Dior и Prada сократили магазины в Москве и Петербурге и уволили сотрудников

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает РБК, французский Dior и итальянская Prada Group решили закрыть несколько магазинов в Москве и Петербурге. Это следует из их бухгалтерских отчетностей за 2024 год. Компании уже три года назад приостановили работу бутиков в России.

В результате сокращений, численность сотрудников Dior за год уменьшилась с 103 до 32 человек. У Prada число работников сократилось в полтора раза – с 51 до 33. Хотя оба бренда еще арендуют помещения, они продолжают оптимизировать расходы.

Представители Dior и Prada Group не ответили на запросы РБК касательно дальнейших планов в России. Эти изменения произошли на фоне продолжающихся арендных обязательств.

Ранее украинские пользователи обвинили в поддержке России модный дом Dior после того, как бренд выпустил новую рекламную кампанию своей коллекции на фоне берез и снега.

Вандалы в Киеве изрисовали красной краской фасад бутика Dior после публикации этой рекламной кампании.

Также украинцы раскритиковали бренд Louis Vuitton за выпуск рекламы с символом компании V и французским флагом.