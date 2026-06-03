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    Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.

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    Илья Ухов Илья Ухов Русский язык помогает открывать законы вселенной

    Знание русской культуры, своих корней, преданий народной жизни – все это дает твердую почву в освоении любых наук. Ведь научная деятельность всегда ведется в определенных исторических условиях конкретной страны и народа, составляющего стержень этого государства.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему учит история Китайско-Восточной железной дороги

    130 лет назад, 3 июня 1896 года, Россия подписала с Цинским Китаем союзный договор. Дело во многом затевалось ради железной дороги через Маньчжурию. «Срезать» путь Транссиба через Китай казалось прибыльным и удобным. Но постановка графиков и цифр поперед национальных интересов до добра не довела.

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    3 июня 2026, 16:34 • Новости дня

    Названо количество погибших от жары в Испании

    El Mundo: В Испании 101 человек погиб от жары до прихода лета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прошедший май стал самым смертоносным месяцем по числу жертв аномальных температур за всю историю метеонаблюдений в Испании, отметили местные СМИ

    В Испании от аномальной жары, наступившей до прихода календарного лета, погиб 101 человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Астурии, Галисии и Стране Басков. Большинство погибших - пожилые женщины, пишет МК со ссылкой на El Mundo.

    В последнюю неделю мая температуры в стране превышали климатические нормы на 10-15 градусов. Уровень смертности оказался втрое выше средних показателей за последние десять лет. С 2015 по 2025 год от последствий жары в Испании скончались более 27,5 тыс. человек.

    В периоды волн жары количество госпитализаций возрастает на 10%, а число несчастных случаев на производстве увеличивается до 17%. «Главная проблема заключается не только в том, что становится жарче, но и в том, что жара приходит все раньше, когда организмы людей еще не успели акклиматизироваться», – заявила министр здравоохранения Моника Гарсия.

    В рамках Плана мер по борьбе с высокими температурами на 2026 год обновлены пороги опасной жары. Прогноз риска визуализирован по типу светофора, при этом уровни опасности имеют разное значение для разных категорий населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая в нескольких регионах Испании от аномальной жары скончались 36 человек. Летом прошлого года испанские власти зарегистрировали почти 1,2 тысячи связанных с высокими температурами смертей.

    А годом ранее в Европе аномальная жара унесла жизни более 24 тысяч человек.

    3 июня 2026, 08:41 • Новости дня
    Газпром привез на ПМЭФ «дрова» для европейских партнеров

    Газпром разместил стопку «евродров» на своем стенде на ПМЭФ

    Газпром привез на ПМЭФ «дрова» для европейских партнеров
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Газпром на своем стенде на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) приготовил стопку «евродров» для партнеров, сообщили СМИ.

    На стенде Газпрома на ПМЭФ появилась стопка из древесины с шуточными надписями, передает РИА «Новости».

    «Европолено для партнеров Export», – гласит одна из табличек. На другой наклейке указано, что это «дрова рублевый евростандарт (для партнеров) from Gazprom with love».

    Подобная инсталляция отсылает к высказыванию президента России Владимира Путина, сделанному в 2010 году во время визита в Германию. Тогда он занимал пост премьер-министра и выразил недоумение по поводу планов немцев отказаться от газа и атомной энергетики. Глава государства иронично заметил, что европейцам придется топить дровами, за которыми тоже нужно ехать в Сибирь.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил возвращение немецких предпринимателей на Петербургский международный экономический форум.

    Спецпредставитель президента России Дмитриев спрогнозировал неизбежность прямых переговоров между Европой и Москвой на фоне энергетического кризиса.

    Дмитриев связал экономические трудности стран Евросоюза с отказом от надежных поставок российских энергоресурсов.

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    2 июня 2026, 20:16 • Новости дня
    Премьер Эстонии заявил о неспособности Киева контролировать полеты БПЛА над страной
    Премьер Эстонии заявил о неспособности Киева контролировать полеты БПЛА над страной
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское руководство не сможет гарантировать безопасность воздушного пространства стран-партнеров и предотвратить случайные прилеты беспилотников после недавнего падения обломков аппарата вблизи жилых домов, заявил премьер Эстонии Кристен Михал.

