Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
ООН забила тревогу из-за массовой гибели лесов в Европе
Зафиксировано масштабное усыхание европейских лесов из-за жары
Аномальная засуха, нашествие короедов и болезни привели к катастрофическому повреждению десятков миллионов гектаров зеленых насаждений на европейском континенте.
Экстремальные погодные условия спровоцировали масштабный экологический кризис, передает ТАСС.
В Европейской экономической комиссии ООН подчеркнули крайнюю серьезность ситуации. «Сочетание продолжительной засухи, экстремальной жары, риска лесных пожаров, роста численности короедов и распространения болезней среди лесных деревьев приводит к беспрецедентному усыханию лесов в регионе», – говорится в заявлении организации.
В Центральной и Западной Европе наблюдается сильное опадение листвы на фоне рекордного за шесть десятилетий дефицита осадков. Ежегодно от непогоды, насекомых и болезней страдает до 73 млн га лесных массивов. Городские насаждения также гибнут от нехватки воды, что угрожает качеству воздуха и здоровью людей.
Минувшим летом европейские страны столкнулись с аномальным потеплением, когда температура превышала 40 градусов. Служба Copernicus признала прошедший июнь самым жарким за всю историю наблюдений. По данным газеты Financial Times, затраты государств Евросоюза на тушение природных пожаров в этом году уже превысили три млрд евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пятая за год волна аномальной жары спровоцировала масштабные лесные пожары в странах Европы.
Европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордные температуры в западной части континента.
Финансовые потери пяти европейских государств от экстремальных погодных условий составили более 3 млрд евро.