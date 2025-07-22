А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.0 комментариев
Путин поздравил российских школьников с победой на математической олимпиаде
Президент Владимир Путин поздравил российских школьников с выдающимся результатом на Международной математической олимпиаде.
Владимир Путин поздравил российских школьников с победой на Международной математической олимпиаде, которая прошла в Австралии в дистанционном формате.
Глава государства подчеркнул, что команда России «продемонстрировала командную сплоченность и по-настоящему победный настрой, убедительно подтвердили сильные позиции отечественной математической школы», следует из поздравительной телеграммы на сайте Кремля.
Путин отметил вклад учителей, тренеров, родителей и друзей, которые поддерживали участников на протяжении подготовки и соревнований. Президент пожелал юным математикам новых успехов и свершений.
Российские школьники завоевали шесть медалей на международной математической олимпиаде в Австралии. Иван Часовских из Московской области набрал 42 балла. Дмитрий Гришко из Москвы набрал 36 баллов. Илья Замоторин из Петербурга завоевал медаль с 35 баллами. Василий Патрушев из Владивостока получил медаль, набрав также 35 баллов. Артем Садыков из Челябинска показал результат в 35 баллов. Иван Кокарев из Челябинска завоевал серебряную медаль.