    Премьер Эстонии Михал усомнился в возможностях украинской стороны полностью исключить инциденты с залетающими беспилотными аппаратами, передают «Вести». Иностранные партнеры требуют более жесткого контроля за маршрутами полетов.

    Глава эстонского кабмина Кристен Михал скептически оценил перспективы получения твердых обещаний от киевского режима. «Думаю, это почти невозможно», – заявил эстонский премьер, отвечая на вопрос о гарантиях, что БПЛА не залетят снова.

    Ранее руководитель оборонного ведомства страны Ханно Певкур призвал украинские власти усилить контроль за дронами. Поводом послужило падение обломков сбитого беспилотника в опасной близости от жилого сектора на эстонской территории.

    В мае эстонские системы противовоздушной обороны перехватили беспилотник над озером Выртсъярв.

    Украинские военные признали принадлежность нарушившего воздушное пространство аппарата Киеву. Минобороны Эстонии уведомило украинскую сторону о незаконности полетов над своей территорией.

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    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    3 июня 2026, 10:49 • Новости дня
    СВР сообщила о фабрикации Евросоюзом компромата на РПЦ в Армении

    СВР: ЕС фабрикует компромат на представителей РПЦ в Армении

    СВР сообщила о фабрикации Евросоюзом компромата на РПЦ в Армении
    @ Armen Manukov/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Брюссель требует от Еревана полного разрыва многовековых духовных связей с Москвой ради европейской интеграции, фабрикует компромат на представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения, сообщила Служба внешней разведки (СВР).

    Европейский союз агрессивно добивается вытеснения Русской православной церкви из Армении, передает пресс-бюро СВР.

    «По имеющимся у СВР данным, в настоящий момент так называемые европейские партнеры фабрикуют компромат в отношении других представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, с тем чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения», – говорится в сообщении.

    В СВР заявили, что западные чиновники пытаются лишить местную епархию прав на церковную недвижимость и заблокировать диалог с Армянской апостольской церковью. Ранее подконтрольные Брюсселю неправительственные организации обвинили настоятеля храма при российской военной базе в Гюмри во вмешательстве в парламентские выборы, намеченные на 7 июня.

    Представители ведомства напомнили, что история российско-армянских отношений значительно старше европейских институтов. Духовные связи двух братских народов способны пережить любые нападки западных политиков, отвергнувших собственную культурную идентичность.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о негативных последствиях европейской интеграции Еревана.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил намерение страны продолжить работу в рамках Евразийского экономического союза.

    Ранее Армянская апостольская церковь обвинила власти республики в давлении на верующих.

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    2 июня 2026, 21:52 • Новости дня
    В польском Жешуве отмечена резкая активность военных самолетов НАТО

    В польском Жешуве зафиксировали резкую активизацию военных самолетов НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На территории крупнейшего логистического хаба вблизи украинской границы участились полеты транспортных бортов западного альянса, проанализировали информагентства на основе полетных данных.

    Усиление интенсивности рейсов стран Североатлантического альянса зафиксировано на польской территории, передает РИА «Новости». Аэропорт Ясенка в городе Жешув выступает главным транзитным узлом для поставок западного вооружения на Украину. Согласно заявлениям местных властей, через этот пункт проходит более 95% всей военной помощи от государств НАТО.

    Информацию о перемещениях подтверждают данные сервиса Flightradar24. Во вторник канадский транспортник Lockheed C-130 Hercules прибыл туда из Загреба и после разгрузки отправился обратно.

    Кроме того, из Жешува в Тбилиси вылетели британский Airbus A400M и польский Embraer-175. Отправления в Белфаст ожидает тяжелый самолет Boeing C-17 военно-воздушных сил Канады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в аэропорту Жешув зафиксировали аномально высокую активность медицинских самолетов НАТО. В прошлом году президент Польши Анджей Дуда пригрозил закрыть данный транзитный хаб на ремонт. Весной прошлого года США приостановили поставки военных грузов для Украины через этот логистический объект.

