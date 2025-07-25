Суд арестовал экс-губернатора Тамбовской области по делу о взятке

Google грозит штраф в 65 млрд рублей за каждый иск в США по делу о банкротстве ООО «Гугл»

Tекст: Валерия Городецкая

Несмотря на ранее установленный запрет, ирландский офис Google продолжил участие в процессе в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии, на что и последовала реакция российского арбитража, передают «Ведомости». По мнению суда, продолжение процессов за рубежом может существенно навредить ООО «Гугл», фактически заблокировав его участие в российской процедуре банкротства.

Таляровский подчеркнул, что Google пытается добиться переноса споров в коммерческий арбитраж за рубежом, что, по его словам, невозможно как юридически – ввиду санкций, так и по существу, поскольку вопросы субсидиарной ответственности и признания сделок недействительными находятся в исключительной компетенции российских государственных судов.

В заявлении управляющего говорится, что банкротство ООО «Гугл» связано с действиями головных компаний Google International LLC и Google LLC, которые в соответствии с антироссийскими санкциями заблокировали YouTube-каналы ряда российских СМИ – ныне являющихся кредиторами. Также к Google выдвигаются претензии за нарушение антимонопольного законодательства и регламентов, регулирующих деятельность интернет-СМИ в России.

Издание поясняет, что сумма возможного взыскания – 65,08 млрд рублей – составляет половину от суммы претензий, которые предъявил конкурсный управляющий. Они касаются оспариваемых платежей, сделанных в пользу Google Ireland Limited в 2009 и 2018 годах.

В марте с Google в России взыскали часть штрафа в размере восьми миллиардов рублей, который был наложен на компанию за уклонение от исполнения административного наказания за уклонение от уплаты ранее назначенных штрафов.