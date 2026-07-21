VK Fest завершил тур по городам России с рекордным размахом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Завершился масштабный тур VK Fest, охвативший Казань, Петербург, Нижний Новгород и Москву, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

За полтора месяца мероприятия посетили сотни тысяч человек. На сценах выступили более 300 исполнителей, блогеров и знаменитостей.

Финалом тура стали два дня на столичной ВДНХ, где собрались 85 тыс. зрителей, а билеты раскупили до открытия. «В этом году VK Fest подтвердил звание самого масштабного и медийного фестиваля России», – сказала руководитель проекта Зоя Новикова.

Трансляция из столицы набрала 18 млн просмотров.

Московская программа побила рекорд по числу секретных гостей, среди которых оказались Дима Билан и Баста. На традиционной синей дорожке звезды удивляли зрителей необычными образами и участвовали в случайных интерактивах. Для посетителей работали сотни развлекательных зон, включая выставку беспилотников и лекторий.

В Петербурге фестиваль собрал 70 тыс. гостей, предложив им выступления t.A.T.u. и пляжные виды спорта.

В Казани работала татарская сцена, а в Нижнем Новгороде мероприятие прошло впервые, собрав 18 тыс. зрителей. Там публику спасали от жары водяными пушками и пенной дискотекой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двухдневный музыкальный фестиваль VK Fest в Санкт-Петербурге посетили десятки тысяч человек.

Дизайнер Артемий Лебедев во время дискуссии на московском лектории мероприятия поделился впечатлениями от своего нового электромобиля.

Секретный гость фестиваля Ваня Дмитриенко получит крупную выручку за грядущее сольное выступление на стадионе «Лужники».