Tекст: Антон Антонов

Журналисты посетили финско-российскую лесную границу, границу Польши с Калининградской областью и Белоруссией, а также участок Литвы в районе так называемого Сувалкского коридора, пишет Politico.

Politico пишет, что Европа «спешит укрепить свой восточный край», поскольку считает, что больше не может полагаться на защиту США от «угрозы».

Указывается, что страны, расположенные в непосредственной близости от российских границ, активно возводят оборонительные сооружения и увеличивают резервы. Кроме того, государства закупают танки и беспилотники, готовясь к тому, что в первые дни потенциального конфликта, как пишет издание, им придется рассчитывать исключительно на собственные силы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте сообщил о значительном усилении присутствия альянса на восточном фланге.

Страны Восточной Европы активизировали военные приготовления на фоне снижения поддержки со стороны США.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее. Российский лидер назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

