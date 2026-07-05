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    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    7 комментариев
    5 июля 2026, 02:11 • Новости дня

    Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

    Tекст: Антон Антонов

    Французская команда одержала победу над сборной Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, сообщают информационные агентства.

    Матч в Филадельфии завершился со счетом 1:0. На 70-й минуте Килиан Мбаппе точно пробил с пенальти и стал автором единственного гола встречи, передает РИА «Новости».

    Для Мбаппе этот мяч стал 19-м на чемпионатах мира за карьеру. В историческом списке бомбардиров турнира он уступает только аргентинцу Лионелю Месси, на счету которого 20 голов. В гонке лучших снайперов текущего турнира форвард сборной Франции сравнялся с Месси – оба забили по семь мячей.

    В четвертьфинале чемпионата мира Франция сыграет с Марокко, встреча состоится 9 июля в Бостоне. На мировом первенстве 2022 года эти команды уже пересекались в полуфинале, тогда французы победили со счетом 2:0.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сборная Франции переиграла команду Швеции со счетом 3:0 в Нью-Йорке. Сборная Парагвая одержала победу над Германией в Бостоне в 1/16 финала в серии пенальти 4:3 после ничьей 1:1 в основное время.

    Сборная Марокко победила команду Канады в Хьюстоне со счетом 3:0.

    4 июля 2026, 08:12 • Новости дня
    Определился состав участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу
    Определился состав участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу
    @ Ludvig Thunman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стал известен состав участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу в 2026 года.

    Окончательный список пар второго раунда плей-офф турнира публикует РИА Новости. Уже 4 июля в Хьюстоне встретятся сборные Канады и Марокко. На следующий день, 5 июля, Бразилия сыграет с Норвегией в Нью-Йорке, а Парагвай поборется за выход в четвертьфинал с Францией в Филадельфии.

    Шестого июля Португалия выйдет на поле против Испании в Далласе, тогда как Англия сразится с Мексикой в Мехико. Седьмого июля состоятся сразу три матча: США сыграют с Бельгией в Сиэтле, Аргентина встретится с Египтом в Атланте, а Швейцария – с Колумбией в Ванкувере.

    Текущий чемпионат мира стал историческим: в нем впервые принимают участие 48 национальных команд. Масштабный турнир совместно проводят три государства – США, Канада и Мексика. Завершатся соревнования 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании уверенно разгромила команду Австрии в матче одной шестнадцатой финала.

    Португальские футболисты одержали победу над сборной Хорватии со счетом 2:1.

    Национальная команда Швейцарии забила два безответных мяча алжирским спортсменам.

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    2 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    Владелец задержанного Францией танкера Tagor получил миллионный штраф

    Владелец задержанного Францией танкера Tagor получил штраф в 1 млн евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Судовладелец выплатит крупную сумму за отсутствие флага и отказ подчиниться требованиям властей, после чего судно сможет покинуть территориальные воды республики.

    Прокуратура французского города Брест назначила взыскание в размере 1 млн евро собственнику нефтяного танкера Tagor, передает ТАСС.

    Наказание вынесено за навигацию без опознавательного флага и неподчинение законным требованиям военных.

    В рамках заключенного соглашения о признании вины арест с корабля планируется снять. «С судна будет снят административный арест и оно сможет покинуть территориальные воды Франции», – сообщили в надзорном ведомстве.

    1 июня президент Эмманюэль Макрон заявлял, что военно-морские силы республики совместно с Британией перехватили в Атлантическом океане подсанкционное судно, следовавшее из России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти действия незаконными и граничащими с пиратством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские военные корабли перехватили в Атлантике судно Tagor.

    В Кремле сочли действия Парижа незаконными. Посольство России во Франции потребовало освободить капитана танкера.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    3 июля 2026, 01:05 • Новости дня
    В совершении теракта в Монако заподозрили гражданку Украины из Германии

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате взрыва в понедельник вечером в Монако трое получили ранения, в том числе женщина, которая находится в критическом состоянии, а подозреваемой в совершении теракта следователи считают гражданку Украины.

    «По нашим сведениям, 30-летняя женщина, проживающая в Германии, якобы бросила заминированный пакет перед домом украинского олигарха Вадима Ермолаева», – пишет газета Le Figaro.

