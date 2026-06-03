130 лет назад, 3 июня 1896 года, Россия подписала с Цинским Китаем союзный договор. Дело во многом затевалось ради железной дороги через Маньчжурию. «Срезать» путь Транссиба через Китай казалось прибыльным и удобным. Но постановка графиков и цифр поперед национальных интересов до добра не довела.0 комментариев
Терминал аэропорта Кувейта получил сильные повреждения при атаке беспилотников
Пассажирский терминал международного аэропорта Кувейта сильно поврежден в результате атаки беспилотников, есть раненые, сообщил официальный представитель министерства обороны эмирата Сауд аль-Атван.
Атака дронов привела к серьезным разрушениям инфраструктуры и травмированию людей, передает РИА «Новости». Официальный представитель министерства обороны эмирата Сауд аль-Атван подтвердил факт происшествия.
«Беспилотники атаковали пассажирский зал в первом терминале международного аэропорта Кувейта. Это причинило значительный материальный ущерб зданию и привело к ранению нескольких человек, которым была оказана необходимая медицинская помощь», – отметил представитель ведомства.
Управление гражданской авиации страны уведомило о задержке всех вылетов. Прибывающие рейсы оперативно перенаправляются в другие воздушные гавани.
Ранее кувейтское оборонное ведомство отчиталось об успешном отражении серии ракетных ударов и налетов дронов на территорию государства в ночь на среду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае система противовоздушной обороны Кувейта отразила атаку беспилотников на территорию страны.
В апреле иранский дрон атаковал американскую авиабазу Али-аль-Салем.
В конце февраля беспилотный летательный аппарат повредил первый терминал международного аэропорта Кувейта.