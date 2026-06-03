  • Новость часаРябков заявил о готовности России продолжать спецоперацию сколько потребуется
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рейтинг недружественных правительств. Евросоюз связывает себя войной
    Россиянка Шнайдер разгромила первую ракетку мира на Roland Garros
    Голубь мира дважды отказался взлетать из рук Пашиняна
    В АвтоВАЗе назвали сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut
    Путину доложили об атаке беспилотника на автобус в ДНР
    Журналист Би-би-си пообещал Захаровой осветить теракт ВСУ в Енакиево
    Рябков заявил о готовности России продолжать спецоперацию сколько потребуется
    Посла России в Британии вызвали в МИД из-за дрона в Румынии
    Власти ФРГ рекомендовали политикам АдГ не ездить в Россию
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам одежда, «говорящая» на иностранном

    Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.

    16 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Русский язык помогает открывать законы Вселенной

    Знание русской культуры, своих корней, преданий народной жизни – все это дает твердую почву в освоении любых наук. Ведь научная деятельность всегда ведется в определенных исторических условиях конкретной страны и народа, составляющего стержень этого государства.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему учит история Китайско-Восточной железной дороги

    130 лет назад, 3 июня 1896 года, Россия подписала с Цинским Китаем союзный договор. Дело во многом затевалось ради железной дороги через Маньчжурию. «Срезать» путь Транссиба через Китай казалось прибыльным и удобным. Но постановка графиков и цифр поперед национальных интересов до добра не довела.

    0 комментариев
    3 июня 2026, 19:18 • Новости дня

    «АвтоВАЗ» назвал дату запуска производства обновленной Lada Niva Legend

    Глава «АвтоВАЗ» анонсировал дату старта производства новой Lada Niva Legend

    «АвтоВАЗ» назвал дату запуска производства обновленной Lada Niva Legend
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «АвтоВАЗ» приступит к сборке усовершенствованного внедорожника Lada Niva Legend с новым двигателем и оцинкованным кузовом во второй половине лета, сообщили в руководстве автогиганта.

    Производство модернизированной модели Lada Niva Legend начнется 20 июля 2026 года. Об этом рассказал ТАСС руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

    «20 июля - именно тогда мы планируем запуск автомобиля Niva Legend в ее новой комплектации, с новым двигателем и другими опциями», - сказал он.

    Ранее представители концерна уточняли, что машину оснастят восьмиклапанным мотором объемом 1,8 литра. Внедорожник впервые получит фронтальную подушку безопасности водителя и кузовные детали из двусторонней оцинкованной стали. В их числе оказались капот, крыша, задняя дверь и передняя панель.

    Инженеры также модернизируют переднюю подвеску транспортного средства. Смещение стабилизатора поперечной устойчивости вперед позволит заметно улучшить управляемость и плавность хода. Всего машина получит более 100 новых и свыше 60 усовершенствованных деталей.

    Ранее отечественный автогигант анонсировал премьеру модернизированного внедорожника на Петербургском международном экономическом форуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные делегаты выставки высоко оценили технические улучшения легендарного автомобиля. Напомним, что весной предприятие направило более 530 млн рублей на обновление сборочных линий.

    3 июня 2026, 12:26 • Новости дня
    В Госдуме и Совфеде назвали цели атаки ВСУ на Петербург в день старта ПМЭФ

    Депутат Колесник: Киев атакой дронов пытался запугать участников ПМЭФ

    В Госдуме и Совфеде назвали цели атаки ВСУ на Петербург в день старта ПМЭФ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник атакой БПЛА на Петербург и Ленобласть в первый день ПМЭФ надеялся запугать участников мероприятия. Однако действия Украины обернутся против нее самой, поскольку в современном мире не приветствуется терроризм, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник и сенатор Григорий Карасин.

    «Беспрецедентный бандитский налет украинских беспилотников на Санкт-Петербург лишь подтверждает, что киевские власти полностью потеряли чувство реальности, стремятся эскалировать, развязать масштабную агрессивную человеконенавистническую войну», – отметил Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

    По его словам, удары противника по гражданским объектам, автобусам с мирными жителями – «совершенно другое качество военного конфликта». «Мы воспринимаем все это как новый виток террористической активности руководства Украины. Я убежден, что ответ будет жестким, и он не заставит себя долго ждать», – подчеркнул собеседник.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. «Удары по мирному населению стали для киевского режима нормой ведения боевых действий», – отметил он. Парламентарий не исключает, что ВСУ «приурочили атаку» на Петербург и Ленинградскую область к открытию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «В мероприятии примут участие представители более 100 стран, которые заинтересованы в развитии своих экономик и сотрудничестве с Россией. Киевские власти же пытаются посеять страх среди участников ПМЭФ», – указал депутат. Однако действия Украины, скорее, обернутся против нее самой. «Нигде в мире не приветствуется терроризм», – подчеркнул Колесник.