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    2 июня 2026, 21:56 • Новости дня
    Названа дата начала переговоров о вступлении Молдавии и Украины в ЕС

    Politico: Молдавия и Украина могут начать переговоры о вступлении в ЕС 15 июня

    Названа дата начала переговоров о вступлении Молдавии и Украины в ЕС
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Первый этап официальных консультаций о присоединении Киева и Кишинева к Европейскому союзу запланирован на 15 июня, сообщило издание Politico.

    Издание Politico сообщило, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз стартуют 15 июня 2026 года, передают «Вести».

    Отмечается, что такое развитие событий стало возможным благодаря изменению позиции Венгрии, которая ранее блокировала процесс присоединения двух стран.

    «Открытие первого переговорного «кластера» – формального шага на пути к членству – запланировано на межправительственной конференции в Люксембурге 15 июня», – сообщили журналистам три европейских дипломата. Это заседание станет отправной точкой в длительном процессе евроинтеграции Киева и Кишинева.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о важности совместного движения Украины и Молдавии в Европейский союз.

    Инициатива канцлера ФРГ Фридриха Мерца об ассоциированном членстве Украины вызвала раскол среди европейских дипломатов. Владимир Зеленский отверг данное предложение ради получения равных прав в Европе.

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    2 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    Reuters: В Швеции подготовят тюрьмы для подростков

    Швеция захотела снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Швеции намерены снизить возраст наступления уголовной ответственности с 15 до 13 лет из-за резкого роста подростковой преступности, отмечает западная пресса.

    Шведские власти готовятся отправлять 13-летних подростков в специальные тюрьмы, пишет «Российская газета» со ссылкой на Reuters. Решение связано с резким ростом преступлений, совершаемых несовершеннолетними под влиянием группировок. До недавнего времени с малолетними правонарушителями работали социальные службы, однако эта система себя не оправдала.

    По данным Государственного контроля Швеции, девять из десяти молодых членов банд возвращаются к преступной деятельности после освобождения из исправительных учреждений. Новый законопроект, который будет вынесен на голосование в парламенте 15 июня 2026 года, предусматривает содержание осужденных за тяжкие преступления подростков старше 13 лет в специальных тюрьмах.

    «У нас чрезвычайная ситуация, – заявил министр юстиции страны Гуннар Строммер. – В прошлом году 52 ребенка в возрасте до 15 лет предстали перед судом по обвинению в убийстве или покушении на убийство. Мы говорим не о краже, даже не о нападении или грабеже. Мы говорим об убийстве».

    Снижение возраста ответственности – лишь один из способов борьбы с организованной преступностью. Власти также планируют увеличить сроки заключения и расширить полномочия полиции. Одной из спецтюрем станет «Розенберг» под Стокгольмом, где режим будет сосредоточен на образовании, а главной задачей станет психологическая поддержка подростков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество несовершеннолетних заключенных в шведских закрытых учреждениях выросло в пять раз с 2022 года. Этнические банды активно используют подростков для криминальных разборок.

    Ранее стало известно, что правоохранительные органы заподозрили 93 несовершеннолетних в покушениях на убийство за первые семь месяцев 2024 года.

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    2 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Экс-премьер Кику заявил о невозможности вступления Молдавии в ЕС

    Экс-премьер Кику заявил о невозможности присоединения Молдавии к ЕС до 2030 года

    Tекст: Вера Басилая

    Молдавия не сможет вступить в Евросоюз в ближайшие несколько лет, поскольку переговоры о вступлении официально не открыты, заявил экс-премьер, депутат парламента от оппозиционной Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ) Ион Кику.

    Бывший глава молдавского правительства Ион Кику выразил сомнение в быстром присоединении страны к европейскому сообществу, передает РИА «Новости».

    «Переговоры пока так и не открыты, любое решение, принятое в отношении Молдавии, будет зависеть от ситуации с Украиной… Я бы сейчас не стал предсказывать какой-либо сценарий. Одно ясно: это не будет 2028 или 2030 год. Это невозможно», – подчеркнул депутат.

    Политик обратил внимание, что заявления властей о начале технических консультаций в конце прошлого года не имеют под собой реальной основы. По его мнению, громкие обещания руководства республики являются лишь пиаром, который разбивается о суровую реальность. Кику призвал Кишинев перестать устанавливать нереалистичные сроки для граждан, учитывая отсутствие планов Брюсселя по разделению молдавского и украинского треков интеграции.

