заявил о крупнейшей в истории трансформации организации в формат «НАТО 3.0».

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    27 августа 2026, 22:46 • Новости дня
    Синоптик Позднякова предупредила о заморозках в Москве

    Синоптик Позднякова спрогнозировала ночные заморозки в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Первые осенние заморозки в Московском регионе ожидаются во второй декаде сентября, однако до этого времени жителей столицы ждет теплая погода, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    «Сейчас похоже, что если ночные заморозки и будут случаться в этом году, то это произойдет, скорее всего, во второй декаде сентября», – сказала она РИА «Новости».

    Синоптик уточнила, что на текущий момент холодных ночей в Московском регионе не прогнозируется.

    Ранее метеоролог сообщала, что в первые дни сентября жителей столицы ждет комфортная погода с температурой воздуха до +25 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уходящий август вошел в двадцатку самых теплых месяцев за всю историю наблюдений. Синоптик Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе, при этом назвав слухи об окончании метеорологического лета в Москве преувеличены.

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    27 августа 2026, 21:33 • Новости дня
    Мерц заявил о непосильном росте расходов бюджета Евросоюза

    Мерц: Предложения ЕК по новому бюджету ЕС оторваны от реальности

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер ФРГ раскритиковал предложения Еврокомиссии по новому семилетнему бюджету Евросоюза, назвав планируемое увеличение расходов на 60% непосильным для государств-членов.

    Предложения Еврокомиссии по новому семилетнему бюджету оторваны от реальности, передает РИА «Новости». Мерц назвал планируемый рост расходов непосильным для государств-членов.

    «Текущие предложения предусматривают рост расходов до 60%. В период бюджетной консолидации во всех государствах-членах это просто непосильно», – заявил он на пресс-конференции в Берлине.

    Политик подчеркнул, что бюджет объединения должен оставаться финансово осуществимым. Группа европейских стран настаивает на сокращении проекта на несколько сотен миллиардов евро во всех сферах. Государства, чьи представители участвовали во встрече в Берлине, обеспечивают почти 40% бюджета Евросоюза и выделяют 70% всей двусторонней помощи Украине.

    Мерц добавил, что такие распределения средств не соответствуют времени, и призвал создать бюджет для суверенной и сильной Европы. Он также отметил необходимость завершить сложные переговоры по финансовой рамке к концу 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц собрал лидеров пяти государств для обсуждения сокращения расходов.

    До этого Берлин потребовал урезать общеевропейский финансовый план на 400 млрд евро.

    Весной глава немецкого правительства выступил за фундаментальную модернизацию бюджета Евросоюза.

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    27 августа 2026, 21:39 • Новости дня
    Цена газа в Европе достигла 825 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость голубого топлива на лондонской бирже ICE достигла отметки 825 долларов за тысячу кубометров.

    Динамика котировок рассчитывалась от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 791,4 доллара, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские контракты по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах открыли сессию на уровне 795,4 доллара. В течение дня ценовой минимум опускался до 784,1 доллара.

    К концу торгов стоимость последних фьючерсов зафиксировалась на рекордной отметке 824,7 доллара. Этот показатель продемонстрировал итоговый рост на 4,2%.

    Ранее в четверг биржевые цены на газ закрепились вблизи отметки 793 доллара за тысячу кубометров.

    В начале текущей недели стоимость топлива на европейских торгах превысила 800 долларов. В прошлую пятницу котировки сентябрьских фьючерсов выросли на 2,6%.

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    26 августа 2026, 16:09 • Новости дня
    В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в последний день лета

    Гидрометцентр: Последний день лета в Московском регионе будет теплым

    Tекст: Валерия Городецкая

    В конце августа в столичном регионе ожидается теплая погода с переменной облачностью, местами пройдут кратковременные дожди, сообщили в Гидрометцентре.

    «В последний день календарного лета – понедельник, 31 августа – на фоне переменной облачности в столичном регионе местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха в дневные часы поднимется до плюс 20-25 градусов», – сообщил собеседник ТАСС. Ночью в столице и области ожидается от 10 до 15 градусов тепла.

    В последние выходные лета, 29 августа, при переменной облачности осадков не предвидится. Ночью в Москве температура составит пять-семь градусов, по области – от двух до семи градусов. Днем воздух прогреется до 19-21 градуса, в Подмосковье – до 16-21 градуса. В воскресенье, 30 августа, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и местами небольшой дождь. Ночью температура составит семь-12 градусов, днем – от 17 до 22 градусов тепла.

    Синоптик Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе после выходных.