    По его словам, во всех деталях атаки на Петербург и Ленобласть, в том числе в маршруте пролета БПЛА, разберутся компетентные органы России. Собеседник назвал несколько возможных вариантов, откуда могли быть произведены запуски дронов: Финский залив и страны Прибалтики. «Россия – правовое государство. Мы не выдвигаем огульные обвинения. Но когда выясним причастных к налету, виновные будут тяжело наказаны», – заключил парламентарий.  

    Утром 3 июня, в день начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Удары нанесены по объектам инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах северной столицы, сообщил губернатор города Александр Беглов.

    По его словам, пострадали несколько человек. «Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность», – написал градоначальник. Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона сбиты 59 БПЛА. В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника незначительно повреждены четыре частных жилых дома.

    В петербургском аэропорту Пулково вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов, они были сняты в 8.27 мск.

    Напомним, в Петербурге с 3 по 6 июня проходит ПМЭФ. В этом году мероприятие посвящено теме «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что подтверждено участие примерно 20 тыс. человек из более чем 100 государств мира. Форум впервые за несколько лет посетит официальная делегация США.

    Комментарии (17)
    3 июня 2026, 08:41 • Новости дня
    Газпром привез на ПМЭФ «дрова» для европейских партнеров

    Газпром разместил стопку «евродров» на своем стенде на ПМЭФ

    Газпром привез на ПМЭФ «дрова» для европейских партнеров
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Газпром на своем стенде на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) приготовил стопку «евродров» для партнеров, сообщили СМИ.

    На стенде Газпрома на ПМЭФ появилась стопка из древесины с шуточными надписями, передает РИА «Новости».

    «Европолено для партнеров Export», – гласит одна из табличек. На другой наклейке указано, что это «дрова рублевый евростандарт (для партнеров) from Gazprom with love».

    Подобная инсталляция отсылает к высказыванию президента России Владимира Путина, сделанному в 2010 году во время визита в Германию. Тогда он занимал пост премьер-министра и выразил недоумение по поводу планов немцев отказаться от газа и атомной энергетики. Глава государства иронично заметил, что европейцам придется топить дровами, за которыми тоже нужно ехать в Сибирь.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил возвращение немецких предпринимателей на Петербургский международный экономический форум.

    Спецпредставитель президента России Дмитриев спрогнозировал неизбежность прямых переговоров между Европой и Москвой на фоне энергетического кризиса.

    Дмитриев связал экономические трудности стран Евросоюза с отказом от надежных поставок российских энергоресурсов.

    Комментарии (5)
    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    ОАК заявила об окончании сборки первых серийных SJ-100 и МС-21

    Глава ОАК Бадеха заявил о завершении сборки первых серийных SJ-100 и МС-21

    ОАК заявила об окончании сборки первых серийных SJ-100 и МС-21
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные пассажирские лайнеры нового поколения SJ-100 и МС-21 полностью собраны и проходят финальные испытания для получения разрешительных документов, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

    «По SJ-100 и МС-21 сертификационные работы на завершающей стадии, первые серийные машины уже произведены и ожидают лишь завершения сертификационных процедур», – сказал ТАСС руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.

    Сейчас в цехах окончательной сборки находятся около двух десятков таких машин, добавил глава корпорации. Завершение сертификационных испытаний для SJ-100 планируется к концу лета, при этом осталось выполнить около 20% полетов. Для МС-21 этот показатель составляет 70%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» запланировала завершение программы сертификации импортозамещенного самолета «Суперджет-100» на 2026 год.

    Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов предупредил о рисках смещения сроков сертификации лайнера МС-21. До этого предприятия Объединенной авиастроительной корпорации собрали 14 отечественных самолетов МС-21 в рамках серийного производства.

