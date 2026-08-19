Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.0 комментариев
Польские гостьи острова Эпштейна отказались общаться со следствием
Проходящие по делу Эпштейна гражданки Польши отказались признать статус жертв
Сотрудники полиции Польши установили личности женщин, посещавших остров скандального американского финансиста, однако допросы не принесли результатов.
Польские правоохранители выявили женщин, связанных с американским финансистом Джеффри Эпштейном, но они не делятся информацией, передает РИА «Новости».
По данным издания Wirtualna Polska, для расследования польских сюжетов этого дела в Центральном следственном управлении полиции была создана специальная группа.
«Никто из них не назвал себя жертвой миллиардера-педофила или жертвой торговли людьми. Никто из них не хочет говорить о деталях», – отмечает издание. Полицейские предполагают, что тратят время на политически мотивированное дело. Список имен, вероятно, был получен от американских спецслужб.
Источники издания сообщают, что следователи недовольны ситуацией. Отдел перегружен работой из-за активности организованных преступных групп, прибывающих из-за восточной границы. Вместо борьбы с реальной преступностью сотрудники вынуждены ездить по всей стране и расспрашивать женщин об их личной жизни.
Ранее Национальная прокуратура Польши инициировала расследование случаев вербовки несовершеннолетних для сексуальной эксплуатации. В феврале генеральный прокурор Вальдемар Журек создал группу по изучению «польских следов» в деле Эпштейна. Напомним, в 2019 году финансисту предъявили обвинения в США, а в июле того же года он совершил самоубийство в тюрьме. В январе заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о публикации более 3,5 млн файлов по этому делу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Польши затребовали у Парижа материалы расследования в отношении модельного агента Жан-Люка Брунеля.
Источник в прокуратуре страны назвал польскую территорию ключевым хабом для транспортировки женщин из Восточной Европы.
Прокурор Парижа Лор Бекко заявила о выявлении новых преступлений американского финансиста.