    Гидрометцентр пообещал москвичам облачную погоду с кратковременными осадками.

    Метеоролог Татьяна Позднякова предупредила о сохранении холодных ночей до конца августа.

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    25 августа 2026, 20:48 • Новости дня
    Поляки избили трех украинцев в ходе уличной драки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Польше восемь местных жителей жестоко избили трех выходцев с Украины после уличного спора, переросшего в массовую драку.

    Массовая драка с участием украинских мигрантов и местных жителей произошла в Польше, передает ТАСС. В результате конфликта трое выходцев с Украины получили серьезные травмы.

    «В Польше восемь местных жителей жестко избили трех украинцев. У гражданина Польши на улице возник спор с тремя украинцами, переросший в драку. Примечательно, что поляку достаточно было крикнуть, что перед ним украинцы, чтобы прохожие моментально вступились за него в драке», – рассказал собеседник агентства в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Украины в Варшаве Василий Боднар подтвердил рост числа нападений на украинцев в Польше на 30% за последний год.

    В середине августа группа взрослых мужчин жестоко избила украинскую школьницу в варшавском парке из-за акцента.

    В начале месяца местные жители напали на троих беженцев в городе Кожухов из-за громкой музыки из автомобиля.

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    26 августа 2026, 09:41 • Новости дня
    Ученый Макаров заявил о колоссальной скорости повышения температуры на Земле

    Директор ААНИИ Макаров заявил о колоссальном потеплении на Земле

    Tекст: Мария Иванова

    Российские ученые зафиксировали колоссальную скорость повышения температуры на Земле и спрогнозировали обнаружение в Антарктиде льда возрастом около 1,5 млн лет.

    Скорость повышения температуры на планете сегодня является колоссальной по сравнению с прошлым, рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) профессор РАН Александр Макаров, передает ТАСС.

    «Скорость повышения температуры [сегодня на Земле] по сравнению с прошлым – колоссальная. Почему это происходит – нам еще предстоит точно выяснить. Вряд ли мы сможем изменить климат, но мы можем выработать стратегии адаптации к будущим изменениям. Вот такая глобальная задача», – отметил ученый.

    Кроме того, Макаров рассказал о поисках древнего льда в Центральной Антарктиде. Ранее российские специалисты уже получили образцы возрастом более миллиона лет.

    По расчетам исследователей, на так называемом куполе Б, расположенном примерно в 300 километрах от станции «Восток», скрыт еще более древний лед. Предполагается, что его возраст может достигать около 1,5 млн лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудница ААНИИ Анна Козачек предупредила о риске повышения уровня Мирового океана на 150 метров из-за таяния ледников.

    Ученые спрогнозировали резкое ускорение процесса разрушения шельфового ледяного покрова Антарктиды.

    Климатолог Алексей Кокорин заявил об опережающих темпах потепления климата в России по сравнению с остальным миром.

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    25 августа 2026, 17:30 • Новости дня
    В Испании зафиксировали рекордное число смертей из-за жары

    Жара уснесла жизни более 5 тыс. человек в Испании

    Tекст: Денис Тельманов

    Этим летом экстремальные температуры унесли жизни более 5 тыс. жителей Испании, установив абсолютный антирекорд за последнее десятилетие, следует из данных ежедневного мониторинга.

    Жертвами зноя стали как минимум 5030 человек, передает ТАСС. Согласно данным системы ежедневного мониторинга, это максимальный уровень смертности с января 2015 года.

    Испанские синоптики отмечают небывалые климатические аномалии. Первая половина 2026 года оказалась самой теплой за минувшие 65 лет. Июль стал наиболее жарким и засушливым месяцем за всю историю наблюдений, ведущихся с 1961 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре аномальные волны жары летом 2026 года привели к массовому росту смертности в Европе.

    В конце июля председатель правительства Испании Педро Санчес озвучил данные о гибели более 3,8 тысячи человек.

    Еще до прихода календарного лета аномальная жара погубила 101 жителя королевства.

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

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    Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских войск к Славянску, Краматорску и Дружковке и поставленной задаче освободить эти города. Первый оборонительный рубеж укрепрайона уже преодолен, передовые подразделения находятся в нескольких километрах от городов. Как может развиваться наступление и в какой последовательности будет решаться эта задача? Подробности

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    Святой престол заинтересовался Россией

    «Несмотря на существенные разногласия в оценках ряда вопросов, были найдены точки соприкосновения», – заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Священник, которого называют министром иностранных дел папы римского, посетил Россию с четырехдневным визитом. С какой целью? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

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    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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