    Комментарии (10)
    3 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    В МИД назвали цели атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево

    Дипломат Мирошник: Удар ВСУ по автобусу в Енакиево – военное преступление

    В МИД назвали цели атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево
    @ ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина предпочитает перенаправлять свой военный потенциал, накачиваемый Западом, на удары по гражданскому населению, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее удар украинского БПЛА по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в ДНР привел к гибели семи мирных жителей.

    «Удар ВСУ по автобусу в Енакиево – военное преступление, направленное на запугивание мирных жителей. Украинский режим стремится парализовать транспортную коммуникацию в Донбассе, создать невыносимые условия для жизни гражданского населения», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    Дипломат подчеркнул: оптические и технические возможности БПЛА-систем, используемых ВСУ, не позволяют допустить, что украинские военные могли перепутать гражданский автобус с каким-либо военным объектом. «Произошедшее нарушает все возможные нормы международного гуманитарного права. Действия Киева требуют не только жесткой международной правовой оценки, но и реального практического ответа по привлечению всех причастных к уголовной ответственности», – детализировал Мирошник.

    «Мы сейчас собираем существенные данные и детали преступления и передадим их российским внешнеполитическим представителям. Они поднимут вопрос на международных площадках, прежде всего – в Совбезе ООН и ОБСЕ. Возможно, это будет сделано в формате отдельных заседаний», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, материалы будут переданы в российские профильные учреждения за рубежом. Вся необходимая информация о теракте киевского режима должна быть известна государствам, которые внимательно следят за эскалацией украинского кризиса», – указал дипломат.

    В целом, по его словам, в Енакиево сейчас сложная обстановка, связанная с «ведением Киевом террористической войны». «Украина предпочитает перенаправлять свой военный потенциал, накачиваемый Западом, на удары по гражданскому населению. Все это происходит на фоне поражений ВСУ непосредственно в зоне спецоперации», – резюмировал Мирошник.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем канале в Max, что жертвами удара украинского БПЛА по автобусу в Енакиево стали семь человек. Еще 11 пассажиров рейса Москва – Симферополь получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь.

    Атака произошла в центре города ранним утром, когда автобус двигался по пустым улицам. На кадрах с места трагедии видно, что салон и кабина водителя автобуса полностью выгорели. В это же время дрон-детекторы фиксировали беспилотники-разведчики над Енакиево, сообщает ТАСС.

    Среди пострадавших – ребенок 2016 года рождения. Для помощи ему готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Теракт». Фрагменты БПЛА самолетного типа будут направлены на экспертизу. Обломки содержат надписи на иностранном языке, добавили в ведомстве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее «охотой на людей». «Своих – загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших – убивают террористическими методами», – заявила дипломат в ходе работы Петербургского международного экономического форума.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал на отсутствие «военной целесообразности в атаке на автобус в тылу». «Трассы в тыловых районах стали опаснее из-за дронов. Это новая реальность, с которой сталкиваются Донбасс, Новороссия, Крым и приграничные регионы России. Но это не значит, что жизнь должна остановиться. Дороги будут работать, люди будут ездить, грузы будут доставляться. Враг своей цели не добьется», – подчеркнул он.

    Незадолго до этого ВСУ атаковали транспорт мирных жителей в Ленинском районе Донецка на кольцевой автодороге, а также на трассе Донецк – Горловка. «Повреждены грузовые и гражданские автомобили в Светлодарске, Углегорске, Горловке, Дебальцево», – добавил Пушилин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что одним из действенных ответов России на украинские атаки являются удары по инфраструктуре производства дронов, а также по генерирующим мощностям Украины. Так, накануне ВКС поразили заводы «Мотор Сич», «Арсенал» и «Маяк», а также три территориальных центра комплектования ВСУ.

    Комментарии (20)
    3 июня 2026, 15:35 • Новости дня
    В АвтоВАЗе назвали сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut

    Соколов анонсировал старт продаж кроссовера Lada Azimut в четвертом квартале

    В АвтоВАЗе назвали сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский автомобильный гигант запустит реализацию новейшего кроссовера Lada Azimut в четвертом квартале 2026 года. Об этом рассказал руководитель предприятия Максим Соколов на полях Петербургского международного экономического форума.

    «Какой-то конкретной даты я сейчас не назову, но если говорить о временном периоде, то это четвертый квартал этого 2026 года», – сказал он, передает ТАСС.