    Отношение населения к европейскому вектору остается крайне неоднозначным. На референдуме осенью 2025 года сторонники вступления победили с минимальным отрывом: 50,46% против 49,54%. При этом внутри страны инициативу поддержали лишь около 46% избирателей, а решающую роль сыграли голоса диаспоры благодаря открытию более 200 участков в странах Евросоюза и всего двух в России.

    Ранее издание Politico сообщило, что первый этап официальных консультаций о присоединении Киева и Кишинева к Европейскому союзу запланирован на 15 июня.

    Президент Молдавии Санду назвала вступление страны в Евросоюз стратегией выживания.

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    2 июня 2026, 20:22 • Новости дня
    Температура воды в Москве-реке сравнялась с показателями Черного моря
    Температура воды в Москве-реке сравнялась с показателями Черного моря
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Столичные водоемы достигли отметки в 15 градусов тепла, что в точности соответствует текущим температурным значениям на популярных южных курортах страны.

    По данным Гидрометцентра, в столичном регионе зафиксировано заметное потепление водоемов, передает ТАСС. «Температура воды в Москве-реке у города Звенигорода составляет 15 градусов», – сообщил представитель ведомства. Аналогичные значения синоптики сейчас отмечают в море у берегов Сочи и Феодосии.

    Главный врач московской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева призвала горожан пока воздержаться от купания. Специалист пояснила, что безопасными условиями считаются температура воздуха от 20 градусов и воды не ниже 18 градусов. Врач также напомнила о строгом запрете на плавание в необорудованных местах.

    Метеорологи поделились актуальными данными и по другим курортным направлениям. В Евпатории вода достигла 14 градусов, в Алуште – 12 градусов. Самое теплое море зафиксировано в Анапе и Ейске, где вода прогрелась до 18 и 19 градусов соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне спасатели МЧС рекомендовали москвичам плавать исключительно в специально оборудованных местах.

    Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал открытие купального сезона в центральных регионах к середине июня. В конце мая Гидрометцентр зафиксировал потепление воды на курортах Сочи до 16 градусов.

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    3 июня 2026, 11:01 • Новости дня
    Суд Москвы отклонил заявления Euroclear по иску Центробанка

    Суд Москвы отказал Euroclear в приостановке исполнения решения по иску ЦБ России

    Tекст: Вера Басилая

    Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы не удовлетворил требования бельгийского депозитария Euroclear о приостановлении исполнения судебных актов по иску Банка России.

    Апелляционный суд отказал Euroclear в заявлениях по исполнению судебных актов по иску ЦБ России.

    «Отказать в удовлетворении заявления по исполнению судебного акта», – говорится в решении суда, которое приводит «Интерфакс».

    Депозитарий 29 мая пытался добиться приостановки исполнения решений арбитражного суда первой инстанции, а также подавал жалобу на немедленное исполнение вердикта по иску регулятора.

    Жалоба была направлена в Арбитражный суд Москвы, однако ее детали остаются неизвестными из-за закрытого формата заседаний. Ранее, 26 мая, инстанция удовлетворила просьбу ЦБ о немедленном исполнении решения, а 15 мая полностью поддержала иск Банка России к бельгийской компании.

    Иск был подан в декабре 2025 года. Центробанк объяснял свои требования ущербом от незаконных действий Euroclear и планами Еврокомиссии по бессрочной заморозке и передаче российских активов третьим лицам. Регулятор оценил убытки в 200,1 млрд евро, что эквивалентно 18,173 трлн рублей.

    В середине мая Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear 200 млрд евро компенсации.

    Позже инстанция удовлетворила заявление Банка России о немедленном исполнении данного решения.

    В конце мая бельгийский депозитарий подал апелляцию на определение о взыскании убытков.

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    3 июня 2026, 03:55 • Новости дня
    Дата переговоров о приеме Украины в ЕС осталась неопределенной из-за Венгрии

    Tекст: Антон Антонов

    График переговоров о приеме Украины в Евросоюз остается неопределенным из-за позиции Венгрии, заявили украинские СМИ со ссылкой на европейского дипломата.

    По словам дипломата, сейчас нет признаков изменения подхода Будапешта к открытию хотя бы первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, передает ТАСС.

