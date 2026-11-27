Самолет Hi Fly подал аварийный сигнал по пути из Абу-Даби в Джакарту

Tекст: Вера Басилая

Согласно полетным данным, борт с позывным ETD472 передал сигнал общей чрезвычайной ситуации под кодом 7700 и направляется к городу Палембанг в Индонезии, передает РИА «Новости».

Код 7700 является универсальным транспондерным кодом. Пилоты устанавливают его при возникновении общей чрезвычайной ситуации на борту, что не обязательно связано с непосредственной угрозой катастрофы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг следовавший из Каира в Манчестер самолет египетской EgyptAir подал сигнал об общей чрезвычайной ситуации.

На прошлой неделе рейс Air France из Парижа в Абиджан вернулся в аэропорт вылета после подачи аварийного сигнала.

Днем ранее истребитель ВВС Британии Eurofighter Typhoon FGR4 подал код чрезвычайной ситуации над Северным морем.