    Соколов добавил, что производство машины начнется в следующем квартале. Ожидается, что автомобили поступят к дилерам до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года автоконцерн направил более 500 млн рублей на модернизацию производства для выпуска Lada Azimut.

    Осенью прошлого года эту машину впервые продемонстрировали за пределами России на выставке в Белоруссии.

    Изначально разработчики презентовали созданный на платформе Vesta автомобиль в ходе прошлогоднего Петербургского международного экономического форума.

    Комментарии (11)
    3 июня 2026, 14:24 • Новости дня
    МИД призвал мир осудить атаку ВСУ в Енакиево
    МИД призвал мир осудить атаку ВСУ в Енакиево
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о необходимости осуждения атаки на рейсовый автобус в Енакиево.

    «Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ решительно осудить жестокий теракт в Енакиево», – подчеркнула дипломат, ее комментарий опубликован на сайте МИД.

    По словам Захаровой, игнорирование подобных преступлений со стороны властей Украины равносильно поддержке человеконенавистнического курса нынешнего киевского руководства. Она отметила, что Москва выражает глубокие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого нападения.

    Дипломат также добавила, что украинские войска терпят поражение на линии соприкосновения. В связи с этим Киев вымещает бессильную злобу на беззащитных мирных жителях, в очередной раз демонстрируя свою бесчеловечную сущность.

    Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал атаку украинского беспилотника на рейсовый автобус в Енакиеве преднамеренным терактом.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо счел удар по гражданскому транспорту сознательным убийством. Захарова констатировала превращение Украины в террористический режим.

    Комментарии (22)
    3 июня 2026, 09:31 • Новости дня
    Бренд Aurus представил кабриолет и обновленный Senat на ПМЭФ

    Aurus показал обновленные модели Senat и кабриолет на ПМЭФ

    Бренд Aurus представил кабриолет и обновленный Senat на ПМЭФ
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На площадке Петербургского экономического форума (ПМЭФ) состоялась премьера новых модификаций отечественных представительских автомобилей: в частности, широкой публике впервые продемонстрировали удлиненную версию флагманского седана.

    Российская автомобильная марка Aurus продемонстрировала на Петербургском международном экономическом форуме обновленные модели Senat и Senat Long, а также версию в кузове кабриолет, передает РИА «Новости».

    Ранее обновленный Aurus Senat можно было увидеть лишь во время церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в 2024 году. При этом удлиненная версия Senat Long представлена широкой публике впервые.

    Кроме того, на стенде компании в Гараже особого назначения экспонируются современный кабриолет Aurus Senat и исторический кабриолет ЗИС-110Б. Последний использовался во время парадов Победы в Москве в 1950-е годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские автопроизводители анонсировали презентацию обновленных моделей Aurus на ПМЭФ. Отечественная марка подготовила рестайлинговый седан с новыми цифровыми решениями в салоне.

    Ранее Минпромторг запланировал первый этап обновления этих автомобилей на 2026 год.

    Комментарии (3)
    3 июня 2026, 14:59 • Новости дня
    Власти ФРГ рекомендовали политикам АдГ не ездить в Россию

    МИД ФРГ: Политикам АдГ рекомендовано не ездить в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    МИД ФРГ рекомендовал представителям партии «Альтернатива для Германии» не посещать Россию, подчеркнув, что правительство не поддержит подобные инициативы, сообщил представитель ведомства Мартин Гизе в связи с участием депутатов в Петербургском международном экономическом форуме.

    «Есть ряд лиц, которые туда отправились из Германии», – подтвердил дипломат, передает ТАСС. Он отметил, что Евросоюз и власти ФРГ придерживаются курса на максимальное сокращение контактов с российской стороной.

    По словам Гизе, присутствие немецких политиков на мероприятиях в России идет вразрез с принципами правительственной политики. Представитель кабмина Штеффен Майер добавил, что участие делегатов в форуме в Петербурге явно противоречит интересам Германии.

    Напомним, депутаты от партии «Альтернатива для Германии» запланировали поездку на Петербургский международный экономический форум.

    Сообщалось, что немецкие предприниматели впервые за несколько лет официально примут участие в этом мероприятии.

    В прошлом году руководство АдГ пригрозило исключением своим однопартийцам из-за визита на форум в Сочи.

