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Dior и Prada сократили магазины в Москве и Петербурге и уволили сотрудников
Модные дома Dior и Prada решили закрыть часть магазинов в Москве и Петербурге, сократив численность сотрудников арендованных, но закрытых бутиков с 2022 года.
Как сообщает РБК, французский Dior и итальянская Prada Group решили закрыть несколько магазинов в Москве и Петербурге. Это следует из их бухгалтерских отчетностей за 2024 год. Компании уже три года назад приостановили работу бутиков в России.
В результате сокращений, численность сотрудников Dior за год уменьшилась с 103 до 32 человек. У Prada число работников сократилось в полтора раза – с 51 до 33. Хотя оба бренда еще арендуют помещения, они продолжают оптимизировать расходы.
Представители Dior и Prada Group не ответили на запросы РБК касательно дальнейших планов в России. Эти изменения произошли на фоне продолжающихся арендных обязательств.
Ранее украинские пользователи обвинили в поддержке России модный дом Dior после того, как бренд выпустил новую рекламную кампанию своей коллекции на фоне берез и снега.
Вандалы в Киеве изрисовали красной краской фасад бутика Dior после публикации этой рекламной кампании.
Также украинцы раскритиковали бренд Louis Vuitton за выпуск рекламы с символом компании V и французским флагом.