    Спустя четыре дня с момента взрыва, следователи считают, что его целью, скорее всего, был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

    Несколько источников сообщили, что подозреваемая некоторое время следила за бизнесменом. Во внутренней записке полиции Монако сказано: «вероятно, это женщина, которая замаскируется под мужчину», передает BFMTV. Для поимки подозреваемого выдан европейский ордер на арест.

    По данным канала, следователи рассматривают две основные версии покушения: организованная преступность и иностранное вмешательство.

    Напомним, поздним вечером понедельника, 29 июня, французский телеканал BFMTV сообщил, что в  Монако прогремел взрыв. BFMTV назвал одним из пострадавших от взрыва украинского олигарха Ермолаева, Анна Ермолаева, супруга олигарха, заявила о своем отсутствии на месте взрыва в Монако.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Figaro сообщила, что взрывчатку у дома украинского олигарха в Монако заложила женщина. Следователи установили личность  террориста и выдали ордер на его арест. Российские силовики назвали возможных организаторов теракта в Монако.

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    2 июля 2026, 06:46 • Новости дня
    Евродепутаты раскритиковали ФИФА за допуск россиян на юниорский турнир

    Politico: В ЕП осудили Инфантино за допуск юных россиян на футбольный турнир

    Tекст: Антон Антонов

    Группа членов Европарламента потребовала от президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отменить решение об участии российских спортсменов до 15 лет в мировом первенстве, пишет Politico.

    По данным Politico, 44 депутата ЕП призвали Инфантино пересмотреть допуск сборной России к чемпионату мира среди игроков не старше 15 лет. Парламентарии настаивают, что российские спортсмены не должны участвовать в турнирах организации до начала мирных переговоров и прекращения огня.

    По мнению евродепутатов, участие российской команды может спровоцировать другие страны на бойкот соревнований. Политики считают, что подобный сценарий якобы исказит спортивные мероприятия ФИФА и нарушит принцип победы сильнейшей команды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбола разрешила российским юношеским сборным до 15 лет сыграть на чемпионате мира в Азербайджане.

    Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов подтвердил допуск команды на новые соревнования без санкционных ограничений.

    Еврокомиссия отвергла идею Инфантино о снятии запрета на участие отечественных спортсменов в международных турнирах.

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    2 июля 2026, 23:57 • Новости дня
    В Монако установили личность террориста и выдали ордер на арест

    Прокуратура Монако установила личность устроившего теракт

    Tекст: Катерина Туманова

    Прокуратура княжества объявила о том, что спустя 36 часов после инцидента была установлена личность подозреваемого в умышленном взрыве возле жилого дома в Монако, а вечером четверга, 2 июля, Интерпол выдаст ордер на арест.

    Судебная полиция установила личность подозреваемого, заложившего бомбу перед жилым домом в княжестве в понедельник, 29 июня. Выдан ордер на его арест, говорится в пресс-релизе прокуратуры княжества, передает Radio RTL.

    Предполагается, что в понедельник около 21.00 предполагаемый злоумышленник заложил бомбу в сумке у подножия жилого дома в Монако, после чего скрылся.

    В результате преднамеренного взрыва пострадали три человека, в том числе украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

    Напомним, поздним вечером понедельника, 29 июня, французский телеканал BFMTV сообщил, что в  Монако прогремел взрыв. BFMTV назвал одним из пострадавших от взрыва украинского олигарха Ермолаева, Анна Ермолаева, супруга олигарха,  заявила о своем отсутствии на месте взрыва в Монако.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Figaro сообщила, что взрывчатку у дома украинского олигарха в Монако заложила женщина. Российские силовики назвали возможных организаторов теракта в Монако. Nice Matin назвала три версии покушения на Ермолаева в Монако.

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    3 июля 2026, 00:11 • Новости дня
    Сборная Испании разгромила Австрию на чемпионате мира по футболу

    Tекст: Катерина Туманова

    Национальная команда Испании одержала уверенную победу над соперниками из Австрии, впервые с 2010 года выиграв матч плей-офф на престижном турнире.

    Футболисты Испании одержали верх над сборной Австрии в матче 1/16 финала, передает РИА «Новости». Голами отметились Микель Оярсабаль на 36-й и 89-й минутах, а также Педро Порро на 66-й минуте встречи.

    Голкипер Унаи Симон побил национальный рекорд по числу минут подряд без пропущенных мячей на мировых первенствах. Предыдущий лучший результат принадлежал Икеру Касильясу, который не пропускал мячи 476 минут.

