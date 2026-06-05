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    США хотят задушить Китай в объятиях ИИ
    5 июня 2026, 09:08 Мнение

    США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев

    зампредседателя Комиссии по конкурентному праву и совершенствованию антимонопольного законодательства Ассоциации юристов РФ

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    Почему на встрече в Пекине в середине мая США предложили Китаю совместно отрегулировать искусственный интеллект (ИИ)? Многие из тех, кто связан с развитием ИИ говорят, что началась безудержная гонка за передовые позиции в новом технологическом лидерстве. В мире уже создано около 1,5 млн программ ИИ, из них значимых несколько тысяч.

    Мы как пользователи представляем ИИ скорее как программу, например, ChatGPT, Kandinsky, DeepSeek, Qwen, которые можно использовать для решения конкретных одношаговых задач. Но так было до 2026 года, когда конкуренция шла за стартовые позиции в разработке и развитии ИИ. С 2026 года началась гонка за агентизацию (наделение ИИ способностью действовать автономно и принимать решения для выполнения различных задач в качестве ИИ-агента) и роботизацию с внедрением ИИ.

    Если заглянуть «под капот» ИИ, то в основе этой технологии многолетняя работа ученых в нескольких отраслях экономики. Начало было положено еще в 1950-е годы, когда появились компьютеры на обычной дискретной математике: либо да, либо нет; либо ноль, либо единица. Новый прорыв произошел в 2020-х с одновременным получением нового чипа GPU (графических вычислений) и технологии глубокого обучения ИИ на новом чипе.

    Для развития одновременно применили и новые чипы, и новую матричную, тензорную и векторную математику, что ускорило параллельные простые вычисления – произошел прорыв, который запустил резкое развитие и популяризацию ИИ. Многие крупные IT-компании, специализирующиеся на ИИ, появились лишь после 2020 года, включая Anthropiс, xAI, Mistral AI, Harvey AI, DeepSeek. Некоторые из них по капитализации уже достигли триллиона долларов.

    Вскоре государства поняли, что ситуацию с взрывным ростом технологии необходимо срочно регулировать и держать под контролем. За несколько лет для регулирования ИИ были приняты сотни нормативных документов на национальном уровне. Но методология регулирования ИИ пока не очевидна. По этому поводу есть разные точки зрения как у разработчиков, так и у государств. При этом международного регулирования ИИ пока не существует, а причина этого – острая глобальная конкуренция за лидерство в технологии, где лидер старается занять доминирующую позицию в мире и навязать остальным свой стандарт.

    Сама технологическая гонка развернулась за ключевые факторы, необходимые для создания конечного продукта ИИ. Это интеллект ученых, финансовый капитал, электроэнергетика, специальная электроника (чипы), мощные вычислительные центры, господдержка.

    Человеческий интеллект – это основной фактор развития ИИ. Передовые технологии создают лучшие в своем деле, поэтому на первом этапе конкуренция в мире велась за кадры. Китай и США переманивали к себе лучших ученых. Сейчас основные вузы по изучению ИИ находятся в Китае (9) и США (1). Общее количество занятых в индустрии ИИ в Китае примерно в четыре раза больше, чем в США.

    Второй фактор – ресурсы. В США это частно-государственные инициативы с затратами около 2 трлн долларов на дата-центры и производство чипов. Регулирование внутри США предполагает жесткую конкуренцию между ключевыми игроками: Open AI, Meta* (признана в РФ экстремистской), Google, Anthropic, Apple. Но на международном треке компании действуют в интересах США. Стартовая позиция США заключалась в том, чтобы «залить» отрасль деньгами и вычислительными мощностями и получить преимущество на начальном этапе. И до 2025 года такая стратегия работала.

    В целях ограничения добросовестной конкуренции США с 2022 года запретили Китаю и России покупать чипы Nvidia, как только стала понятна их ценность для будущего лидерства в мире. При этом США не имеют полноценного производства чипов на своей территории, физически чипы производятся на Тайване.

    Китай пошел по пути создания государственно-частных партнерств. Расходы государства там достигают сотен миллиардов долларов. Средства в виде прямых и косвенных субсидий выдаются на приобретение собственных чипов и оборудования, строительство сверхтехнологичных заводов (ФАБ) по производству процессоров, льготы сотрудникам компаний. Кроме того, предоставляется скидка до 50% на электричество для дата-центров. С момента запрета продажи Китаю чипов Nvidia Пекин расширил инвестиции в свои стартапы и производства на мощностях условно конкурирующих внутри Китая компаний (Huawei, Biren Technology, Moore Threads, SMIC). Была создана целая линейка современных чипов для ИИ с параллельной системой их самостоятельного развития внутри Китая.

    По факту, США потратили и построили в области ИИ больше на первом этапе гонки. Китай оказался не таким скоростным на старте, показав при этом, что можно тратить на технологию меньше, но с большей эффективностью. Согласно результатам тестирования в 2026 году, американские и китайские модели ИИ сопоставимы по эффективности.

    Третий фактор – вычислительные мощности. Китай и США наращивают вычислительные мощности в гигантских дата-центрах – гиперскейлерах (hyperscalers). В них создают передовые модели ИИ, получившие название фронтирных (frontiers). Таких гиперскейлеров в мире около 20, примерно две трети – американские, почти все оставшиеся – китайские.

    Вычисления – это примерно на 50% электричество. Поэтому четвертый фактор – электроэнергия. Общие мощности электроэнергетики США около 1,4 тыс. ГВт, Китая около 4 тыс. ГВт. США уперлись в энергетический потолок и вынуждены тратить время и ресурсы на строительство дополнительных энергомощностей для ИИ. В то время как у китайцев мощностей сильно с запасом.

    Пятый фактор – большие данные (Big Data). На 2025 год все базы знаний человечества, которые можно было «скормить» ИИ, уже были обработаны много тысяч раз.  Один из путей ускоренного развития ИИ – это регулярный сбор новых данных. И здесь Китай также имеет преимущество за счет масштаба страны, объема внутреннего рынка, собственных информационных систем (соцсети, браузеры, платформы и др.), развития роботизации и датчиков, устанавливаемых в бытовой технике, транспорте и т.д.

    Об успехах китайцев в развитии и внедрении ИИ можно также судить по количеству патентных заявок в мире в 2025 г. в сфере ИИ. У Китая их около 70% (среди лидеров компании TenCent, Baidu, Alibaba, Deepseek), у США около 20% заявок (среди лидеров компании Intel, Nvidia, Google, Microsoft). И хотя скорость внедрения инноваций измерить объективно сложно, Китай не уступает США судя по конечным ИИ-системам, даже несмотря на меньшие затраты и некоторое отставание в технологиях чипов.

    Сегодня одна из причин, по которой США пытаются договориться с Китаем о совместном регулировании ИИ, это утрата американцами лидерства в этой гонке. Кроме того, США понимают, что однополярный мир уходит в прошлое, и пытаются выстроить новую конфигурацию мира, где США сохранят максимально возможное управление ключевыми мировыми процессами за собой. Для этого подойдут и юридические средства, которые Вашингтон активно использует в целях контроля и сдерживания конкурентов. Чтобы зарегулировать технологическую гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров ИИ с участием Китая.

    Согласится ли с этим Китай – большой вопрос. С учетом набранного темпа развития и текущего расклада сил Пекину это пока не нужно.

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