Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.0 комментариев
Самолет Hi Fly подал аварийный сигнал на пути в Джакарту
Самолет Hi Fly подал аварийный сигнал по пути из Абу-Даби в Джакарту
Пассажирский самолет португальской авиакомпании Hi Fly, выполняющий рейс из Абу-Даби в Джакарту, подал сигнал об экстренной ситуации на борту.
Согласно полетным данным, борт с позывным ETD472 передал сигнал общей чрезвычайной ситуации под кодом 7700 и направляется к городу Палембанг в Индонезии, передает РИА «Новости».
Код 7700 является универсальным транспондерным кодом. Пилоты устанавливают его при возникновении общей чрезвычайной ситуации на борту, что не обязательно связано с непосредственной угрозой катастрофы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг следовавший из Каира в Манчестер самолет египетской EgyptAir подал сигнал об общей чрезвычайной ситуации.
На прошлой неделе рейс Air France из Парижа в Абиджан вернулся в аэропорт вылета после подачи аварийного сигнала.
Днем ранее истребитель ВВС Британии Eurofighter Typhoon FGR4 подал код чрезвычайной ситуации над Северным морем.