    Впервые за 68 лет в стартовом составе на игру плей-офф вышли два футболиста младше 20 лет: 19-летний Пау Кубарси и 18-летний Ламин Ямаль. Ранее такое происходило лишь с бразильцами Пеле и Жозе Алтафини в 1958 году.

    Следующая игра испанцев пройдет 6 июля против победителя противостояния Хорватии и Португалии. Турнир, организованный в США, Канаде и Мексике при участии 48 сборных, закончится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу определились в конце прошлого месяца. В первом раунде плей-офф мексиканская национальная команда обыграла сборную Эквадора. Сборная Англии победила ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

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    2 июля 2026, 16:54 • Новости дня
    В центре Парижа из-за жары отключилось электричество

    Кварталы у Елисейского дворца в Париже остались без электричества из-за жары

    Tекст: Денис Тельманов

    В историческом центре французской столицы из-за экстремально высоких температур произошло масштабное отключение света, парализовавшее работу бутиков и инфраструктуры.

    Улица Фобур-Сент-Оноре в восьмом округе Парижа, где расположены Елисейский дворец и известные дома моды, осталась без электроэнергии, передает ТАСС. Магазины на этой улице не могут открыться уже второй день.

    «Во многих бутиках из-за отсутствия электричества не открылись защитные шторы. Нарушена работа систем безопасности, в частности отключилась сигнализация», – рассказала сотрудница одного из офисов. Компания-оператор электросетей Enedis не назвала причины аварии, а сроки восстановления энергоснабжения неоднократно сдвигались. Отсутствие света также лишило горожан возможности заряжать электромобили.

    Ранее аналогичная ситуация произошла в районе площади Биржи, где штаб-квартире AFP пришлось использовать генераторы. Из-за жары до 42 градусов в тени оплавился асфальт, что создало нагрузку на подземные сети.

    Оппозиция обвинила власти в неготовности к климатическому кризису и планирует вынести вотум недоверия правительству, однако премьер-министр Себастьен Лекорню отверг эти обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи зафиксировали во Франции десятки температурных рекордов.

    Власти Парижа запретили распитие спиртных напитков на улицах из-за аномальной жары. Экстремальные погодные условия привели к отмене массовых мероприятий в европейских столицах.

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    3 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Американская полиция вступила в потасовку со сборной Египта

    Представители сборной Египта вступили в конфликт с полицией Далласа

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне игры плей-офф в Далласе американский полицейский спровоцировал острую стычку, грубо оттолкнув директора египетской команды от юного болельщика.

    В преддверии матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Австралии произошла потасовка, передает РИА «Новости». Видео инцидента опубликовало издание Cairo 24.

    Один из футболистов фотографировался с ребенком в холле гостиницы. Директор команды Ибрагим Хасан попытался подойти к ним для совместного кадра. Однако американский полицейский грубо оттолкнул бывшего игрока.

    Началась словесная перепалка, во время которой силовик положил руку на кобуру пистолета. Вскоре в конфликт вмешались другие члены делегации и правоохранители. По словам очевидцев, ситуацию удалось быстро урегулировать.

    Ибрагим Хасан работает директором сборной и является братом-близнецом знаменитого Хусама Хасана. Встреча египтян с австралийцами состоится в пятницу в Далласе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские полицейские досмотрели футболистов сборной Уругвая с собаками.

    Правоохранительные органы Чикаго семь часов допрашивали нападающего национальной команды Ирака.

    Власти США разрешили иранским спортсменам приехать на игру против египтян за два дня до матча.

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    4 июля 2026, 02:57 • Новости дня
    Египетский футболист Хани установил антирекорд чемпионатов мира по автоголам

    Египетский футболист Хани стал антирекордсменом ЧМ по автоголам

    Tекст: Катерина Туманова

    Защитник национальной команды Египта Мохамед Хани вошел в историю мировых первенств, забив второй мяч в собственные ворота за один турнир.

    Во время матча 1/16 финала против австралийцев египетский защитник Хани срезал мяч в свои ворота во втором тайме, передает РИА «Новости». Это стало его вторым автоголом на турнире.

    Ранее Хани огорчил собственного вратаря в матче группового этапа против сборной Бельгии, который завершился со счетом 1:1. До этого момента ни один игрок в истории чемпионатов мира не забивал больше одного гола в свои ворота за всю карьеру.

    Мохамеду Хани 30 лет, всю профессиональную жизнь он защищает цвета египетского клуба «Аль-Ахли». Матч против австралийской команды стал для него 46-м выступлением в футболке национальной сборной.

