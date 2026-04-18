Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.4 комментария
Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о поступлении новых предложений от США через пакистанского посредника, которые сейчас изучаются Тегераном, следует из заявления высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.
Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта во время визита командующего армией Пакистана Асима Мунира в Тегеран, передает РИА «Новости».
В заявлении высшего совета национальной безопасности Ирана отмечается, что предложения были представлены через пакистанского военного, выступившего посредником, и в настоящее время они находятся на рассмотрении иранской стороны.
В сообщении подчеркивается, что переговоры между США и Ираном продолжаются на фоне недавних военных столкновений.
Ранее американский президент анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде.
СМИ писали, что новый раунд переговоров между Ираном и США может пройти 26 апреля.
Иран решил усилить контроль за движением судов в Ормузском проливе до полного окончания войны.