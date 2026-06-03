Названо количество погибших от жары в Испании

El Mundo: В Испании 101 человек погиб от жары до прихода лета

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Испании от аномальной жары, наступившей до прихода календарного лета, погиб 101 человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Астурии, Галисии и Стране Басков. Большинство погибших - пожилые женщины, пишет МК со ссылкой на El Mundo.

В последнюю неделю мая температуры в стране превышали климатические нормы на 10-15 градусов. Уровень смертности оказался втрое выше средних показателей за последние десять лет. С 2015 по 2025 год от последствий жары в Испании скончались более 27,5 тыс. человек.

В периоды волн жары количество госпитализаций возрастает на 10%, а число несчастных случаев на производстве увеличивается до 17%. «Главная проблема заключается не только в том, что становится жарче, но и в том, что жара приходит все раньше, когда организмы людей еще не успели акклиматизироваться», – заявила министр здравоохранения Моника Гарсия.

В рамках Плана мер по борьбе с высокими температурами на 2026 год обновлены пороги опасной жары. Прогноз риска визуализирован по типу светофора, при этом уровни опасности имеют разное значение для разных категорий населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая в нескольких регионах Испании от аномальной жары скончались 36 человек. Летом прошлого года испанские власти зарегистрировали почти 1,2 тысячи связанных с высокими температурами смертей.

А годом ранее в Европе аномальная жара унесла жизни более 24 тысяч человек.