    Сборная Египта в серии пенальти обыграла команду Австралии на ЧМ-2026.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу  определились в конце прошлого месяца. Чемпионат мира по футболу побил исторические рекорды по голам и посещаемости. Роналду стал первым футболистом, забивавшим голы на шести ЧМ.

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    3 июля 2026, 04:55 • Новости дня
    Сборная Португалии победила Хорватию в матче чемпионата мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Национальная команда Португалии одержала победу над Хорватией, обеспечив себе выход в следующий этап мирового первенства.

    Сборная Португалии одержала победу над командой Хорватии со счетом 2:1 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который прошел в канадском Торонто, передает РИА «Новости».

    В составе победителей голами отметились Криштиану Роналду, реализовавший пенальти на 68-й минуте, и Гонсалу Рамуш, забивший на четвертой добавленной минуте. Единственный мяч у хорватов на счету Ивана Перишича (53-я минута).

    Криштиану Роналду, покинувший поле на 81-й минуте, установил рекорд, став самым возрастным игроком в истории матчей плей-офф чемпионатов мира. Кроме того, знаменитый португалец вышел на второе место по количеству проведенных игр на мировых первенствах, достигнув отметки в 26 матчей.

    В следующем раунде турнира, 1/8 финала, португальская сборная встретится с командой Испании. Матч состоится 6 июля в Далласе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу определились в конце прошлого месяца. борная Англии победила ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Сборная Испании разгромила Австрию на ЧМ.

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    4 июля 2026, 03:25 • Новости дня
    Сборная Аргентины одолела Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Действующие чемпионы мира по футболу – сборная Аргентины – одержали победу над командой Кабо-Верде, исход встречи решился в дополнительное время автоголом.

    Основное время матча между сборными Аргентины и Кабо-Верде, прошедшего в Майами, завершилось со счетом 1:1, передает РИА «Новости».

    В составе аргентинцев мяч забил Лионель Месси на 29-й минуте. У дебютантов чемпионата мира – Кабо-Верде – первым голом за сборную отметился Дерой Дуарте.

    В дополнительное время сборную Аргентины вперед вывел Лисандро Мартинес, затем равновесие восстановил Сидни Лопеш Кабрал, а победу действующим чемпионам мира принес автогол Динея Боржеша из Уабо-Верде.

    Для Месси гол стал седьмым на текущем чемпионате. Капитан сборной Аргентины возглавляет список лучших бомбардиров в истории турнира с 20 забитыми мячами. Он отличился в восьмой встрече на мировом первенстве подряд и обновил принадлежащий ему рекорд.

    В 1/8 финала действующие чемпионы мира 7 июля сыграют со сборной Египта, которая в серии пенальти обыграла команду Австралии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу  определились в конце прошлого месяца. Чемпионат мира по футболу побил исторические рекорды по голам и посещаемости. Роналду стал первым футболистом, забивавшим голы на шести ЧМ.

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    4 июля 2026, 13:14 • Новости дня
    Банки Франции лишили счетов депутатов партии Ле Пен после победы на выборах

    Французские банки закрыли счета четырех депутатов правой партии Марин Ле Пен

    Tекст: Мария Иванова

    Финансовые организации Франции отказали в обслуживании нескольким парламентариям от «Национального объединения» сразу после их избрания в нижнюю палату.

    Как минимум четыре представителя правой партии столкнулись с закрытием личных счетов, передает РИА« Новости».

    Это произошло после прохождения политиков в парламент республики по итогам голосования 2022 года. «По меньшей мере четыре депутата от партии «Национальное объединение» утверждают, что их исключили из списков клиентов их банков после избрания на парламентских выборах 2022 года», – сообщает радиостанция France Inter.

    Уведомления о расторжении договоров получили Стефан Рамбо, Жан-Филипп Танги, Франк Аллизио и Тома Менаже. Сами парламентарии связывают произошедшее со своей политической принадлежностью. Согласно правилам, банки классифицируют депутатов как лиц с повышенными рисками отмывания денег, что дает формальное право на отказ в обслуживании.

    Администрация Национального собрания подчеркивает, что в других фракциях подобных проблем зафиксировано не было. Ранее партия Марин Ле Пен уже испытывала трудности с поиском финансирования. Весной ряд банков отказал политической силе в выдаче кредита на кампанию к президентским выборам 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Парижа начала расследование против Марин Ле Пен из-за подозрений в нарушении правил финансирования избирательной кампании.