    Комментарии (2)
    3 июня 2026, 18:52 • Новости дня
    Рябков заявил о готовности России продолжать спецоперацию сколько потребуется
    Рябков заявил о готовности России продолжать спецоперацию сколько потребуется
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона намерена вести специальную военную операцию ровно столько времени, сколько будет необходимо для достижения всех поставленных целей, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Так долго, как потребуется», – ответил замминистра на соответствующий вопрос журналистов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

    В декабре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении продолжать спецоперацию при отказе Киева от мирного соглашения.

    Осенью президент Владимир Путин предупредил о вынужденном решении задач вооруженным путем из-за невозможности дипломатического урегулирования.

    Постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил готовность наращивать боевые действия на Украине в течение любого необходимого времени.

    Комментарии (12)
    3 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Во ВЦИОМ объяснили эффект отложенного взросления у молодежи
    Во ВЦИОМ объяснили эффект отложенного взросления у молодежи
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Современные молодые люди предпочитают дольше жить с родителями из-за экономических барьеров и не спешат брать на себя ответственность за создание собственной семьи, отметил эксперт ВЦИОМ, председатель общественного совета Минтруда Константин Абрамов.

    Российские юноши и девушки стали позже социализироваться из-за сложностей с покупкой или арендой жилья. В результате многие остаются в родительском доме, откладывая брак и рождение детей до наступления финансовой стабильности. К таким выводам пришли в ВЦИОМ на основе ряда исследований.

    «По нашим данным, сейчас происходит атомизация общества. В принципе, человек может устроить свой быт один абсолютно нормально. Почему? Есть социальные сети, службы доставки и так далее», – констатировал в интервью каналу 360.ru руководитель Фонда содействия изучению общественного мнения Константин Абрамов.

    Эксперт добавил, что потребность в продолжении рода никуда не исчезла, однако новое поколение стало гораздо прагматичнее. Они стремятся к независимости и избегают лишней ответственности, пока окончательно не определятся с карьерой.

    При этом специалисты надеются на скорое изменение тенденции и более ранний выход молодежи на рынок труда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ВЦИОМ Валерий Федоров назвал отсутствие собственного жилья главной причиной откладывания рождения детей.

    Эксперты центра допустили повышение возраста молодежи в стране до 38 лет.

    Комментарии (4)
    2 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    Россия ввела санкции против британских журналистов и экспертов

    Tекст: Валерия Городецкая

    МИД России объявил о расширении списка граждан Великобритании, которым запрещен въезд на территорию страны. В новый санкционный перечень вошли представители британского журналистского и экспертного сообщества, а также руководители компаний, связанных с реализацией проектов на Украине.

    Решение принято в ответ на политику Лондона, который, по оценке российского внешнеполитического ведомства, продолжает курс на конфронтацию с Москвой, говорится в заявлении на сайте министерства.

    В МИД отметили, что «провокационная антироссийская риторика британских официальных лиц, распространение инсинуаций о России и практические шаги Лондона по накачке киевского режима вооружением и военной техникой свидетельствуют о неослабевающем настрое руководства Соединенного Королевства на продолжение жесткого системного противостояния с нашей страной». В связи с этим российская сторона решила расширить «стоп-лист» за счет лиц, которые участвуют в распространении недостоверной информации о России и выступают за усиление давления на Москву.

    В ведомстве пояснили, что ограничения введены в отношении представителей британских СМИ и экспертных кругов, «причастных к тиражированию клеветнических домыслов и ложных сведений о политике руководства России и общественно-политических событиях в нашей стране», а также лиц, призывающих к сохранению и наращиванию антироссийских мер под предлогом реагирования на специальную военную операцию.

    Кроме того, в перечень включены руководители британских компаний, работающих в сфере безопасности. По оценке российского МИД, они занимаются подбором кадров для Украины «под предлогом реализации псевдогуманитарных проектов».

    В новый список вошли автор доклада исследовательского центра Henry Jackson Society Александр Браудер, журналистка газеты The Washington Post Кэтрин Бэлтон, управляющий директор компании Committed to Good Элис Лафер, один из основателей и председатель совета директоров Chelsea Group Ричард Уэстбери, а также журналист британского издания I Ричард Холмс.

    Российское внешнеполитическое ведомство также вновь призвало британские власти отказаться от агрессивных антироссийских шагов и прекратить поддержку Владимира Зеленского. В заявлении подчеркивается, что такая политика, по мнению Москвы, ведет «лишь к новым жертвам среди мирного населения и разрушению украинской государственности».