    Дипломат рассказал, что коллеги неоднократно пытались уточнить позицию Венгрии, однако сигналов о смягчении не получили. «Мы несколько раз за сегодня переспрашивали у них и пока ничего нового», – заявил он.

    Отмечается, что дата формального открытия первого кластера переговоров еще не установлена и будет зависеть от итогов консультаций Киева и Будапешта. Среди возможных вариантов называются 15–16 июня, когда в Люксембурге пройдут заседания министров иностранных и европейских дел ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico заявило о планах начать первый этап консультаций по вступлению Украины и Молдавии в ЕС 15 июня в Люксембурге.

    Будапешт назвал обязательным условием начала переговоров выполнение Украиной 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Киев и Будапешт договорились провести экспертные переговоры о правах венгерского меньшинства на Украине для устранения препятствий на пути евроинтеграции.

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    3 июня 2026, 10:57 • Новости дня
    Politico: Германия и Австрия сцепились за место в Совбезе ООН

    Politico сообщило о жесткой борьбе Германии и Австрии за место в СБ ООН

    Politico: Германия и Австрия сцепились за место в Совбезе ООН
    @ Manuel Elias/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин и Вена вступили в ожесточенное дипломатическое противостояние за право занять кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период с 2027 по 2028 год.

    Германия, Австрия и Португалия претендуют на два места непостоянных членов в Совете Безопасности ООН, голосование по которым пройдет в среду, пишет Politico.

    Португалия, как ожидается, гарантированно получит одно из мест благодаря связям с португало- и испаноязычными государствами. Второе кресло оспаривают Берлин и Вена.

    «Голосуйте за нас именно потому, что мы не немцы», – заявил высокопоставленный австрийский дипломат. Вена делает ставку на статус малого, нейтрального государства, не входящего в НАТО, что дает ей преимущество в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Австрийцы также начали кампанию за место на несколько лет раньше немцев.

    Германия активно лоббирует свои интересы. Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль провел в Нью-Йорке около 80 встреч с дипломатами, пытаясь заручиться поддержкой. Поражение станет серьезным дипломатическим провалом для канцлера Фридриха Мерца, который обещал восстановить лидерство Берлина в Европе. Исход голосования 191 члена ООН решит тайная процедура, при этом на выбор могут повлиять недавние заявления Мерца о международном праве и позиция Германии по конфликту на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рисковала лишиться места в Совете Безопасности ООН из-за кандидатуры Анналены Бербок.

    Уровень поддержки канцлера ФРГ Фридриха Мерца ранее упал до 15% на фоне разногласий с Вашингтоном.

    Читатели немецкого портала Die Welt осудили политику главы правительства из-за планов вывода американских войск.

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    3 июня 2026, 09:55 • Новости дня
    Дмитриев оценил потери Европы из-за отказа от энергоресурсов России

    Дмитриев: ЕС потерял 3 трлн евро из-за отказа от российских газа и нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Европы из-за отказа от российской энергетики уже потеряли около 3 трлн евро, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, страны Европы потеряли около 3 трлн евро из-за отказа от российских энергоресурсов, передает РИА Новости.

    «И Германия, и другие страны Европы видят, что от отказа от российской энергетики они уже потеряли около 3 трлн евро и фактически приводят свою экономику к коллапсу», – сказал спецпредставитель президента России на полях Петербургского международного экономического форума.

    Дмитриев заявил, что европейские страны начали осознавать истинные причины наступающего энергокризиса. Он подчеркнул, что текущие экономические проблемы в ЕС напрямую связаны с прекращением поставок углеводородов из России.

    Ранее Газпром привез на ПМЭФ «дрова» для европейских партнеров.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил об утрате конкурентоспособности немецкой промышленностью из-за отказа от российских энергоносителей.

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    3 июня 2026, 11:33 • Новости дня
    Еврокомиссия: Энергокризис оставит без работы полмиллиона европейцев

    Tекст: Мария Иванова

    Эскалация ситуации на Ближнем Востоке и высокие цены на энергоресурсы могут оставить без работы более полумиллиона граждан стран Евросоюза, пишет Politico со ссылкой на проект документа Еврокомиссии (ЕК).

