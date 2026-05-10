Минобороны Кувейта сообщило об отражении атаки беспилотников
Система ПВО Кувейта отразила атаку беспилотников на территории страны, сообщили в Минобороны эмирата.
Система противовоздушной обороны Кувейта успешно отразила атаку беспилотников, передает ТАСС. В заявлении Минобороны эмирата, опубликованном в социальной сети X, говорится: «Вооруженные силы обнаружили в воздушном пространстве Кувейта ряд враждебных беспилотников, были приняты меры в соответствии с установленными процедурами». При этом министерство не уточнило, откуда были запущены БПЛА, и не привело данных о результативности отражения атаки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта беспилотники повредили радарную систему международного аэропорта Эль-Кувейта.
До этого средства противовоздушной обороны эмирата массово перехватили вражеские ракеты в небе над страной.
В начале марта генштаб армии Кувейта успешно уничтожил двенадцать иранских дронов.