    В МИД предупредили, что любые действия британских политических кругов, направленные на усиление санкционного давления, распространение русофобии и нанесение ущерба международной репутации России, «неизбежно получат решительный отпор».

    Ведомство также заявило о намерении продолжить работу по расширению российского санкционного списка в ответ на действия британских властей, которые Москва считает недружественными.

    В августе прошлого года Министерство иностранных дел России ввело персональные санкции против 21 подданного Британии из медиасферы. Весной 2025 года Москва включила в российский стоп-лист 21 британского парламентария. Летом 2024 года российское ведомство запретило въезд пятнадцати руководителям предприятий военно-промышленного комплекса Соединенного Королевства.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 21:44 • Новости дня
    Легковушка сбила электросамокат с тремя подростками в Подмосковье
    Легковушка сбила электросамокат с тремя подростками в Подмосковье
    @ Анастасия Романова/Абзац/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В городе Щелково Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и электросамоката, на котором одновременно ехали трое несовершеннолетних, сообщили в региональном ГУ МВД.

    Авария случилась около 16.45 мск возле одного из жилых домов на улице Широкой, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Водитель легкового автомобиля не смог избежать столкновения с двухколесным транспортным средством.

    «По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки Toyota, при повороте с главной дороги на второстепенную совершил столкновение с электросамокатом, на котором передвигались трое несовершеннолетних – 12-летний мальчик и две девочки 12 и 13 лет», – рассказали в МВД.

    В результате аварии всех троих подростков госпитализировали для обследования. После оказания необходимой медицинской помощи двоих пострадавших отпустили домой. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять точные обстоятельства и причины инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле девочки-подростки на электросамокате сбили женщину с коляской в Новосибирске. Осенью прошлого года восьмилетний мальчик на аналогичном средстве передвижения погиб под колесами двух автомобилей в Сочи.

    Комментарии (0)
    3 июня 2026, 12:40 • Новости дня
    Делегация из Африки восхитилась российской Lada Niva на ПМЭФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На экономическом форуме в Петербурге зарубежные участники высоко оценили модернизированную Lada Niva Legend, назвав технические улучшения внедорожника настоящей инновацией.

    Юбилейная экспозиция отечественного автогиганта привлекла пристальное внимание зарубежных участников Петербургского международного экономического форума. Группа примерно из 15 представителей африканского континента одной из первых посетила стенд компании, передает Lenta.ru.

    Иностранцы тщательно изучили представленные модели, включая классический ВАЗ-2101 выпуска 1970 года, новейший кроссовер Lada Azimut и спортивные версии автомобилей. Главным открытием для них стал внедорожник Lada Niva Legend, получивший серьезные технические улучшения.

    Делегаты надолго задержались у стенда для детального осмотра и сделали памятные фотографии на фоне машины. «What an innovation!» («Какое новшество!») – громко заявил один из гостей, заглянув под капот автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «АвтоВАЗ» подготовил для Петербургского международного экономического форума уличную экспозицию с обновленной Lada Niva Legend.

    В апреле предприятие направило более 530 млн рублей на модернизацию линии по сборке этого семейства внедорожников.

    Власти Эфиопии договорились с российской компанией об изучении возможностей организации производства машин Lada внутри страны.

    Комментарии (3)
    3 июня 2026, 09:04 • Новости дня
    На ПМЭФ впервые показали новый кроссовер Jeland J6

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кроссовер нового бренда Jeland модели J6, который будет выпускать «АГР Холдинг» на заводе в Шушарах, впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    Новая модель автомобиля Jeland J6 была впервые представлена широкой публике на Петербургском международном экономическом форуме, передает РИА «Новости».

    Белый кроссовер занял место на стенде Петербурга, при этом название бренда размещено только на рулевом колесе.

    Производство автомобилей под маркой Jeland планируется запустить в текущем квартале на мощностях бывшего завода General Motors в Шушарах. Этот проект реализуется «АГР Холдингом» в партнерстве с китайской компанией Defetoo. Стоимость новинки составит от 2,29 до 2,65 млн рублей в зависимости от выбранной комплектации.

    Кроссовер Jeland J6 будет оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил. В паре с ним работает роботизированная коробка передач, привод автомобиля – передний.

