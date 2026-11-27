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Синоптик предупредила об аномально высоком давлении в Москве в воскресенье
Синоптик Паршина: В воскресенье в Москве ожидается аномально высокое давление
В предстоящее воскресенье в Москве ожидается аномально высокое атмосферное давление, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.
«На предстоящей неделе атмосферное давление в столице будет заметно выше климатической нормы на 10–15 единиц. Пик роста ожидается 29 ноября: давление может достигнуть 766 миллиметров ртутного столба», – цитирует Паршину РИА «Новости».
По ее словам, это очень высокий показатель для конца ноября, хотя и не рекордный для этой даты. «Предыдущий максимум для 29 ноября составлял 771 миллиметр ртутного столба и был зафиксирован в 1993 году», – пояснила метеоролог.
Паршина добавила, что высокое атмосферное давление обычно сопровождается устойчивым антициклоном.
В такие дни погода малооблачная, без сильных осадков, но с заметным ночным выхолаживанием, объяснила синоптик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила о понижении температуры в столице в ночь на 1 декабря до минус 10 градусов.
В начале недели в Гидрометцентре спрогнозировали увеличение снежного покрова в Москве до 12 сантиметров.
На прошлой неделе Паршина предупредила об ухудшении погодных условий на большей части территории России.