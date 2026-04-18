Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта во время визита командующего армией Пакистана Асима Мунира в Тегеран, передает РИА «Новости».

В заявлении высшего совета национальной безопасности Ирана отмечается, что предложения были представлены через пакистанского военного, выступившего посредником, и в настоящее время они находятся на рассмотрении иранской стороны.

В сообщении подчеркивается, что переговоры между США и Ираном продолжаются на фоне недавних военных столкновений.

Ранее американский президент анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде.

СМИ писали, что новый раунд переговоров между Ираном и США может пройти 26 апреля.

Иран решил усилить контроль за движением судов в Ормузском проливе до полного окончания войны.