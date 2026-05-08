Рубио заявил об ожидании ответа Ирана по урегулированию

Tекст: Елизавета Шишкова

Соединенные Штаты ожидают ответа от иранской стороны на свое предложение, направленное на урегулирование конфликта, передает РИА «Новости». Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы ожидаем от них ответа сегодня в какой-то момент», – заявил политик журналистам в Риме. Речь идет о реакции Тегерана на инициативу Вашингтона по разрешению кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран получил новые американские предложения по урегулированию конфликта через пакистанского посредника. Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Ирану усилением давления в случае провала возможных переговоров. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил об отсутствии пунктов по ядерной программе в мирном плане.