    Кроме того, на форуме «АвтоВАЗ» продемонстрировал гоночные автомобили Lada Vesta и Iskra, а также Lada Azimut в новом цвете морской волны «Серенада». Гоночные версии Iskra Cup и Vesta TCR отличаются специальными сиденьями-ковшами и укрепленным металлическими распорками кузовом. Гости ПМЭФ также смогли увидеть один из первых автомобилей ВАЗ-2101 и обновленную Niva Legend.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные автопроизводители анонсировали презентацию нового кроссовера Jeland J6 на ПМЭФ.

    Компания «АвтоВАЗ» подготовила для форума уличную экспозицию с обновленной моделью Lada Niva Legend.

    «АГР Холдинг» и китайская фирма Defetoo запустили совместное производство автомобильных двигателей в Калуге.

    Комментарии (0)
    3 июня 2026, 16:04 • Новости дня
    В МИД допустили ядерный удар при угрозе целостности России

    Рябков: Россия может дать ядерный ответ при посягательстве на ее территори

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посягательства на территориальную целостность государства при наихудшем развитии событий способны спровоцировать применение ядерного арсенала в качестве крайней меры защиты, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Он напомнил, что правила реагирования на угрозы четко регламентированы, передает ТАСС.

    «Что касается нас, то те гипотетические крайние ситуации, при которых применение этих вооружений возможно, исчерпывающим образом описаны в военной доктрине РФ и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания», – отметил дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства пояснил суть этих документов. По его словам, попытки агрессоров нарушить территориальную целостность России при наихудшем сценарии могут закончиться ядерным ответом. Причем такой исход возможен даже в том случае, если нападающая сторона не обладает подобным арсеналом.

    В апреле прошлого года секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил о праве России на ядерный удар при агрессии западных стран.

    Президент Владимир Путин назвал критическую угрозу суверенитету страны обычным оружием поводом для ядерного ответа.

    Рябков предупреждал о фатальных последствиях недооценки Западом готовности Москвы к применению таких вооружений.

    Комментарии (6)
    Главное
    Сальдо сообщил о создании дополнительных коридоров в Крым
    Польша официально предложила США создать постоянную военную базу
    Силы ПВО России за сутки сбили более 750 беспилотников ВСУ
    МИД Греции выразил протест Киеву из-за морского дрона
    Во ВЦИОМ объяснили эффект отложенного взросления у молодежи
    Пенсия Чубайса сократилась с 450 до 19 тыс. рублей
    Андрей Разин окончательно лишился прав на бренд «Ласковый май»

    Экономика России замедлилась перед новым рывком

    На стартовавшем Петербургском международном экономическом форуме главной темой станет путь к стабильному будущему. Российская экономика после двух лет устойчивого роста, показала замедление темпов. Однако глава ВТБ считает это вполне приличным поведением. Что происходит и как вернуться к прежнему росту? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ощутила новое качество российских ударов

    В ночь на 2 июня российские войска нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, работающим в интересах украинской армии. В числе пораженных целей – заводы «Мотор Сич», «Арсенал» и «Маяк», а также три территориальных центра комплектования ВСУ. Какую тактику применила российская армия и насколько серьезными окажутся последствия для противника? Подробности

    Перейти в раздел

    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Пашинян готов предать сельское хозяйство Армении

    Армянский премьер фразой «я заплачу» завершает свою предвыборную кампанию. Никол Пашинян пообещал компенсировать убытки армянских фермеров из-за российских фитосанитарных ограничений – и нарисовал радужные перспективы сельхозэкспорта в случае вступления страны в Евросоюз. Однако легко убедиться, что на самом деле в ЕС армянское сельское хозяйство ждет крах – так же, как это случилось с другими странами. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США банкротят ООН ради третьей мировой

      Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    • Снова война: Иран вышел из переговоров

      Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Шкала перевода баллов ОГЭ-2026 в оценки: таблица по всем предметам

      Cо 2 июня по 6 июля 2026 года в российских школах проводится основной государственный экзамен (ОГЭ) – главная форма аттестации по итогам 9-х классов, то есть основного общего образования. Как устроена система оценивания в ОГЭ, каким стандартным школьным оценкам соответствуют баллы экзамена – и сколько баллов нужно набрать для поступления в профильный класс по каждому из предметов?

    • Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    • Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в это время в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц активных полевых работ: сев, прополка, заготовка сена. На каждый день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. В народном календаре июньские даты тесно переплелись с православными праздниками, сезонными работами и древними суевериями. Рассказываем о главных народных праздниках июня 2026 года, их традициях, приметах и запретах.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации