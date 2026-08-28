ООН забила тревогу из-за массовой гибели лесов в Европе

Зафиксировано масштабное усыхание европейских лесов из-за жары

Tекст: Мария Иванова

Экстремальные погодные условия спровоцировали масштабный экологический кризис, передает ТАСС.

В Европейской экономической комиссии ООН подчеркнули крайнюю серьезность ситуации. «Сочетание продолжительной засухи, экстремальной жары, риска лесных пожаров, роста численности короедов и распространения болезней среди лесных деревьев приводит к беспрецедентному усыханию лесов в регионе», – говорится в заявлении организации.

В Центральной и Западной Европе наблюдается сильное опадение листвы на фоне рекордного за шесть десятилетий дефицита осадков. Ежегодно от непогоды, насекомых и болезней страдает до 73 млн га лесных массивов. Городские насаждения также гибнут от нехватки воды, что угрожает качеству воздуха и здоровью людей.

Минувшим летом европейские страны столкнулись с аномальным потеплением, когда температура превышала 40 градусов. Служба Copernicus признала прошедший июнь самым жарким за всю историю наблюдений. По данным газеты Financial Times, затраты государств Евросоюза на тушение природных пожаров в этом году уже превысили три млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пятая за год волна аномальной жары спровоцировала масштабные лесные пожары в странах Европы.

Европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордные температуры в западной части континента.

Финансовые потери пяти европейских государств от экстремальных погодных условий составили более 3 млрд евро.