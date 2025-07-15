В Испании жара привела к почти 1,2 тыс. смертей

В Испании жара вызвала почти 1,2 тыс. смертей за два месяца

Tекст: Мария Иванова

Почти 1,2 тыс. смертей зарегистрировали в Испании за два месяца на фоне аномальной жары, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт здоровья Карлоса III.

С 16 мая по 13 июля наблюдался уникальный по интенсивности термический эпизод, который сопровождался резким ростом средних температур и значительным увеличением числа летальных исходов, связанных с жарой.

В июне 2025 года среднемесячная температура в стране достигла 23,6 градуса, что на 0,8 градуса выше предыдущего рекорда, зафиксированного в июне 2017 года. Министерство здравоохранения уточнило, что за этот период система Института Карлоса III приписала волнам жары 1180 случаев смерти.

Этот показатель на 1035% превышает аналогичные данные прошлого года, когда было зафиксировано 114 смертей. Преимущественно жертвами жары становились люди старше 65 лет.

Самый высокий температурный рекорд в стране был отмечен в августе 2021 года – тогда в Ла-Рамбле на юге Испании температура достигла 47,6 градуса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые зафиксировали троекратный рост смертей от жары в Европе.

Между тем Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день при сильной жаре.