    Действия США и Израиля не способствуют завершению конфликта и продолжают давить на нефтяные котировки, передает ТАСС. Из-за этого в 2026 году под угрозой ликвидации окажутся до 560 тыс. рабочих мест в Европе.

    Согласно оценкам Еврокомиссии, наиболее сильный удар придется на такие ключевые секторы европейской экономики, как строительство, металлургия, химическая промышленность и транспорт.

    Снижение экономической активности уже вынудило власти ЕС пересмотреть в худшую сторону прежние прогнозы занятости. Если осенью прошлого года Еврокомиссия ожидала уровень безработицы в 5,9% в текущем году и 5,8% в следующем, то теперь показатель прогнозируется на уровне 6% в 2026 и 2027 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия спрогнозировала сохранение высоких цен на энергоресурсы вплоть до конца 2027 года.

    Еврокомиссар Дан Йоргенсен заявил о самом серьезном энергетическом кризисе в истории.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные затраты европейских стран на топливо в 27 млрд евро.

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    3 июня 2026, 08:50 • Новости дня
    Ученые зафиксировали мощнейшую за полтора месяца вспышку на Солнце

    ИКИ РАН: На Солнце произошла сильнейшая с апреля вспышка класса М9.3

    Tекст: Мария Иванова

    Минувшей ночью почти в самом центре солнечного диска произошел мощный взрыв балла М9.3, которому не хватило лишь 7% до экстремального уровня.

    Рекордное с 24 апреля явление зафиксировали в 4.36 по московскому времени, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. До порога экстремального Х-класса не хватило всего 7%.

    «Откровенно говоря, еще сутки назад казалось, что нет никаких шансов написать сегодня что-то подобное, но смотри ты», – признались специалисты. Ситуация начала осложняться накануне, когда график активности стал напоминать энцефалограмму.

    Взрывы происходят с интервалом около семи часов, их интенсивность постоянно нарастает. Следующий удар ожидается около полудня, он может превысить уровень X. При этом физические модели оценивают вероятность такого события лишь в 3%.

    Эпицентр находился почти в самом центре солнечного диска, поэтому возможные выбросы плазмы направлены прямо к Земле. Однако объективные средства контроля пока не подтверждают формирование облака, сейчас явление считается безопасным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне автоматические системы пропустили трехминутную солнечную вспышку предпоследнего класса мощности.

    Неделей ранее коронографы зафиксировали крупные выбросы плазмы после периода относительного покоя.

    В конце апреля на светиле произошла мощнейшая вспышка высшего балла Х2,5.

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    3 июня 2026, 09:35 • Новости дня
    La Repubblica: Италия начала тормозить попытки Киева вступить в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Италия начала активно тормозить интеграцию Украины в Евросоюз из-за опасений серьезного экономического ущерба для остальных государств объединения, пишет La Repubblica.

    Итальянские власти неожиданно изменили позицию относительно перспектив интеграции украинского государства, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету La Repubblica.

    Журналисты отмечают резкую смену курса Рима. «После того, как последние четыре года Италия поддерживала вступление Украины в ЕС, несколько строк в заявлении Лиги поставили под сомнение все, вызвав своего рода отчуждение среди политических сил», – пишет издание.

    Ситуацию усугубило выступление министра обороны Италии Гвидо Крозето. Глава ведомства фактически исключил возможность скорого присоединения Киева, назвав данный процесс слишком сложным для реализации.

    Европейские страны постепенно осознают неготовность Киева к полноправному членству без предварительного решения масштабных внутренних проблем. Интеграция крупного государства с низким доходом на душу населения способна нанести существенный экономический удар по остальным 27 участникам союза, отмечает La Repubblica.

    Ранее партия вице-премьера Италии Маттео Сальвини выступила против вступления Украины в Евросоюз.

    Глава итальянского МИД Антонио Таяни назвал приоритетным присоединение к объединению балканских государств.

    Страны Европы подготовили для Киева пакет краткосрочных экономических привилегий взамен ускоренной интеграции.

    Издание Politico сообщило, что первый этап официальных консультаций о присоединении Киева и Кишинева к Европейскому союзу запланирован на 15 июня.

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