    Позже французский суд признал лидера партии «Национальное объединение» виновной в растрате средств Европейского союза. В результате политика приговорили к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

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    3 июля 2026, 11:59 • Новости дня
    Сборная Англии решила отложить поездку в Мексику на ЧМ из-за опасений шпионажа

    Tекст: Мария Иванова

    Английские футболисты решили задержаться на охраняемой базе в Канзас-Сити, чтобы защитить свои тактические схемы от возможных утечек перед матчем плей-офф.

    Подопечные Томаса Тухеля решили не торопиться с переездом после победы над командой ДР Конго со счетом два один, передает РИА «Новости».

    Тренерский штаб опасается утечки секретной тактической информации и давления со стороны местных болельщиков.

    Накануне эквадорская федерация пожаловалась на фанатов из Мексики. Ночью перед недавней игрой они взрывали фейерверки возле отеля, мешая спортсменам спать и восстанавливаться. В итоге мексиканцы выиграли ту встречу со счетом 2:0.

    Тренировочный лагерь англичан тщательно охраняется местной полицией. Издание Daily Mail отмечает, что в случае выхода в финал коллектив снова вернется на базу в Канзас-Сити.

    Противостояние Англии и Мексики пройдет шестого июля на стадионе «Ацтека». Текущий чемпионат мира впервые собрал 48 команд на территории трех государств, а завершится турнир 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне английские футболисты обыграли команду ДР Конго со счетом 2:1.

    Перед стартом турнира неизвестные похитили часть экипировки британских игроков по пути на базу в Канзас-Сити.

    В начале июня рядом с этим тренировочным центром произошла стрельба с девятью пострадавшими.

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    2 июля 2026, 05:28 • Новости дня
    Сборная Англии победила ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Английские футболисты одержали победу над командой ДР Конго со счетом 2:1 благодаря дублю Гарри Кейна, обеспечив себе выход в следующий этап турнира.

    Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и ДР Конго завершился победой британцев, передает ТАСС.

    Встреча проходила в американском городе Атланта в штате Джорджия.

    Победу англичанам принесли два точных удара нападающего Гарри Кейна, который отличился на 75-й и 86-й минутах матча. В составе африканской сборной единственный гол на седьмой минуте забил Бриан Сипенга.

    В следующем раунде турнира, 1/8 финала, английским футболистам предстоит встретиться со сборной Мексики. Игра запланирована на ночь на 6 июля по московскому времени и пройдет в Мехико.

    Все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу определились в конце прошлого месяца. В первом раунде плей-офф мексиканская национальная команда обыграла сборную Эквадора.

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    3 июля 2026, 05:10 • Новости дня
    Мирошник заявил о «крышевании» СБУ мошеннических колл-центров

    Мирошник заявил о «крышевании» СБУ мошеннических кол-центров

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник указал на причастность спецслужб Украины к работе масштабной сети телефонных аферистов.

    «Без крышевания со стороны спецслужб, в частности СБУ, работа такого бизнеса в таких масштабах быть не могла», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Он добавил, что пострадавший при недавнем взрыве в Монако украинский бизнесмен Вадим Ермолаев имел непосредственное отношение к этой преступной сети. Кроме того, Мирошник убежден, что взрыв в Монако произошел не без участия украинских спецслужб.

    «Нет никаких сомнений, что в этих процессах были задействованы спецслужбы Украины, выходцы из спецслужб и криминала. Это будет только разрастаться, если Украина не получит жесткий окрик или наказание. Но пока желающих наказать Украину не наблюдается», – отметил он.

    Инцидент произошел вечером 29 июня, в результате ранения получили мужчина, женщина и ребенок. Генеральный прокурор княжества Стефан Тибо исключил версию террористического акта.

    Французская газета Figaro отметила, что приоритетной версией местных следователей является причастность СБУ к организации покушения. Предполагается, что инцидент стал своеобразным предупреждением для предпринимателя.

    Напомним, вечером 29 июня французский телеканал BFMTV сообщил, что в  Монако прогремел взрыв. BFMTV назвал одним из пострадавших от взрыва украинского олигарха Ермолаева, Анна Ермолаева, супруга олигарха, заявила о своем отсутствии на месте взрыва в Монако.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Figaro сообщила, что взрывчатку у дома украинского олигарха в Монако заложила женщина. Следователи установили личность  террориста и выдали ордер на его арест. Российские силовики назвали возможных организаторов теракта в Монако.

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